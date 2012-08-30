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Патрик Лефевр сомневается в готовности Ремко Эвенепула к борьбе на Тур де Франс-2024

Патрик Лефевр: «Мы сомневаемся, какого уровня сможет добиться Ремко Эвенепул на Тур де Франс-2024»

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

 

23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул в этом сезоне одержал 13 побед, включая победу в индивидуальной гонке на время на Чемпионате мира в Глазго, на Льеж-Бастонь-Льеж, два этапа Джиро д’Италия и три этапа Вуэльты Испании, но высшая ступень подиума Гранд-тура в этом сезоне ему не покорилась. Он сошёл с Джиро д’Италия-2023 перед второй неделей из-за ковида, когда лидировал в генеральной классификации, а на Вуэльте Испании-2023 потерял 27 минут в общем зачёте на горном этапе с финишем на Турмале.

 

После презентации маршрута Тур де Франс-2024 генеральный менеджер команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр упомянул, что Ремко Эвенепул вместе со своим тренером обдумывает возможность участия в 2024 году в Джиро д’Италия и Тур де Франс.

 

В интервью La Dernière Heure глава бельгийской команды выразил сомнения в возможностях Ремко Эвенепула бороться на равных с такими соперниками как двукратные победители Тур де Франс Йонас Вингегор и Тадей Погачар.

 

Патрик Лефевр: «Ремко стал чемпионом мира в разделке, чемпионом Бельгии в групповой гонке, выиграл Льеж-Бастонь-Льеж и Классику Сан-Себастьяна. Он возглавлял общий зачёт Джиро до того, как сошёл из-за ковида. Думаю, не заболей он, смог бы выступить блестяще. Он на самом деле был на пике формы. Я бы оценил его форму на 8 из 10.

 

Думаю, в этом сезоне повлияло несколько факторов. Ремко очень много выступал, возможно, времени на восстановление после ковида оказалось недостаточно. Может быть, ему надо было рестартовать на Туре Бельгии, а не на Туре Швейцарии, который гораздо труднее. В результате мы всё ещё сомневаемся, какого уровня он сможет достичь на Тур де Франс в борьбе с такими соперниками как Вингегор и Погачар.

 

Для нас было бы лучше, если бы перед тем, как открывать для себя Тур де Франс, он бы успешно проехал три недели Джиро. Но из-за всех этих неудач ему придётся сразу пробовать себя на Туре».

 

Йохан Брюнель в подкасте THEMOVE не верит в шансы Ремко Эвенепула на Тур де Франс-2024: «Тур де Франс - совсем не похож на Вуэльту Испании. Я не думаю, что от него можно ожидать борьбы за подиум. Ему ещё надо освоиться на Туре. Если Вингегор, Погачар и Роглич будут в форме и с ними ничего не случится, Эвенепул для них не будет угрозой».

 

Бельгийский тренер Пауль Ван ден Бос (Paul Van den Bosch) в интервью Het Nieuwsblad оценил возможности Ремко Эвенепула в случае, если он решится на связку Джиро+Тур де Франс-2024:

 

«Моё мнение — бороться за генеральную классификацию на обоих Гранд-турах нереалистично. Особенно, когда его соперники будут подходить к Туру совсем по другой траектории. Мне кажется нереальным победить Вингегора и Тадея Погачара, если они будут сконцентрированы только на Тур де Франс.

 

Четыре или пять недель недостаточно для восстановления и подготовки к следующему Гранд-туру, тем более, если собираешься бороться с более свежими Вингегором и Погачаром.

 

Сценарий проехать один Гранд-тур, а на втором бороться за некоторые этапы, кажется более выполнимым. Бросить все силы на Джиро и взять несколько этапов на Туре - это может сработать. Но я не верю, что после трёх недель с предельной нагрузкой в Италии можно остаться морально и физически свежим, чтобы так же выступить во Франции».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Тур де Франс-2024

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  1. RVL

    Сегодня, 08:46 | Регистрация: 30.08.2012

    Лефевр так же беспардонно и к Ремко относится, как и ко всему вокруг, кроме денег.

    Брюнель дал оптимальный расклад для малого...  

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Тадей Погачар: «Мне трудно кон ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates понимает, что борьба за победу на таких разных по типу гонках может влиять на его выступление на Тур де Франс, но не может отказаться от разнообразия в своей программе гонок

    И не надо отказываться - ведь мы, зрители велошоссе, с удовольствием смотрим выступления Т. Погачара. 

    И чем больше гонок с его участием, тем интереснее

     

  • cmap_nep
    Шон Келли о шансах Марка Кэвен ... (7)
    cmap_nep-Фото
    Предлагаю организовать Tour for Sprint's из 6-8 гладеньких этапов. Для лучших в мире 20-ти спринтеров. И без поездов и раскатчиков: пусть друг с другом nucbkaмu меряются...
  • Kay82
    Тадей Погачар: «Мне трудно кон ... (3)
    Kay82-Фото

    Против Вингегора который возьмет свой третий подряд тур , Погачару остается только давать такие интервью где он готовиться и никак не приготовится к Туру. Номер 2 навсегда

  • RVL
    Ваут ван Арт: “Я бы очень хоте ... (2)
    RVL-Фото

    тренер конечно рано ВВА в генералы записал...не думаю, что сам Воут о таком помышляет, особенно на джиро 24. 

    а то что Воута как раба запахивают на туре, бросая как кость ему этапы-это выглядит худших традициях капитализма...несмотря на деньги, он в связи с этим-очень много  не добирает по личным амбициям. уже и Лапорт его начинает где то обходить  

  • RVL
    Патрик Лефевр сомневается в го ... (1)
    RVL-Фото

    Лефевр так же беспардонно и к Ремко относится, как и ко всему вокруг, кроме денег.

    Брюнель дал оптимальный расклад для малого...  

  • RVL
    Тадей Погачар: «Мне трудно кон ... (3)
    RVL-Фото

    хорошее интервью

  • nightbuster33
    Харольд Техада остается в Asta ... (4)
    nightbuster33-Фото

    После такого решения возникают много вопросов относительно общего состояния дел в Астане, сейчас и в будущем.

  • motte
    Ваут ван Арт: “Я бы очень хоте ... (2)
    motte-Фото

    Винегар без ваута как кухня без ножа.

    Есть у них на Западе такая поговорка:

    how is your life?

    Ответ:

    My life with my wife like a kitchen without knife -:)



     

  • Astanaforever
    Харольд Техада остается в Asta ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Ернат
    надеюсь сгодится быть сокапитаном 
    Пронского?
  • s75
    Герант Томас о продолжении сво ... (2)
    s75-Фото
    в оригинале звучало что-то типа "нового поколения", а Роглич, скорее, принадлежит к поколению самого Герайнта, ему уже 34

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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