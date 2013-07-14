Jumbo-Visma и Патрик Лефевр намерены объединить команды?

Состоится ли слияние Jumbo-Visma и Soudal Quick Step?

В следующем сезоне, возможно, благодаря слиянию двух крупных команд Мирового тура появится новая команда. Как сообщает WielerFlits, опирающийся на несколько своих неназванных источников, переговоры о слиянии велокоманд Jumbo-Visma и Soudal Quick Step идут с середины июля, а завершение сделки - лишь вопрос времени.

WielerFlits сообщает,что генеральный директор Jumbo-Visma Ричард Плюгге станет генеральным директором новой команды, Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) будет главным тренером, а глава Soudal Quick Step Патрик Лефевр войдёт в состав наблюдательного совета команды.

По версии WielerFlits, идея о слиянии появилась у руководства Jumbo-Visma, когда во время Тур де Франс к Патрику Лефевру с предложением пришёл британский миллиардер Джим Рэтклифф (Jim Ratcliffe), который хотел приобрести бельгийскую команду.

Тогда Jumbo-Visma встретились с владельцем команды Soudal Quick Step - польским бизнесменом Зденеком Бакалой, и идею слияния поддержали титульные спонсоры обеих команд - Soudal и Visma. Новой команде важно утвердиться в пелотоне как команде из Бенилюкса.

Если слияние всё-таки состоится, остаётся вопрос, каким будет состав новой команды. WielerFlits подчёркивает, что обе стороны хотят сохранить в составе 23-летнего бельгийского гонщика Ремко Эвенепула. Но удастся ли объединить в одной команде звёзд велоспорта, пока не ясно. На данный момент нет и официальных заявлений о слиянии со стороны команд.