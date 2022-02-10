Фаусто Маснада – победитель 4 этапа Тура Омана-2022

- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:18
Первая победа Фаусто Маснады в команде Патрика Лефевра
28-летний итальянский велогонщик Фаусто Маснада одержал первую победу за последние два года и первую в цветах команды Quick-Step Alpha Vinyl, где выступает с середины 2020 года, выиграв 4-й этап Тура Омана-2022, а его товарищ по команде, 22-летний швейцарский гонщик Мауро Шмид занял второе место на этапе. Победа на этапе принесла Фаусто Маснаде майку лидера гонки.
Мауро Шмид атаковал через 44 км после старта, когда пелотон уже распался на группы из-за высокой скорости, градиентов и ветра. К Мауро Шмиду присоединились три гонщика, но он уехал от попутчиков при втором прохождении подъёма Аль-Джабаль.
Несмотря на то, что Шмида добрали при финальном прохождении 3,2-км подъёма с 6,8%, он помог своему товарищу по команде Фаусто Маснаде атаковать за 12 км до финиша, сначала сделав несколько протяжек, а затем закрывая атаки соперников. Маснада атаковал в одиночку на спуске, по окончании которого у него в запасе уже было 25 секунд, а затем увеличил преимущество, опередив группу на финише на 1:07. Мауро Шмид сумел спринтовать и занять второе место.
Photo © Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images
Фаусто Маснада: «Это моя первая победа для «Волчьей стаи», словами не передать, как я хотел принести победу команде! Сегодня был такой трудный этап, но мы слаженно работали всей командой, что и принесло в итоге результат. Мауро потрясающе провёл гонку, сегодня он был супер, атаковал, давил на соперников, а потом ещё и помог мне на финальной части этапа, когда его догнали. Моя благодарность за его усилия и великолепную работу безгранична!
Я понимал, что спуск очень важен и станет ключевым в гонке. Там я и атаковал. Попробовал всего раз, и оказалось, что это был самый правильный момент. Как только появился просвет, я просто стал продавливать изо всех сил, чтобы увеличить преимущество.
Всю зиму я много работал, и победа в самом начале сезона – невероятная награда. А красная майка лидера на плечах – огромный бонус. В понедельник постараемся защитить эту майку».
Результаты 4 этапа Тура Омана-2022
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