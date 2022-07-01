Александр Власов – капитан команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2022

Команда Bora-hansgrohe поддержит Александра Власова в борьбе за подиум Тур де Франс-2022

Александр Власов возглавит велокоманду Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2022. 26-летний российский велогонщик впервые поедет французский Гранд-тур, но он уже принимал участие в четырёх трёхнедельных гонках – дважды на Джиро д’Италия, где занял 4-е место в 2021 году, и дважды на Вуэльте Испании, где финишировал 11-м в 2020.

Команда Bora-hansgrohe под управлением Ральфа Денка в девятый раз примет участие в Тур де Франс. В этом сезоне гонщики команды уже отпраздновали победу на Джиро д’Италия, которую одержал Джей Хиндли.

В борьбе за генеральную классификацию на Тур де Франс-2022 Александру Власову будут помогать 25-летний немецкий гонщик Леннард Кемна, 30-летний австрийский гонщик Патрик Конрад, 31-летний австрийский гонщик Марко Халлер, 28-летний австрийский гонщик Феликс Гроссшартнер, 28-летний немецкий гонщик Нильс Политт, 28-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахманн и 28-летний нидерландский гонщик Данни ван Поппель.

Рольф Альдаг, главный спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Вообще, всегда тяжело принимать решение о составе. Сейчас у нас такая сильная команда, что мы легко могли бы выбрать более десяти гонщиков. Восемь вошедших в состав на Тур де Франс-2022, действительно, это заслужили. Почему? Благодаря сильной форме, в которой находятся в данный момент, благодаря достижениям в этом сезоне. Мы великолепно выступали на недельных гонках, идём к тому, чтобы бороться за генеральную классификацию. Выбрав гонщиков на Тур де Франс-2022, планируем продолжать этот путь.

Александр Власов – наш лидер на генеральную классификацию. Патрик Конрад – горняк, но также способен уезжать в долгие отрывы или атаковать в одиночку. Данни ван Поппель сумеет провести команду в нервных ситуациях, которых ждём особенно на первой неделе.

Нильс Политт хорош на брусчатке, отдаёт все силы ради команды команды, доказал, что способен в одиночку выигрывать этапы. Леннар Кемна сыграл очень важную роль в достижении успеха на Джиро. В похожей роли мы видим его на Туре.

У Макса Шахманна получилась трудная весна, но за последние несколько недель он показал, что вернул хорошую форму. Марко Халлер – надёжный гонщик, дорожный капитан, очень силён в отрывах, может также бороться и за свой успех».

Ральф Денк, генеральный менеджер команды: «За прошлые пару лет мы трижды добивались топ-10 на Тур де Франс, а сейчас нацелены на подиум. Конечно, это трудно, но, видя, как выступает Александр Власов в этом сезоне, цель реалистична. У нас сильная команда, которая окажет ему полную поддержку на любом рельефе. Мы хотим показать атакующий стиль, сфокусироваться на генеральной классификации, возможно, ещё и выиграть этап. Буду счастлив, если на Елисейские Поля мы приедем, выполнив все эти задачи».

Состав велокоманды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2022:

Alexander Vlasov, (Россия)

Felix Grossschartner, (Австрия)

Marco Haller, (Австрия)

Lennard Kämna, (Германия)

Patrick Konrad, (Австрия)

Nils Politt, (Германия)

Maximilian Schachmann, (Германия)

Danny Van Poppel, (Нидерланды)