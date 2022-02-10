Фаусто Маснада – победитель 4 этапа Тура Омана-2022

nightbuster33

Clasica de Almeria-2022. Резул ... (5) Завтра следующая классика. Новая,впервые!Классика "Хаэно" в Испании. Лутченко и Лопез,"Супермен" который, во главе. Остальных не буду перечислять,завтра сами узнаете,чтобы не вызвать преждевременную "бурю восторга". Нужно только понять и понять глубоко,что после взлета(кажется около 40 побед)наступает пора падения,хорошо еще, что не закрытие команды.И чтобы вновь достичь хотя бы этих высот(40) необходимо;первое и самое главное:своевременное финансирование за год-полтора до предстоящего сезона.Чтобы заблаговременно переподписать,подписать необходимых гощиков,исключающая утечку гонщиков в другие команды.Все результативные гонщики ушедшие из команды в течении всех лет присуствия канадской ТЕХ висели в воздухе:продлят или непродлят.Итог на лицо.А финансироване настоящего сезона началось,когда все ЛОТы были разобраны.И благодаря одному человеку удалось сохранить то,что есть.Да и команда,впервую очередь, создана не только для удовлетворения чьих-то прихотей или чьих-то амбиций.Развалить команду легче,обвинив руководителей в личном обогащении в каком либо ввиде,чем создать крепкий,сильный коллектив.И еще: в предварительную заявку на гонку можно вписать кого угодно-окончательно подтверждается непосредственно перед гонкой,так что некоторым "восторженным"комментаторам советую свои эмоции сохранить на предстоящие гонки,а их еще будет очень много.

sergejdriver

Clasica de Almeria-2022. Резул ... (5) Если найдёте способ и добьетесь его увольнения, многие вам Спасибо скажут))

sergejdriver

Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (10) Нет. Болельщики Астаны тут не при чем. Этот персонаж идет отдельно)).

Astanaforever

Clasica de Almeria-2022. Резул ... (5) Я так и знал, что Груздев не доедет до финиша, патамушта он чемпион мира по этой дисциплине. Вот интересно, кто его крышует? Вот самый главный вопрос об этом специалисте по гонке Париж-Рубэ? Я вам так скажу... Ничего хорошего ждать не нужно от Астаны в этом сезоне, пока в команде процветает лоббирование гонщиков из_за родственных, дружеских отношений, назначений сверху по разнарядке. Наглядная картина в стране Астаны, когда Джузеппе задвигает своего сыночка. Когда заслуженный пенсионер тащит прицепом своего беспонтового брата, когда типа главный специалист по минимуму, правда который ничего не выигрывал , катается с шоссейниками. И когда главный менеджер команды протаскивает своих детей в молодёжную команду, закрывая дорогу более талантливым , юным спортсменам. Бюджет команды пилят, однозначно, обирая простых граждан Казахстана, тратя на списанных, подбитых летчиков, подбирая от команд, которым они не нужны. Картина маслом. 50 набранных очков с начала сезона. 0 побед и подиумов. В то время когда про Конти UNO -X выиграла уже 4 гонки с разными гонцами. Да и другие тоже отметились по два , три раза. Как Астана будет набирать очки, чтобы не вылететь с высшего дивизиона, не ясно.Одна надежда на троих, ( заметьте Карл) в команде. Луценко, Лопес и в какой то мере Батистелла. В Москона не верю. Инеос просто промолчал про его проблемы с сердцем и тихо отпустил. На других гонщиков возлагать надежды не стоит. Мёртвые. Винокуров сильно заигрался. Не пора ли ему уйти на покой. ?



По омниуму.



Ха-ха. В заявке Астаны на Париж -Рубэ две фамилии. Москон и его видимо самый главный помощник, до 30 км специалист булыг Груздев. Захарова еще надо включить с Антони Нибали. А то бачки Москон не получит , вдоволь воды испиться до финиша. )))

Ice

Крис Фрум о разделочных велоси ... (6) Цитата: Astanaforever А в принципе, что ему остается делать в данное время, как не напоминать о себе в беседах в кресле. На седле он этого себе уже позволить не может. Логика уровня бог Давайте Винокурову запретим высказываться, Контадору, Канчелларе. Они не могут позволить напоминать о себе в седле, чего их слушать?

Earl57

Тур Прованса-2022. Этап 3 (8) Просто не учли что это не разделка. В разделке такая замена велосипеда допустима, а в групповой нет. В групповой велосипед можно менять только с машины, в хвосте пелотона. Ганна хотел перед подъемом поменять велосипед на более легкий.

EL-Fenomeno

Тур Прованса-2022. Этап 3 (8) WtF !!! У Инэоса возникли проблемы с ЭТИМ ? Цитата: close2you Как связаться с евроспортом, чтоб убрали этого комментатора ? Кто, т.е. кого) Вы смотрели на плеере ? Ибо сейчас на Е1 и Е2 в программе 90% ивента это зимняя Олимпиада

close2you

Clasica de Almeria-2022. Резул ... (5) Как связаться с евроспортом, чтоб убрали этого комментатора ?

motte

Тур Прованса-2022. Этап 3 (8) Это просто круто, Наиро!!!!

Earl57

Тур Прованса-2022. Этап 3 (8) Цитата: sixpack

а почему у Ганны в итоговом дисквал проставлен?

Неправильная замена велосипеда.