Велокоманда Corratec отрицает заключение контракта с Наиро Кинтаной

Проконтинентальная велокоманда Corratec не ведёт переговоры с Наиро Кинтаной

Итальянская велокоманда Corratec, которая в 2023 году получила статус профессиональной и приглашение на Джиро д’Италия, отрицает, что ведёт переговоры с Наиро Кинтаной (Nairo Quintana).

Генеральный менеджер Corratec Серж Парсани (Serge Parsani) в интервью Revista Mundo Ciclístico опроверг недавнее сообщение La Gazzetta dello Sport о возможном подписании 32-летнего колумбийского гонщика, оставшегося без команды после двух положительных тестов на трамадол и ухода из Arkea-Samsic.

Серж Парсани: «Вообще-то, никаких переговоров не велось. Был запрос от представителя Наиро Кинтаны, не интересуемся ли мы в его подписании. Но мы маленькая команда, у которой нет финансовых возможностей для контракта с таким гонщиком. Это очень трудно, потому что при этом уровне спонсирования у нас просто нет шансов его подписать.

К тому же ASO попросило нас войти в MPCC ("Движение за заслуживающий доверия велоспорт"). В конце декабря мы зарегистрировались в этой организации, которая борется с проблемами использования таких препаратов как трамадол.

Надо, чтобы UCI протянул Наиро руку, позволив ему присоединиться к команде Мирового тура, потому что мы все – члены MPCC. Его могут подписать только такие команды, как Soudal-Quick-Step, UAE Team Emirates и другие, которые не входят в MPCC».

В данный момент членами MPCC являются 9 команд Мирового тура – AG2R Citroen, Alpecin-Deceuninck, Arkea-Samsic, Bora-hansgrohe, Cofidis, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Intermarche-Circus-Wanty и DSM, а также 15 проконтинентальных команд и 13 континентальных.

Трамадол, следы которого найдены в пробах Наиро Кинтаны, UCI запрещает принимать во время соревнований, но его использование не нарушает антидопинговые правила WADA (Всемирного Антидопингового Агентства).