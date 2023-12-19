Хошеан Мачин о дубле Джиро д'Италия и Тур де Франс Тадея Погачара в 2024 году

Хошеан Мачин: "Мы считаем, что Тадей Погачар готов к дублю Джиро д'Италия+Тур де Франс"

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Команда UAE Team Emirates после сезона, в котором одержала 57 побед, но осталась без победы на Гранд-турах, в 2024 году настроена бороться и за розовую майку Джиро д’Италия, и за жёлтую майку Тур де Франс. На пресс-конференции во время тренировочного сбора в Испании глава UAE Team Emirates Хошеан Фернандес Мачин (Joxean Matxin) в интервью La Nucía TV и Het Nieuwsblad рассказал о планах команды:

«Тадей старается менять цели. В этом плане мы его поддерживаем. Он стартует на Туре, но ещё поедет и Джиро. Впервые в жизни он будет сочетать в один год два Гранд-тура. Сейчас ему 25, мы считаем, что он к этому готов. Поэтому он не сможет принять участие в брусчатых классиках. Скрестим пальцы. Тадей сейчас - лучший гонщик из всех, кого я знал за свою карьеру. Настала пора поехать за дублем Джиро-Тур де Франс.

Эта команда рождена для побед. В следующем году мы собираемся удержать нашу позицию лучшей команды в мире, увеличить список побед, и, прежде всего, поднять в руках победный трофей Гранд-тура, то, что, к сожалению, нам не удалось сделать в прошедшем сезоне. Хотя у нас были подиумы».

Журналист Стефано Риццато (Stefano Rizzato), присутствовавший на пресс-конфереции Хошеана Мачина, процитировал предварительный состав команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2024: Тадей Погачар, Джей Вайн, Рафал Майка, Феликс Гросшартнер, Руй Оливейра, Хуан-Себастьян Молано, Миккель Бьерг и Домен Новак.

Het Laatste Nieuws сообщает, что в предварительном составе на Тур де Франс-2024 помимо Тадея Погачара будут Хуан Аюсо, Адам Йейтс и Жуан Алмейда, а также Павел Сиваков, Марк Солер, Тим Велленс и Нильс Политт.