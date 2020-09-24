Заявление Наиро Кинтаны и велокоманды Arkea-Samsic

30-летний колумбийский велогонщик команды Arkea-Samsic Наиро Кинтана сделал заявление, в котором рассказал о допросе в полиции, куда он пришёл добровольно в качестве свидетеля. Напомним, что 21 сентября стало известно об обысках в номерах и техничках французской команды, а затем прокурор Доминик Лоран (Dominique Laurens) объявил об открытии расследования в отношении нескольких членов команды Arkea-Samsic.

Заявление Наиро Кинтаны:

«В связи с недавними событиями хотел бы прояснить следующее.

Французская жандармерия провела операцию в отеле города Мерибель, где в среду 16 сентября после финиша этапа Тур де Франс находилась моя команда. В тот день представители власти вошли в мой номер и изъяли витаминные добавки, которые являются полностью легальными, что, возможно, было неизвестно французским властям. В этом главная причина, почему понадобилось время, чтобы прояснить случившееся.

Во избежание каких бы то ни было сомнений хочу подтвердить, что никаких запрещённых веществ найдено не было.

Я также хотел бы прояснить недопонимание: ни во время недавнего Тур де Франс, ни во время других предыдущих велогонок я никогда не консультировался с ассистентами или персоналом, которые не являлись частью команды. Мне нечего скрывать ни сейчас, ни в прошлом.

Вчера по предварительной записи и добровольно я пришёл в офис прокурора, где чётко и ясно с чистой совестью ответил на каждый из его вопросов. В связи с этим хочу подчеркнуть, что в отношении меня властями не было предъявлено никаких обвинений. Со своей стороны я готов ответить на любые вопросы прокурора, что и сделал в понедельник и сегодня.

Я, Наиро Кинтана, был честным велогонщиком на протяжении всей спортивной жизни. У меня безупречный биологический паспорт. Хочу донести до зрителей, моих болельщиков, любителей велоспорта, что я никогда за всю свою карьеру – в юниорах, андерах, профессионалах – никогда не использовал запрещённые вещества, которые могли бы улучшить моё спортивное выступление и предать принципы спорта.

В настоящее время, когда ведётся предварительное расследование, я ответил на все вопросы и разъяснил всё, что вызывало сомнения. Я хочу продолжать сотрудничать на добровольной основе до тех пор, пока не прояснится ситуация. Я никогда не использовал допинг. Во время полицейского расследования не было обнаружено никаких запрещённых веществ.

Мне нечего бояться, буду сильным, буду защищать правду, продолжу идти своим путём, даже если большинство иногда идёт в другом направлении».

Велокоманда Arkea-Samsic также сделала заявление:

«Эммауэль Юбер и команда Arkea-Samsic были проинформированы о том, что два их велогонщика ответили на вопросы полиции в качестве добровольных свидетелей, и что по итогам этой беседы они имеют право вернуться домой, выполнять свою работу профессиональных велосипедистов без каких-либо ограничений.

Генеральный менеджер и команда удовлетворены этой новой информацией. Не имея доступа к документам расследования, Эммануэль Юбер и команда продолжат внимательно следить за тем, как будут развиваться события.

Являясь членом движения «За велоспорт, заслуживающий доверия», команда Arkea-Samsic за более чем 20 лет работы продемонстрировала верность спортивной этике, поддерживала борьбу с допингом, и никогда не откажется от этой философии».