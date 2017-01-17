- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 14:37
Эусебио Унсуэ: «Программа Наиро Кинтаны на 2017 год ещё не определена»
Несмотря на то, что лидер команды Movistar Наиро Кинтана заявил о готовности в 2017 году принять участие в Джиро д’Италия и Тур де Франс, генеральный менеджер команды Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzue) опроверг эти слова.
В интервью La Gazzetta dello Sport Унсуэ сказал: «Я не знаю, как эта информация попала в медиа. Есть шанс, что Наиро поедет Джиро и Тур де Франс, но вариант Тур де Франс – Вуэльта Испания есть у нас в планах. Окончательная программа ещё не решена, и на данный момент я не могу сказать, какой из вариантов более вероятен».
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