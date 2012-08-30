Патрик Лефевр сомневается в готовности Ремко Эвенепула к борьбе на Тур де Франс-2024

Патрик Лефевр: «Мы сомневаемся, какого уровня сможет добиться Ремко Эвенепул на Тур де Франс-2024»

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул в этом сезоне одержал 13 побед, включая победу в индивидуальной гонке на время на Чемпионате мира в Глазго, на Льеж-Бастонь-Льеж, два этапа Джиро д’Италия и три этапа Вуэльты Испании, но высшая ступень подиума Гранд-тура в этом сезоне ему не покорилась. Он сошёл с Джиро д’Италия-2023 перед второй неделей из-за ковида, когда лидировал в генеральной классификации, а на Вуэльте Испании-2023 потерял 27 минут в общем зачёте на горном этапе с финишем на Турмале.

После презентации маршрута Тур де Франс-2024 генеральный менеджер команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр упомянул, что Ремко Эвенепул вместе со своим тренером обдумывает возможность участия в 2024 году в Джиро д’Италия и Тур де Франс.

В интервью La Dernière Heure глава бельгийской команды выразил сомнения в возможностях Ремко Эвенепула бороться на равных с такими соперниками как двукратные победители Тур де Франс Йонас Вингегор и Тадей Погачар.

Патрик Лефевр: «Ремко стал чемпионом мира в разделке, чемпионом Бельгии в групповой гонке, выиграл Льеж-Бастонь-Льеж и Классику Сан-Себастьяна. Он возглавлял общий зачёт Джиро до того, как сошёл из-за ковида. Думаю, не заболей он, смог бы выступить блестяще. Он на самом деле был на пике формы. Я бы оценил его форму на 8 из 10.

Думаю, в этом сезоне повлияло несколько факторов. Ремко очень много выступал, возможно, времени на восстановление после ковида оказалось недостаточно. Может быть, ему надо было рестартовать на Туре Бельгии, а не на Туре Швейцарии, который гораздо труднее. В результате мы всё ещё сомневаемся, какого уровня он сможет достичь на Тур де Франс в борьбе с такими соперниками как Вингегор и Погачар.

Для нас было бы лучше, если бы перед тем, как открывать для себя Тур де Франс, он бы успешно проехал три недели Джиро. Но из-за всех этих неудач ему придётся сразу пробовать себя на Туре».

Йохан Брюнель в подкасте THEMOVE не верит в шансы Ремко Эвенепула на Тур де Франс-2024: «Тур де Франс - совсем не похож на Вуэльту Испании. Я не думаю, что от него можно ожидать борьбы за подиум. Ему ещё надо освоиться на Туре. Если Вингегор, Погачар и Роглич будут в форме и с ними ничего не случится, Эвенепул для них не будет угрозой».

Бельгийский тренер Пауль Ван ден Бос (Paul Van den Bosch) в интервью Het Nieuwsblad оценил возможности Ремко Эвенепула в случае, если он решится на связку Джиро+Тур де Франс-2024:

«Моё мнение — бороться за генеральную классификацию на обоих Гранд-турах нереалистично. Особенно, когда его соперники будут подходить к Туру совсем по другой траектории. Мне кажется нереальным победить Вингегора и Тадея Погачара, если они будут сконцентрированы только на Тур де Франс.

Четыре или пять недель недостаточно для восстановления и подготовки к следующему Гранд-туру, тем более, если собираешься бороться с более свежими Вингегором и Погачаром.

Сценарий проехать один Гранд-тур, а на втором бороться за некоторые этапы, кажется более выполнимым. Бросить все силы на Джиро и взять несколько этапов на Туре - это может сработать. Но я не верю, что после трёх недель с предельной нагрузкой в Италии можно остаться морально и физически свежим, чтобы так же выступить во Франции».