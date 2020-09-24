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Заявление Наиро Кинтаны и велокоманды Arkea-Samsic

Заявление Наиро Кинтаны и велокоманды Arkea-Samsic

 

  30-летний колумбийский велогонщик команды Arkea-Samsic Наиро Кинтана сделал заявление, в котором рассказал о допросе в полиции, куда он пришёл добровольно в качестве свидетеля. Напомним, что 21 сентября стало известно об обысках в номерах и техничках французской команды, а затем прокурор Доминик Лоран (Dominique Laurens) объявил об открытии расследования в отношении нескольких членов команды Arkea-Samsic.

 

 

Заявление Наиро Кинтаны:

 

  «В связи с недавними событиями хотел бы прояснить следующее.

 

  Французская жандармерия провела операцию в отеле города Мерибель, где в среду 16 сентября после финиша этапа Тур де Франс находилась моя команда. В тот день представители власти вошли в мой номер и изъяли  витаминные добавки, которые являются полностью легальными, что, возможно, было неизвестно французским властям. В этом главная причина, почему понадобилось время, чтобы прояснить случившееся.

 

  Во избежание каких бы то ни было сомнений хочу подтвердить, что никаких запрещённых веществ найдено не было.

 

  Я также хотел бы прояснить недопонимание: ни во время недавнего Тур де Франс, ни во время других предыдущих велогонок я никогда не консультировался с ассистентами или персоналом, которые не являлись частью команды. Мне нечего скрывать ни сейчас, ни в прошлом.

 

  Вчера по предварительной записи и добровольно я пришёл в офис прокурора, где чётко и ясно с чистой совестью ответил на каждый из его вопросов. В связи с этим хочу  подчеркнуть, что в отношении меня властями не было предъявлено никаких обвинений. Со своей стороны я готов ответить на любые вопросы прокурора, что и сделал в понедельник и сегодня.

 

  Я, Наиро Кинтана, был честным велогонщиком на протяжении всей спортивной жизни. У меня безупречный биологический паспорт. Хочу донести до зрителей, моих болельщиков, любителей велоспорта, что я никогда за всю свою карьеру – в юниорах, андерах, профессионалах – никогда не использовал запрещённые вещества, которые могли бы улучшить моё спортивное выступление и предать принципы спорта.

 

  В настоящее время, когда ведётся предварительное расследование, я ответил на все вопросы и разъяснил всё, что вызывало сомнения. Я хочу продолжать сотрудничать на добровольной основе до тех пор, пока не прояснится ситуация. Я никогда не использовал допинг. Во время полицейского расследования не было обнаружено никаких запрещённых веществ.

 

  Мне нечего бояться, буду сильным, буду защищать правду, продолжу идти своим путём, даже если большинство иногда идёт в другом направлении».

 

 

Велокоманда Arkea-Samsic также сделала заявление:

 

  «Эммауэль Юбер и команда Arkea-Samsic были проинформированы о том, что два их велогонщика ответили на вопросы полиции в качестве добровольных свидетелей, и что по итогам этой беседы они имеют право вернуться домой, выполнять свою работу профессиональных велосипедистов без каких-либо ограничений.

 

  Генеральный менеджер и команда удовлетворены этой новой информацией. Не имея доступа к документам расследования, Эммануэль Юбер и команда продолжат внимательно следить за тем, как будут развиваться события.

 

  Являясь членом движения «За велоспорт, заслуживающий доверия», команда Arkea-Samsic за более чем 20 лет работы продемонстрировала верность спортивной этике, поддерживала борьбу с допингом, и  никогда не откажется от этой философии».

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Теги к статье: Arkea-Samsic Наиро Кинтана Nairo Quintana

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Комментарии

  • Rokka
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (6)
    Rokka-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: velodoctor
    Кампернатс уже несколько дней в имоле гоняет, случайно его ютюб канал нашел.

    Кампенартс про Тармак сказал. Это же Specialized, а его нынешняя команда BMC использует. Так что на ЧМ гонщики не обязаны ехать на командных велосипедах.
    Он имел ввиду не то что он поедет не спеше, а то что 60% дистанции - новое покрытие. Да и при чем здесь спешовский тармак когда речь идёт про разделку? В таком случае он имел бы в виду шив а не тармак

    Ганна имеет хорошие шансы и мотивацию, ставлю на него
  • Бакеша
    Трансферные новости пелотона-2 ... (57)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Konstantin41
    Не надо истерить. В следующем году точно будет, так как контракты подписаны до конца 2021 года. Так что в следующем году Астана будет 100% Другое дело, что бюджет каждый год уменьшается. Винокуров прямым текстом сказал, что денег нет. Надеялись, что Лопес попадёт на подиум, тогда, возможно, денег было бы чуть больше, но не получилось. В итоге как раз на контракт Лопесу и не хватило. Поэтому скорее всего в следующем сезоне придётся надеятся, что молодёжь выстрелит ( в первую очередь Власов) + Фульсанг. Я не болельщик Астаны, но мне жаль Винокурова, потому что очень тяжело работать в таких условиях. После 2017 года как только гонщик Астаны выстреливает, он тут же уходит в другую , более богатую команду. В итоге получается, что ты растишь гонщиков для других команд. Это весьма неприятно.
    Совершенно верно: начиная с Нибали, потом Ланда, Ару, Корт, Вальгрен, Зейтц, Бильбао, теперь Лопес...
  • aksbor
    Джиро д'Италия-2020. Цифры и ... (10)
    aksbor-Фото

    А какие прогнозы по погоде? Высокогорным этапам ничего не грозит? Несколько лет назад в мае навернулись какие-то перевалы из-за снега, а в конце октября такая вероятность наверное еще выше. Хотя я конечно не метеоролог...

  • Zhanzhak
    Трансферные новости пелотона-2 ... (57)
    Zhanzhak-Фото

    Одним словом, типун на язык! Пусть проект живет. Кто хочет пусть идёт, туда куда хочет! Каждый волен поступать со своими амбициями и желаниями так, как считает нужным. Жизнь одна и шанс один на миллион тоже! 
    Астана не раз балансировала на грани, но Вино всегда спасал команду! Надеюсь есть для чего. Да и сыновья подрастают и результаты вроде как показывают на своём уровне! Будем посмотреть

  • aksbor
    Джиро д'Италия-2020. Цифры и ... (10)
    aksbor-Фото
    Йейтсов или разделок?
  • Earl57
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Кампернатс уже несколько дней в имоле гоняет, случайно его ютюб канал нашел.

    Кампенартс про Тармак сказал. Это же Specialized, а его нынешняя команда BMC использует. Так что на ЧМ гонщики не обязаны ехать на командных велосипедах.

  • Крайний
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (45)
    Крайний-Фото
    Перечитайте внимательно. Вдумчиво. И свяжите смысл написанного с перспективами нынешнего состава Джамбо-Висма на выигрыш грантуров в будущем.
  • Arciv
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (6)
    Arciv-Фото
    Давай Том
  • velodoctor
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (6)
    velodoctor-Фото

    Кампернатс уже несколько дней в имоле гоняет, случайно его ютюб канал нашел. По мне ганна фаворит главный, то что он на ТА показал было сверхбыстро. Кюнг даже с тура снялся, видимо готовился тоже, интересно будет сравнить всех. 

  • Гонщик
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (6)
    Гонщик-Фото

    Очень короткая разделка для ЧМ , победитель будет неожиданным как и на Туре .

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6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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