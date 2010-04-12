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Тадей Погачар успешно прооперирован после падения на Льеж-Бастонь-Льеж-2023

Тадей Погачар возвращается домой после успешной операции на левом запястье

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates сообщила, что Тадей Погачар уже прооперирован и едет домой. Операция на левом запястье прошла успешно, в клинике Ziekenhuis Oost-Limburg её провёл профессор Йорис Дейринкс (Joris Duerinckx). Хирургического вмешательства потребовал перелом ладьевидной кости.

 

 

Photo (c) UAE Team Emirates

 

  О сроках восстановления 24-летнего словенского гонщика команды UAE Team Emirates, целью которого является Тур де Франс-2023, пока не сообщается. Льеж-Бастонь-Льеж-2023 должна была завершить первую часть сезона Тадея Погачара, который стал победителем Тура Фландрии, Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь.

 

  Тадей Погачар сошёл с гонки после падения через 84 км после старта. Как сообщил спортивный директор команды UAE Team Emirates Мауро Джанетти, у гонщика EF Education EasyPost Миккеля Оноре, который ехал перед Тадеем Погачаром, случился двойной прокол и взорвалась шина, что вызвало падение.  

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 23:34 | Регистрация: 3.07.2011

    Ну, судя по улыбке, к Туру он худо-бедно, но подготовится.

    Думаю, что такие как он феномены во всем, и в восстановлении тоже.

     

  2. RVL

    Сегодня, 00:10 | Регистрация: 30.08.2012

    Ну вот, а то караул...все пропало)))

     

  3. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:15 | Регистрация: 27.05.2017

    Да ладно, на станке вообще руки не нужны. Баттл тдф в силе.

    No war!
  4. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 06:26 | Регистрация: 7.12.2014

    Пишут, что ориентировочное время простоя после этой травмы - 5 или 6 недель.

  5. Гонщик

    Сегодня, 06:34 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: uran
    Да ладно, на станке вообще руки не нужны. Баттл тдф в силе.
    На станке к Туру не подготовится , разве что бинтики для понта намотали и через пару недель он сможет полноценно тренироваться .



    Цитата: Earl57
    Пишут, что ориентировочное время простоя после этой травмы - 5 или 6 недель.
    При реальном переломе где-то так , около двух месяцев .

    1. Имя: Алексей

      uran

      Сегодня, 09:47 | Регистрация: 27.05.2017

      На 100% не подготовиться, но педали крутить, интервалы, спортзал, плаванье и тд все доступно. Я думаю незапланированный отдых Тадею пойдет только на пользу.

      No war!
  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 07:35 | Регистрация: 4.07.2011

    Какое-то наваждение: там поляк завалил Тима и ключица долой, здесь трубы взрываются... А если честно, травма очень капризная, последствия могут быть самые непредсказуемые.

  7. Гонщик

    Сегодня, 09:54 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: uran
    На 100% не подготовиться, но педали крутить, интервалы, спортзал, плаванье и тд все доступно. Я думаю незапланированный отдых Тадею пойдет только на пользу.
    Плаванье в гипсе ... Прикольно чё , даже на станке с одной рукой очень неудобно часовое приложение усилий , хотя может правую руку "подкачает" .

  8. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 10:34 | Регистрация: 27.05.2017

    На рогатке вообще без проблем, единственное с седла не встанешь.

    Плавцы при переломах рук плавают, сам видел в бассейне, ноги прокачивают будь здоров.

    No war!
    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 14:26 | Регистрация: 5.09.2020

      Плавцы - это те, кто плавает, а пловцы - кто готовит плов?biggrin

  9. Имя: svan

    svan

    Сегодня, 13:52 | Регистрация: 9.07.2016

    Интересно услышать мнение врача о данном переломе, скорости восстановления. А улыбка - это скорее всего маска, покер фейс.

  10. Геродот

    Сегодня, 14:32 | Регистрация: 12.04.2010

    Поэтому Армстронг и не катал классики перед Туром и вообще... А это децкий сад како-то.

    Множественный перелом запястья... это точно до Тур де Франс не заживет до нормы. И даже если для участия в рядовых гонках это будет нормально, то трехнедельные нагрузки на Туре это совсем другая вселенная.

    Все, граждане, кина не будет.Винго берет второй Тур и в следующем году они с Поги будут биться на равных 2:2) (если Погачар не наступит опять на те же грабли).

  11. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 15:06 | Регистрация: 4.07.2011

    Написал он из Монако, уже дома:

    Что ж, всякое дерьмо случается. Мне повезло, что я просто сломал запястье, учитывая произошедшую сумасшедшую аварию. Я действительно желаю наилучшего выздоровления @mikkelhonore, которому пришлось намного тяжелее, чем мне. 

    Трудно описать, как я счастлив, получать такую поддержку и помощь от всех фанатов, семьи, друзей, @uae_team_emirates и особенно от персонала больницы. Я действительно поражен и так благодарен за это♥?. 

    Я надеюсь увидеть вас всех очень скоро ???. Поздравляем @remco.ev с победой, наша битва подождет до следующего раза ?.

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Ближайшие старты

25-30 апреля 2023

Tour de Romandie

1 мая 2023

Eschborn-Frankfurt

6 - 28 мая 2023

Giro d'Italia

6 мая 2023

Grand Prix du Morbihan

7 мая 2023

Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

ОПРОС

Какой из Монументов-2023 понравился больше всего?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    _DeKKeR_-Фото

    Цитата: Гонщик
    Рогла выиграл три Вуэльты , не считая Олимпиады и остального , однако монстром его не обзывают , а рост один из важных показателей , поэтому когда пишут что якобы пиковый Ремко сильнее пикового Роглича , это всего лишь домыслы , всё покажет Джиро .

     

    Боже, драма на пустом месте. Субъективное мнение про потенциал гонщика, какие проблемы?) Никакой навязчивости, просто мнение, основанное на том, что Ремко моложе на 10 лет и еще не совсем понятно, на что он способен) Через 10 лет сравним их достижения)

    А про Монстра, ну да. Один выигрывает из соло отрывов за 30+ км, второй, классическим развозом за 500 м до финиша) Кто как умеет, главное ведь, результат) Никто не преуменьшает силу Роглича, но он совершенно другой. Кому-то это может нравиться, кому-то нет)

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    Astanaforever-Фото
    В предварительном составе заявлен Кэвендиш. А, что он тур не едет разве?
  • Grif
    Первый подиум Тома Пидкока на ... (8)
    Grif-Фото
    Пидкок - хоть одна радость за этот день.)
  • motte
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    motte-Фото

    Написал он из Монако, уже дома:

    Что ж, всякое дерьмо случается. Мне повезло, что я просто сломал запястье, учитывая произошедшую сумасшедшую аварию. Я действительно желаю наилучшего выздоровления @mikkelhonore, которому пришлось намного тяжелее, чем мне. 

    Трудно описать, как я счастлив, получать такую поддержку и помощь от всех фанатов, семьи, друзей, @uae_team_emirates и особенно от персонала больницы. Я действительно поражен и так благодарен за это♥?. 

    Я надеюсь увидеть вас всех очень скоро ???. Поздравляем @remco.ev с победой, наша битва подождет до следующего раза ?.

  • Геродот
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    Геродот-Фото

    Поэтому Армстронг и не катал классики перед Туром и вообще... А это децкий сад како-то.

    Множественный перелом запястья... это точно до Тур де Франс не заживет до нормы. И даже если для участия в рядовых гонках это будет нормально, то трехнедельные нагрузки на Туре это совсем другая вселенная.

    Все, граждане, кина не будет.Винго берет второй Тур и в следующем году они с Поги будут биться на равных 2:2) (если Погачар не наступит опять на те же грабли).

  • BlAr
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    BlAr-Фото

    Цитата: Freejazz
    Он ещё молодой - будет после пары выигрышей. Просто его атаки не прямо вот... Так - натянул и уехал. С другой стороны Евроспорт французоцентрированный канал. Тут надо быть или любимым (Алафилипп) или очень ярким. Роглич там обычно в разделочном шлеме на затылке при проигрыше ТДФ, Фрум - пешком бежит.

    Роглич там чаще вздрючивает Мадера на Париж-Ницце!

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    BlAr-Фото

    Последние годы Джиро стабильно была самым тухлым Грандтуром по зрелищности. Есть надежда, что в этом году что-то поменяется!

  • BlAr
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    BlAr-Фото

    Плавцы - это те, кто плавает, а пловцы - кто готовит плов?biggrin

  • svan
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    svan-Фото

    Интересно услышать мнение врача о данном переломе, скорости восстановления. А улыбка - это скорее всего маска, покер фейс.

  • SVS
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    SVS-Фото
    Кстати, я вот никогда не говорил, что он "серость" в смысле личности. Может быть он прекрасный человек, я с ним не знаком :).

    Просто его манера вести гонку, эмоции на лице и т.п. для меня лично не ассоциируются со спонтанностью, что ли. Скучновато, серо, одним словом.

    Я вижу его силу, его умения, его достижения, его желание пробовать даже если потом не сможет. И уважение есть, конечно.

    Понимаю, что всё написанное - взгляд просто зрителя. Но я он и есть :).

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Rein Taaramae (Intermarche - Circus - Wanty)

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Alessandro Fancellu (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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