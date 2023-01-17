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Велокоманда Corratec отрицает заключение контракта с Наиро Кинтаной

Проконтинентальная велокоманда Corratec не ведёт переговоры с Наиро Кинтаной

 

  Итальянская велокоманда Corratec, которая в 2023 году получила статус профессиональной и приглашение на Джиро д’Италия, отрицает, что ведёт переговоры с Наиро Кинтаной (Nairo Quintana).

 

Велокоманда Corratec отрицает заключение контракта с Наиро Кинтаной

 

  Генеральный менеджер Corratec Серж Парсани (Serge Parsani) в интервью Revista Mundo Ciclístico опроверг недавнее сообщение La Gazzetta dello Sport о возможном подписании  32-летнего колумбийского гонщика, оставшегося без команды после двух положительных тестов на трамадол и ухода из Arkea-Samsic.

 

  Серж Парсани: «Вообще-то, никаких переговоров не велось. Был запрос от представителя Наиро Кинтаны, не интересуемся ли мы в его подписании. Но мы маленькая команда, у которой нет финансовых возможностей для контракта с таким гонщиком. Это очень трудно, потому что при этом уровне спонсирования у нас просто нет шансов его подписать.

 

  К тому же ASO попросило нас войти в MPCC ("Движение за заслуживающий доверия велоспорт"). В конце декабря мы зарегистрировались в этой организации, которая борется с проблемами  использования таких препаратов как трамадол.  

 

  Надо, чтобы UCI протянул Наиро руку, позволив ему присоединиться к команде Мирового тура, потому что мы все – члены MPCC. Его могут подписать только такие команды, как Soudal-Quick-Step, UAE Team Emirates и другие, которые не входят в MPCC».

 

  В данный момент членами MPCC являются 9 команд Мирового тура – AG2R Citroen, Alpecin-Deceuninck, Arkea-Samsic, Bora-hansgrohe, Cofidis, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Intermarche-Circus-Wanty и DSM, а также 15 проконтинентальных команд и 13 континентальных.

 

  Трамадол, следы которого найдены в пробах Наиро Кинтаны, UCI запрещает принимать во время соревнований, но его использование не нарушает антидопинговые правила WADA (Всемирного Антидопингового Агентства).

 

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Corratec

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2023. Этап 3 (1)
    nightbuster33-Фото

    Восхищен двумя гонщиками.Релло Бильбао-догнать на подьеме отрыв,работать до финиша в полную силу на равне с двумя другими и победить,это чего-то стоит. И это ,после вчерашнего этапа,когда он во второй группе организовал погоню. И второй, Лу-ЛУ,самый старший и возможно самый тяжелый, отлично проехал этап. Поздравляю испанцев!

  • BAXUTOB
    Марк Кэвендиш начнёт сезон в к ... (2)
    BAXUTOB-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Че то я не врублюсь в красно-бело-синюю форму Кэва? Вот никак.
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/British_National_Road_Race_Championships Действующий чемпион Великобритании, Марк Кэвендиш
  • GAN
    Дисквалифицированный на 1-м эт ... (2)
    GAN-Фото

    Ещё Нибали на ГТ снимали.

    https://velolive.com/velo_news/10296-vincenzo-nibali-snyat-organizatorami-s-vue
    lta-a-espana-2015-za-ezdu-s-tehnichkoy.html

  • Astanaforever
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (1)
    Astanaforever-Фото
    DSM походу сама отказалась от участия. И Петя Саган пролетает.
  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш начнёт сезон в к ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Че то я не врублюсь в красно-бело-синюю форму Кэва? Вот никак.
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (116)
    Earl57-Фото

    Менеджер итальянской проконтинентальной команды Корратес сказал, что Найро Кинтана обращался к ним, но они его не подпишут. Потому что нет бюджета и он не соответствует правилам MPCC. 

  • Sezar
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (7)
    Sezar-Фото

    Таак, Вайн уже на виртуальном подиуме.

  • Komayagua
    Кейс Бол переходит в Astana Qa ... (11)
    Komayagua-Фото
    А для чего? Ну, то есть, имеется инсайдерская информация или вангуете как в прошлом году обещали нам неустанно третий Тур Погачара? ))
  • SVS
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (1)
    SVS-Фото

    О! Шанс для Сагана! :)

  • Earl57
    Дисквалифицированный на 1-м эт ... (2)
    Earl57-Фото

    Если он просто ехал за техничками соньеров, то с чего бы они спортдиректора оштрафовали на 500 швейцарских франков? В твиттере фото было, как он рукой держался за техничку.

    Похожая ситуация была несколько лет назад на ЧМ в андеровской гонке. Тогда голландец Нильс Экхоф после падения вернулся и победил в гонке, а его дисквалифицировали за то, что техничка подвезла. Парень дождался, пока отъедет оператор на мото, посмотрел на небо и убедился что вертолета нет, но не учел, что рядом рядом едут технички других сборных. А на техничках установлены видеорегистраторы. Поэтому, когда они доехали до финиша, то слили видео судьям. Экхоф тогда тоже шумел и возмущался, мол его должны были сразу предупредить, если видели нарушение. Он подавал иск в САС при поддержке федерации и своей команды, но ничего не добился.

    К тому сейчас все зрители на обочинах с телефонами в руках снимают, снимают и снимают. А потом выкладывают фото и видео в соцсетях...

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