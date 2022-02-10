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Фаусто Маснада – победитель 4 этапа Тура Омана-2022

Первая победа Фаусто Маснады в команде Патрика Лефевра

 

 

  28-летний итальянский велогонщик Фаусто Маснада одержал первую победу за последние два года и первую в цветах команды Quick-Step Alpha Vinyl, где выступает с середины 2020 года, выиграв 4-й этап Тура Омана-2022, а его товарищ по команде, 22-летний швейцарский гонщик Мауро Шмид занял второе место на этапе. Победа на этапе принесла Фаусто Маснаде майку лидера гонки.

 

  Мауро Шмид атаковал через 44 км после старта, когда пелотон уже распался на группы из-за высокой скорости, градиентов и ветра. К Мауро Шмиду присоединились три гонщика, но он уехал от попутчиков при втором прохождении подъёма Аль-Джабаль.

  Несмотря на то, что Шмида добрали при финальном прохождении 3,2-км подъёма с 6,8%, он помог своему  товарищу по команде Фаусто Маснаде атаковать за 12 км до финиша, сначала сделав несколько протяжек, а затем закрывая атаки соперников. Маснада атаковал в одиночку на спуске, по окончании которого у него в запасе уже было 25 секунд, а затем увеличил преимущество, опередив группу на финише на  1:07.  Мауро Шмид сумел спринтовать и занять второе место.

 

Фаусто Маснада – победитель 4 этапа Тура Омана-2022

 

Фаусто Маснада – победитель 4 этапа Тура Омана-2022

Фаусто Маснада – победитель 4 этапа Тура Омана-2022

 

 

 Photo © Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

 

  Фаусто Маснада: «Это моя первая победа для «Волчьей стаи», словами не передать, как я хотел принести победу команде! Сегодня был такой трудный этап, но мы слаженно работали всей командой, что и принесло в итоге результат. Мауро потрясающе провёл гонку, сегодня он был супер, атаковал, давил на соперников, а потом ещё и помог мне на финальной части этапа, когда его догнали. Моя благодарность за его усилия и великолепную работу безгранична!

   Я понимал, что спуск очень важен и станет ключевым в гонке. Там я и атаковал. Попробовал всего раз, и оказалось, что это был самый правильный момент. Как только появился просвет, я просто стал продавливать изо всех сил, чтобы увеличить преимущество.

 

Всю зиму я много работал, и победа в самом начале сезона – невероятная награда. А красная майка лидера на плечах – огромный бонус. В понедельник постараемся защитить эту майку».

 

Результаты 4 этапа Тура Омана-2022

 

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Теги к статье: Фаусто Маснада Fausto Masnada Quick-Step Alpha Vinyl Тур Омана Tour of Oman велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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Комментарии

  • nightbuster33
    Clasica de Almeria-2022. Резул ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Завтра следующая классика. Новая,впервые!Классика "Хаэно" в Испании. Лутченко и Лопез,"Супермен" который, во главе. Остальных не буду перечислять,завтра сами узнаете,чтобы не вызвать преждевременную "бурю восторга". Нужно только понять и понять глубоко,что после взлета(кажется около 40 побед)наступает пора падения,хорошо еще, что не закрытие команды.И чтобы вновь достичь хотя бы этих высот(40) необходимо;первое и самое главное:своевременное финансирование за год-полтора до предстоящего сезона.Чтобы заблаговременно переподписать,подписать необходимых гощиков,исключающая утечку гонщиков в другие команды.Все результативные гонщики ушедшие из команды в течении всех лет присуствия канадской ТЕХ висели в воздухе:продлят или непродлят.Итог на лицо.А финансироване настоящего сезона началось,когда все ЛОТы были разобраны.И благодаря одному человеку удалось сохранить то,что есть.Да и команда,впервую очередь, создана не только для удовлетворения чьих-то прихотей или чьих-то амбиций.Развалить команду легче,обвинив  руководителей в личном обогащении в каком либо ввиде,чем создать крепкий,сильный коллектив.И еще: в предварительную заявку на гонку можно вписать кого угодно-окончательно подтверждается непосредственно перед гонкой,так что некоторым "восторженным"комментаторам советую свои эмоции сохранить на предстоящие гонки,а их еще будет очень много.

  • sergejdriver
    Clasica de Almeria-2022. Резул ... (5)
    sergejdriver-Фото
    Если найдёте способ и добьетесь его увольнения, многие вам Спасибо скажут))
  • sergejdriver
    Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (10)
    sergejdriver-Фото
    Нет. Болельщики Астаны тут не при чем. Этот персонаж идет отдельно)).
  • Astanaforever
    Clasica de Almeria-2022. Резул ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Я так и знал, что Груздев не доедет до финиша, патамушта он чемпион мира по этой дисциплине. Вот интересно, кто его крышует? Вот самый главный вопрос об этом специалисте по гонке Париж-Рубэ? Я вам так скажу... Ничего хорошего ждать не нужно от Астаны в этом сезоне, пока в команде процветает лоббирование гонщиков из_за родственных, дружеских отношений, назначений сверху по разнарядке. Наглядная картина в стране Астаны, когда Джузеппе задвигает своего сыночка. Когда заслуженный пенсионер тащит прицепом своего беспонтового брата, когда типа главный специалист по минимуму, правда который ничего не выигрывал , катается с шоссейниками. И когда главный менеджер команды протаскивает своих детей в молодёжную команду, закрывая дорогу более талантливым , юным спортсменам. Бюджет команды пилят, однозначно, обирая простых граждан Казахстана, тратя на списанных, подбитых летчиков, подбирая от команд, которым они не нужны. Картина маслом. 50 набранных очков с начала сезона. 0 побед и подиумов. В то время когда про Конти UNO -X выиграла уже 4 гонки с разными гонцами. Да и другие тоже отметились по два , три раза. Как Астана будет набирать очки, чтобы не вылететь с высшего дивизиона, не ясно.Одна надежда на троих, ( заметьте Карл) в команде. Луценко, Лопес и в какой то мере Батистелла. В Москона не верю. Инеос просто промолчал про его проблемы с сердцем и тихо отпустил. На других гонщиков возлагать надежды не стоит. Мёртвые. Винокуров сильно заигрался. Не пора ли ему уйти на покой. ?

    По омниуму.

    Ха-ха. В заявке Астаны на Париж -Рубэ две фамилии. Москон и его видимо самый главный помощник, до 30 км специалист булыг Груздев. Захарова еще надо включить с Антони Нибали. А то бачки Москон не получит , вдоволь воды испиться до финиша. )))
  • Ice
    Крис Фрум о разделочных велоси ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А в принципе, что ему остается делать в данное время, как не напоминать о себе в беседах в кресле. На седле он этого себе уже позволить не может.

    Логика уровня бог biggrin Давайте Винокурову запретим высказываться, Контадору, Канчелларе. Они не могут позволить напоминать о себе в седле, чего их слушать?

  • Earl57
    Тур Прованса-2022. Этап 3 (8)
    Earl57-Фото
    Просто не учли что это не разделка. В разделке такая замена велосипеда допустима, а в групповой нет. В групповой велосипед можно менять только с машины, в хвосте пелотона. Ганна хотел перед подъемом поменять велосипед на более легкий.
  • EL-Fenomeno
    Тур Прованса-2022. Этап 3 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    WtF !!! У Инэоса возникли проблемы с ЭТИМ ?

    Цитата: close2you
    Как связаться с евроспортом, чтоб убрали этого комментатора ?

    Кто, т.е. кого)

    Вы смотрели на плеере ? Ибо сейчас на Е1 и Е2 в программе 90% ивента это зимняя Олимпиада

  • close2you
    Clasica de Almeria-2022. Резул ... (5)
    close2you-Фото
    Как связаться с евроспортом, чтоб убрали этого комментатора ?
  • motte
    Тур Прованса-2022. Этап 3 (8)
    motte-Фото

    Это просто круто, Наиро!!!!

     

  • Earl57
    Тур Прованса-2022. Этап 3 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: sixpack
     
    а почему у Ганны в итоговом дисквал проставлен?

    Неправильная замена велосипеда.

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