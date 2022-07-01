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Александр Власов – капитан команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2022

Команда Bora-hansgrohe поддержит Александра Власова в борьбе за подиум Тур де Франс-2022

 

 

 

    Александр Власов возглавит велокоманду Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2022. 26-летний российский велогонщик впервые поедет французский Гранд-тур, но он уже принимал участие в четырёх трёхнедельных гонках – дважды на Джиро д’Италия, где занял 4-е место в 2021 году, и дважды на Вуэльте Испании, где финишировал 11-м в 2020.

 

Александр Власов – капитан команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2022

 

 

  Команда Bora-hansgrohe под управлением Ральфа Денка в девятый раз примет участие в Тур де Франс. В этом сезоне гонщики команды уже отпраздновали победу на Джиро д’Италия, которую одержал Джей Хиндли.

 

  В борьбе за генеральную классификацию на Тур де Франс-2022 Александру Власову будут помогать 25-летний немецкий гонщик Леннард Кемна, 30-летний австрийский гонщик Патрик Конрад, 31-летний австрийский гонщик Марко Халлер, 28-летний австрийский гонщик Феликс Гроссшартнер,  28-летний немецкий гонщик Нильс Политт, 28-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахманн и 28-летний нидерландский гонщик Данни ван Поппель.

 

  Рольф Альдаг, главный спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Вообще, всегда тяжело принимать решение о составе. Сейчас у нас такая сильная команда, что мы легко могли бы выбрать более десяти гонщиков. Восемь вошедших в состав на Тур де Франс-2022, действительно, это заслужили. Почему? Благодаря сильной форме, в которой находятся в данный момент,  благодаря достижениям в этом сезоне. Мы великолепно выступали на недельных гонках, идём к тому, чтобы бороться за генеральную классификацию. Выбрав гонщиков на Тур де Франс-2022, планируем продолжать этот путь.

 

  Александр Власов – наш лидер на генеральную классификацию. Патрик Конрад – горняк, но также способен уезжать в долгие отрывы или атаковать в одиночку. Данни ван Поппель сумеет провести команду в нервных ситуациях, которых ждём особенно на первой неделе.

 

 Нильс Политт хорош на брусчатке, отдаёт все силы ради команды команды, доказал, что способен в одиночку выигрывать этапы. Леннар Кемна сыграл очень важную роль в достижении успеха на Джиро. В похожей роли мы видим его на Туре.

 

  У Макса Шахманна получилась трудная весна, но за последние несколько недель он показал, что вернул хорошую форму. Марко Халлер – надёжный гонщик, дорожный капитан, очень силён в отрывах, может также бороться и за свой успех».

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды: «За прошлые пару лет мы трижды добивались топ-10 на Тур де Франс, а сейчас нацелены на подиум. Конечно, это трудно, но, видя, как выступает Александр Власов в этом сезоне, цель реалистична. У нас сильная команда, которая окажет ему полную поддержку на любом рельефе. Мы хотим показать атакующий стиль, сфокусироваться на генеральной классификации, возможно, ещё и выиграть этап. Буду счастлив, если на Елисейские Поля мы приедем, выполнив все эти задачи».

 

 

Состав велокоманды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2022:

 

Alexander Vlasov, (Россия)

Felix Grossschartner, (Австрия)

Marco Haller, (Австрия)

Lennard Kämna, (Германия)

Patrick Konrad, (Австрия)

Nils Politt, (Германия)

Maximilian Schachmann, (Германия)

Danny Van Poppel, (Нидерланды)

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур Александр Власов Bora-hansgrohe

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1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (39)
    Earl57-Фото

    Пино с Туром катастрофически не везет. Вот уж воистину "не понос, так золотуха". Травмы, простуда, теперь ковид. 

    Его заменит Бруно Армираль.

  • velodoctor
    Флориан Сенешаль заменит Тима ... (2)
    velodoctor-Фото

    Представляю грустного Кэва, который все утро ждал звонка. Мне состав квиков не нравится, есть спринтерский поед и есть какие-то непонятные ребята, по мне вместо Алафилипа покинувшего состав надо было Ремко ставить, есть разделки, есть шансы жёлтое примерить небольшие, меня Лефевр мягко сказать раздражает. Он в какие-то игры играет непонятные с гонщиками своими. Кстати я против Кэва на туре, разве что вместо Якобсена. И так этапов не густо, ещё и неразбериха будет. Марк не показал в этом сезоне, что он может выиграть этап, не заслужил. Тут хоть справедливо и логично все.



    На Вуэльте будет бомбический состав с Хиндли, Карапасом, Поги, Роглой и прочими, для чего туда Ремко поедет, я совсем не понимаю. Те проблемы которые у него на недельных гонках были, с ними разве можно думать о генерале. Реальная цель этап тура, попытка жёлтое взять на туре, помощь команде там же, все это по ходу сезона бельгиец делал, он к этому готов.

  • EL-Fenomeno
    Заявление велокоманды Bahrain ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Суки punish а как иначе, скажешь. Шо то услышали и копают, хотят зацепится, а зацепка то слишком мизерная, но всё равно копают.

    Действительно, хотелось бы спросить: почему именно перед Туром эти проверки (ещё бы в самом Копенгагене проверили команду) ? Почему, скажем, не перед Критерием Дофине или раньше, а?

    Желаю Карузо выступить как на Джиро 2021 и взяь подиум (в Париже), а Хейгу попасть в 10-ку генерала и взять красивый горный этап...ну или наоборот)

    Цитата: Earl57
    Мохорич и Тратник сказали журналистам что к ним никто не приходил и их дома не обыскивали. Словенцев не трогали стало быть...

    Стало быть другие шейхи вовремя подсуетились или может у них бабла больше !?

    Или вообще всё предельно просто желтая майка - и нам других Армстронг-сторис не нужно это антачьбл пэрсон whistle

  • SportSpirit
    Тадей Погачар с командой UAE T ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: sashaney
    Погачар будет сам себя возить.

     

    ... 

     

    Погачара будет возить Солер. Но это не точно.dirol 

     

    Из 100% проверенных помощников - Майка и Бьерг. В остальном состав, я бы сказала, "экспериментальный".

  • SportSpirit
    Флориан Сенешаль заменит Тима ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Вау!) я только что написала пост в соседней теме)) 

     

    Удача на стороне Сенешаля. 

  • SportSpirit
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (8)
    SportSpirit-Фото

    С Кэвом подковерные мотивы +/- понятны.

     

    Но не поставить Сенешаля, ставшего чемпионом Франции, на Тур-де-Франс? Чисто интуитивно: после внезапной победы Флориана на прошлой Вуэльте, Якобсен не очень хочет видеть его в своем поезде. 

     

    Из интервью Сенешаля: он узнал, что не попадает в состав, на прошлой неделе. Надеялся, что сильное выступление на ЧФр (в итоге победа), сможет изменить ситуацию но - увы. Как ему объяснили, команда решила поставить в состав максимальное количество датчан, чтобы словить хайп на старте.locny 

  • Gorn9k
    Герант Томас, Дани Мартинес и ... (1)
    Gorn9k-Фото

    Пидкок лишний
    Горы не потянет
    В "классиках-отрывах" Дилан выглядит сильнее.
    На плоскаче тащить не будет.
    На крутых финишах Мартинез выглядит сильнее

  • rude_rider
    Тур де Франс-2022. Жёлтая майк ... (6)
    rude_rider-Фото
    Маас вечный претендент))) зря конта ляпнул про наследника..давит на мааса походу .. Пора как Ланду вычеркнуть
  • Ice
    Заявление велокоманды Bahrain ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Значит, чудеса в стиле прошлого сезона от Бахрейн на Тур де Франс под большим вопросом

    Все чудесят, не нужно тут голословно о Бахрейне высказываться. Почему в Декеникам не нагрянули после чудес престарелого Кэва? Вам это не кажется странным? Или победы топовых гонцов - это подозрительно, а поломанного старого спринтера, который до того несколько лет был статистом - это норма? Неужели вы думаете, что от Лефевра снисходит благодать?)))

  • Camel
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (8)
    Camel-Фото
    То есть, разницы нет, привезли тебя до финиша и ты напрягся на последних 200 метрах или ты всю дистанцию напрягал пелотон? И так 34 раза.

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