Примож Роглич - капитан команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2024

Примож Роглич: «Нацелен быть на Тур де Франс-2024 в самой лучшей форме»

Bora-hansgrohe главной целью сезона 2024 года ставит Тур де Франс, где будет бороться за победу с новым лидером команды - трёхкратным победителем Вуэльты Испании, победителем Джиро д’Италия, призёром Тур де Франс 34-летним словенским велогонщиком Приможем Рогличем.

Photos © Matthis Waetzel/Bora-hansgrohe Team

На пресс-конференции во время тренировочного лагеря на Майорке руководством Bora-hansgrohe обозначило, как будут распределяться силы команды на трёх Гранд-турах сезона.

На Тур де Франс-2024 ключевыми помощниками Приможа Роглича в горах будут Джей Хиндли, победитель Джиро д’Италия-2022, финишировавший 7-м на Тур де Франс-2023, участник 7 Гранд-туров, и Александр Власов, также участник 7 Гранд-туров, занявший на Тур де Франс-2022 5-е место ставший 4-м на Джиро д’Италия-2021, финишировавший 7-м на Вуэльте Испании-2023 . На равнине поддержку команде окажет Нико Денц, который впервые поедет французский Гранд-тур.

На Джиро д’Италия-2024 Bora-hansgrohe поедет с двумя капитанами - 27-летний Леннард Кемна (Lennard Kämna), победитель этапов всех трёх Гранд-туров, возглавит команду, а его сокапитаном будет 27-летний Даниэль Мартинес, занявший в 2021 году 5-е место на Джиро д’Италия. В состав на Джиро д’Италия-2024 также войдут чемпион Германии Эмануэль Бухманн и Джованни Алеотти. В спринтах на Джиро поборется Сэм Уэлсфорд, Данни ван Поппель обеспечит поддержку на холмистых этапах.

Состав на Вуэльту Испании-2024 будет определяться по ходу сезона. В предварительный состав помимо трёхкратного победителя испанского Гранд-тура Приможа Роглича команда Bora-hansgrohe включает Джея Хиндли, Александра Власова, Эмануэля Бухмана и Серхио Игиту.

Photos © AnderlHartmann/Bora-hansgrohe Team

Примож Роглич: «Я нацелен выйти к Тур де Франс на самый высокий уровень. Новые ребята, новый персонал, новый вызов впереди. После этих лет в Jumbo-Visma переход в Bora-hansgrohe для меня очень приятный шаг. С нетерпением жду возможности ещё больше со всеми познакомиться, потренироваться, поговорить. Затем посмотрим, как пойдут дела в гонках.

Я с нетерпением жду совместной работы, того, как мы будем вдохновлять друг друга. Мы не должны бояться, и тогда появится результат. Мы же можем делать только то, что в наших силах, и тогда сможем быть довольны.

Ключевая задача - борьба на Тур де Франс. Если добьёмся хороших результатов на других гонках, это будет бонусом. Главное, оставаться здоровыми и счастливыми, остальное приложится.

Мне сложно сказать, в какой день я решил поменять команду. Подходил к этому постепенно и долго, в итоге, и мне, и команде было просто пойти разными дорогами. Теперь с нетерпением жду начала новой главы с новой командой.

Я уверен в своих силах. Имею в виду, у нас есть чёткая цель, к которой стремимся, и она должна быть максимально высокой. А затем нужно просто каждый день работать ради неё, не боясь, и не нервничая по поводу результата. Главное, каждый день делать всё, что в наших силах.

Я не одержим победой на Тур де Франс. Она, скорее, как вишенка на торте. Невозможно вычеркнуть те победы, которые я уже одержал. Конечно, победы на Туре не хватает, и логично приложить ради неё все силы. В этой команде я получил такую возможность, что для меня большая честь и радость».

На вопрос журналистов, что надо сделать, чтобы победить бывшего товарища по команде Йонаса Вингегора, Примож Роглич ответил:

«Можно много рассуждать о велоспорте, мощности, ваттах, но в конце концов, всё, что требуется, финишировать немного впереди этого парня. Скажем так, это и есть цель. Я должен фокусироваться на своей работе, мы просто должны делать то, что необходимо. Мы не управляем Jumbo-Visma, они тоже будут делать то, что должны».

Примож Роглич отметил, что ему было легче менять команду благодаря тому, что тренер Марк Ламбертс (Marc Lamberts) тоже пришёл работать в Bora-hansgrohe из Jumbo-Visma:

«Перемены - часть жизни. Для меня он - важный человек не только в плане тренировок. У него огромные знания и информация обо всём, поэтому переход получился более гладким. Благодаря ему я чувствую себя как дома, потому что работаю с ним с начала 2016 года».

Рольф Альдаг (Rolf Aldag), менеджер команды: «У нас стратегия одного лидера - Роглича. Но надо иметь и тактические варианты. Мы не можем обмануть всех, сказав, что едем с шестью лидерами. У нас одна цель, но мы даём шансы Джею и Алексу на других гонках. Мы - аутсайдеры, однако на Джиро д’Италия в 2022 году мы тоже ими были, но отпраздновали победу. Будем ли мы контролировать гонку? Не совсем. Поэтому мы сможем сделать что-то из ряда вон выходящее».

Примож Роглич начнёт сезон 3 марта на Париж-Ницца, в его календаре перед Тур де Франс-2024 также Тур Страны Басков и Критериум Дофине.