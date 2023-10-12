Тренер Приможа Роглича Марк Ламбертс присоединился к команде Bora-hansgrohe

Марк Ламбертс: «После побед на трёх Гранд-турах Jumbo-Visma почувствовал себя на финишной черте»

Тренер Марк Ламбертс (Marc Lamberts), проработавший с 2015 по 2023 годы в велокоманде Jumbo-Visma, с 2024 года присоединяется к команде Bora-hansgrohe. Он будет работать не только со своим подопечным Приможем Рогличем, но и с другими гонщиками немецкой команды.

Марк Ламбертс: «После восьми лет в Jumbo-Visma и после того, как команда вписала своё имя в историю, выиграв в этом сезоне все три Гранд-тура, я почувствовал, как будто достиг своей финишной черты. Поэтому очень рад начать всё заново. С огромным желанием открою новую страницу, с нетерпением жду этой возможности в Bora-hansgrohe».

Дан Лоранг (Dan Lorang), главный тренер команды Bora-hansgrohe: «Я всегда стремлюсь привлекать в команду лучших, чтобы сделать её успешной. Марк принесёт нам многолетний опыт работы в спорте высшего уровня, опыт тренера, который в последние годы работал с одной из самых успешных велокоманд. Мне очень нравится его многосторонний подход.

Считаю, что в ближайшие годы он поможет нам подняться на уровень одной из ведущих команд Мирового тура в плане борьбы за генеральные классификации. С нетерпением жду начала работы с Марком, хочу посмотреть, как он поможет опытным велогонщикам и молодым талантам добиться максимального результата. Человек с его характером идеально впишется в нашу тренерскую группу».