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Jumbo-Visma и Патрик Лефевр намерены объединить команды?

Состоится ли слияние Jumbo-Visma и Soudal Quick Step?

Jumbo-Visma и Патрик Лефевр намерены объединить команды?

 

В следующем сезоне, возможно, благодаря слиянию двух крупных команд Мирового тура появится новая команда. Как сообщает WielerFlits, опирающийся на несколько своих неназванных источников, переговоры о слиянии велокоманд Jumbo-Visma и Soudal Quick Step идут с середины июля, а завершение сделки - лишь вопрос времени.

 

 WielerFlits сообщает,что генеральный директор Jumbo-Visma Ричард Плюгге станет генеральным директором новой команды, Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) будет главным тренером, а глава Soudal Quick Step Патрик Лефевр войдёт в состав наблюдательного совета команды.

 

По версии WielerFlits, идея о слиянии появилась у руководства Jumbo-Visma, когда во время Тур де Франс к Патрику Лефевру с предложением пришёл британский миллиардер Джим Рэтклифф (Jim Ratcliffe), который хотел приобрести бельгийскую команду.

 

Тогда Jumbo-Visma встретились с владельцем команды Soudal Quick Step  - польским бизнесменом Зденеком Бакалой, и идею слияния поддержали титульные спонсоры обеих команд - Soudal и Visma. Новой команде важно утвердиться в пелотоне как команде из Бенилюкса.

 

Если слияние всё-таки состоится, остаётся вопрос, каким будет состав новой команды. WielerFlits подчёркивает, что обе стороны хотят сохранить в составе 23-летнего бельгийского гонщика Ремко Эвенепула. Но удастся ли объединить в одной команде звёзд велоспорта, пока не ясно. На данный момент нет и официальных заявлений о слиянии со стороны команд.

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Soudal Quick-Step Jumbo-Visma

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  1. s75

    Сегодня, 20:58 | Регистрация: 9.06.2015

    50 человек на контракте в основных командах, DS, тренеры и другие сотрудники, технические спонсоры, континентальные и женские команды, что теперь начнется...

  2. Имя: кнд

    кнд

    Сегодня, 20:59 | Регистрация: 14.07.2013

    Шикарный ход.Одним движением похерить сразу две команды.

  3. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 21:01 | Регистрация: 4.08.2018

     Интересно, такой мощный фейковый вброс или реально основания есть? А гонщиков куда девать половину? Фарм - команду создавать в конти? Пинком под дупу в свободное плавание? Одни вопросы, вашпе.

  4. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 21:02 | Регистрация: 5.09.2020

    Зачем это нужно Квикстепу - понятно. Но зачем это TJV, даже при условии смены титульных спонсоров - понять невозможно!

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Джиро, Тур Де Франс, Вуэльты мало показалось.Хотят победить все и всех. Аппетиты возрастают. А у меня тогда встречное предложение. Остальным 16 командам в ответ нужно объединиться и устроить мировой тур из двух команд. А, что? На этих двух командах уже 115 побед в этом сезоне..И , что делать другие команды будут? Смотреть и быть статистами в гонках, где будет полное доминирование ЮмбоКвиков. Они просто хотят убить велоспорт, убить честное конкурентство, убить зрелище, где все уже будет предрешено и расписано. Если они обьединятся,и устроить бойкот им от всех команд и устроить свой мировой тур. Пусть этот Франкештейн сам с собой гоняется вдоволь во славу своих ненасытных спонсоров.

    Вся жизнь это гонка.

  6. vadi

    Сегодня, 21:40 | Регистрация: 9.08.2020

    От квикстепа уже мало что осталось кроме Эвенпула. Все остальные почахли. Так что, если это правда, по сути разговор идет не о слиянии, а о продаже квикстепа джамбе  в количестве двух человек -  Патрика и Эвенпула

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Комментарии

  • vadi
    Jumbo-Visma и Патрик Лефевр на ... (6)
    vadi-Фото

    От квикстепа уже мало что осталось кроме Эвенпула. Все остальные почахли. Так что, если это правда, по сути разговор идет не о слиянии, а о продаже квикстепа джамбе  в количестве двух человек -  Патрика и Эвенпула

  • Astanaforever
    Jumbo-Visma и Патрик Лефевр на ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Джиро, Тур Де Франс, Вуэльты мало показалось.Хотят победить все и всех. Аппетиты возрастают. А у меня тогда встречное предложение. Остальным 16 командам в ответ нужно объединиться и устроить мировой тур из двух команд. А, что? На этих двух командах уже 115 побед в этом сезоне..И , что делать другие команды будут? Смотреть и быть статистами в гонках, где будет полное доминирование ЮмбоКвиков. Они просто хотят убить велоспорт, убить честное конкурентство, убить зрелище, где все уже будет предрешено и расписано. Если они обьединятся,и устроить бойкот им от всех команд и устроить свой мировой тур. Пусть этот Франкештейн сам с собой гоняется вдоволь во славу своих ненасытных спонсоров.
  • BlAr
    Jumbo-Visma и Патрик Лефевр на ... (6)
    BlAr-Фото

    Зачем это нужно Квикстепу - понятно. Но зачем это TJV, даже при условии смены титульных спонсоров - понять невозможно!

  • Серафим
    Jumbo-Visma и Патрик Лефевр на ... (6)
    Серафим-Фото

     Интересно, такой мощный фейковый вброс или реально основания есть? А гонщиков куда девать половину? Фарм - команду создавать в конти? Пинком под дупу в свободное плавание? Одни вопросы, вашпе.

  • кнд
    Jumbo-Visma и Патрик Лефевр на ... (6)
    кнд-Фото

    Шикарный ход.Одним движением похерить сразу две команды.

  • s75
    Jumbo-Visma и Патрик Лефевр на ... (6)
    s75-Фото

    50 человек на контракте в основных командах, DS, тренеры и другие сотрудники, технические спонсоры, континентальные и женские команды, что теперь начнется...

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (67)
    s75-Фото

    А вот шарахнуло - так шарахнуло. Анонсировано (возможное) объединение SQS и JV. Ссылка.



    Ekstra Bladet отправляет Мёркёва в Астану

  • Ser Gio
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (8)
    Ser Gio-Фото

    Думаю, Ван Арт теперь жалеет, что подарил столько побед Лапорту весной. Итого у Лапорта Гент-Вевельгем, Дварс дор Фландерен и теперь еще и маечка на год, а у Ван Арта очередное второе место и сезон, который по количеству побед существенно ниже ожиданий.

  • error
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (8)
    error-Фото

    Чемпионат Юмбы. Открытый.

  • cmap_nep
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (8)
    cmap_nep-Фото
    Цитата: Александра
    Ну надо же! Когда втопил Ван Арт, я была уверена, что все, финиш решен. 
    А кто Ван Арту на булыге будет помогать в следующем году?

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