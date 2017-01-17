  Эусебио Унсуэ: «Программа Наиро Кинтаны на 2017 год ещё не определена»

Цитата: Александра

Похоже, что вызов Фруму (и Скаю) на Туре собирается бросить только Контадор. Я всей душой хочу победы Контадора, но, блин, не верю!

Альберто Контадор все ещё надеется и верит что сМожет выиграть Тур де Франс (об этом велогонщик заявил ежедневной испанской газете АВС в прошлую пятницу)

"Да, мне не везло в послдение годы на этой гонке, особенно из-за падений, но я просто хочу выиграть Тур снова, я чуствую, что способен на это.

Большая цель на новый сезон попытаться выиграть самые главные гонки в календаре и в первую очередь Тр де Франс".