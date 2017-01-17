VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Эусебио Унсуэ: «Программа Наиро Кинтаны на 2017 год ещё не определена»

  Эусебио Унсуэ: «Программа Наиро Кинтаны на 2017 год ещё не определена»

 

  Несмотря на то, что лидер команды Movistar Наиро Кинтана заявил о готовности в 2017 году принять участие в Джиро д’Италия и Тур де Франс, генеральный менеджер команды Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzue) опроверг эти слова.

 

Эусебио Унсуэ: «Программа Наиро Кинтаны на 2017 год ещё не определена»

 

 

  В интервью La Gazzetta dello Sport Унсуэ сказал: «Я не знаю, как эта информация попала в медиа. Есть шанс, что Наиро поедет Джиро и Тур де Франс, но вариант Тур де Франс – Вуэльта Испания есть у нас в планах. Окончательная программа ещё не решена, и на данный момент я не могу сказать, какой из вариантов более вероятен».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Наиро Кинтана Эусебио Унсуэ Movistar

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2016

Ближайшие старты

17 - 22 января 2017

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравился ли вам маршрут Джиро д'Италия-2017?

Комментарии

  • ezhachok
    Грег Ван Авермат: " Тур Фланд ... (2)
    ezhachok-Фото

    Желающих много:)

    Вообще после ухода Спартака все говорят что ГВА и Саган должны между собой поделить все значимые классики, но это если смотреть по прошлому сезону...а каждый новый год, зачастую, с чистого листа.

  • EL-Fenomeno
    Грег Ван Авермат: " Тур Фланд ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, в прошлом году он конкретно приложился на родной Де Ронде; верю что сМожет взять Фландрию в 2017, тем более что подиум ТФ у него уже есть. Главное чтобы перед этим, на Omloop Het Nieuwsblad все прошло для бельгийца "без жертв"

  • Адриен
    VeloLIVE на презентации Astana ... (1)
    Адриен-Фото

    Здорово, молодцы астанчане ! Советую взять пример тем, о презентации которых говорилось ранее . А вообще - хочется надеяться, что когда-нибудь все же появится - не созданная за счет чистого энтузиазма или по хотению-капризу богатого дяди - а НАСТОЯЩАЯ , КОРЕННАЯ российская велокоманда высшего дивизиона, пользующаяся ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ поддержкой на государственном уровне. И тогда будет возможна подобная презентация в Москве или даже в каком-нибудь провинциальном городе , на которой российские пацаны смогут  соприкаснуться буквально с российскими и зарубежными  звездами велоспорта,  НАПРЯМУЮ пообщаться со своими кумирами ... Да-а-а, если бы да кабы ...

  • Александра
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (20)
    Александра-Фото
    Я тоже надеюсь, что он сможет. Но надежда - штука эфемерная.
  • EL-Fenomeno
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Александра
    Похоже, что вызов Фруму (и Скаю) на Туре собирается бросить только Контадор. Я всей душой хочу победы Контадора, но, блин, не верю!

    Альберто Контадор все ещё надеется и верит что сМожет выиграть Тур де Франс (об этом велогонщик заявил ежедневной испанской газете АВС в прошлую пятницу)

    "Да, мне не везло в послдение годы на этой гонке, особенно из-за падений, но я просто хочу выиграть Тур снова, я чуствую, что способен на это.
    Большая цель на новый сезон попытаться выиграть самые главные гонки в календаре и в первую очередь Тр де Франс".

  • chel
    Велотвиттер. 297-й выпуск (1)
    chel-Фото

    Лотттовцы - затейникиdrinks

  • VeloVelo
    Велогонщики команды "Астана" ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да простят меня больщики, но, дизайн формы не соответствует уровню команды Астана.



    Светло-бирюзовый верх, переходящий плано в черный низ. . .
    Что транслирует дизайнер? 

  • kwwk
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (20)
    kwwk-Фото

    Осталось по Джиро еще Фрумыча дождаться!

  • Александра
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (20)
    Александра-Фото

    Цитата: Stack
    В условные конкуренты еще можно добавить Барде и Порта.

    Если только в условные.)

  • Stack
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (20)
    Stack-Фото
    В условные конкуренты еще можно добавить Барде и Порта.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 декабря

Roy Curvers (Giant-Alpecin)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2016 (91)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)
Август 2016 (237)
Июль 2016 (267)