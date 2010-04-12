Тадей Погачар успешно прооперирован после падения на Льеж-Бастонь-Льеж-2023

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Тадей Погачар возвращается домой после успешной операции на левом запястье
Велокоманда UAE Team Emirates сообщила, что Тадей Погачар уже прооперирован и едет домой. Операция на левом запястье прошла успешно, в клинике Ziekenhuis Oost-Limburg её провёл профессор Йорис Дейринкс (Joris Duerinckx). Хирургического вмешательства потребовал перелом ладьевидной кости.
Photo (c) UAE Team Emirates
О сроках восстановления 24-летнего словенского гонщика команды UAE Team Emirates, целью которого является Тур де Франс-2023, пока не сообщается. Льеж-Бастонь-Льеж-2023 должна была завершить первую часть сезона Тадея Погачара, который стал победителем Тура Фландрии, Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь.
Тадей Погачар сошёл с гонки после падения через 84 км после старта. Как сообщил спортивный директор команды UAE Team Emirates Мауро Джанетти, у гонщика EF Education EasyPost Миккеля Оноре, который ехал перед Тадеем Погачаром, случился двойной прокол и взорвалась шина, что вызвало падение.
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_DeKKeR_
Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
Цитата: Гонщик
Рогла выиграл три Вуэльты , не считая Олимпиады и остального , однако монстром его не обзывают , а рост один из важных показателей , поэтому когда пишут что якобы пиковый Ремко сильнее пикового Роглича , это всего лишь домыслы , всё покажет Джиро .
Боже, драма на пустом месте. Субъективное мнение про потенциал гонщика, какие проблемы?) Никакой навязчивости, просто мнение, основанное на том, что Ремко моложе на 10 лет и еще не совсем понятно, на что он способен) Через 10 лет сравним их достижения)
А про Монстра, ну да. Один выигрывает из соло отрывов за 30+ км, второй, классическим развозом за 500 м до финиша) Кто как умеет, главное ведь, результат) Никто не преуменьшает силу Роглича, но он совершенно другой. Кому-то это может нравиться, кому-то нет)
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motte
Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
Написал он из Монако, уже дома:
Что ж, всякое дерьмо случается. Мне повезло, что я просто сломал запястье, учитывая произошедшую сумасшедшую аварию. Я действительно желаю наилучшего выздоровления @mikkelhonore, которому пришлось намного тяжелее, чем мне.
Трудно описать, как я счастлив, получать такую поддержку и помощь от всех фанатов, семьи, друзей, @uae_team_emirates и особенно от персонала больницы. Я действительно поражен и так благодарен за это♥?.
Я надеюсь увидеть вас всех очень скоро ???. Поздравляем @remco.ev с победой, наша битва подождет до следующего раза ?.
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Геродот
Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
Поэтому Армстронг и не катал классики перед Туром и вообще... А это децкий сад како-то.
Множественный перелом запястья... это точно до Тур де Франс не заживет до нормы. И даже если для участия в рядовых гонках это будет нормально, то трехнедельные нагрузки на Туре это совсем другая вселенная.
Все, граждане, кина не будет.Винго берет второй Тур и в следующем году они с Поги будут биться на равных 2:2) (если Погачар не наступит опять на те же грабли).
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BlAr
Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
Цитата: Freejazz
Он ещё молодой - будет после пары выигрышей. Просто его атаки не прямо вот... Так - натянул и уехал. С другой стороны Евроспорт французоцентрированный канал. Тут надо быть или любимым (Алафилипп) или очень ярким. Роглич там обычно в разделочном шлеме на затылке при проигрыше ТДФ, Фрум - пешком бежит.
Роглич там чаще вздрючивает Мадера на Париж-Ницце!
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SVS
Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
Кстати, я вот никогда не говорил, что он "серость" в смысле личности. Может быть он прекрасный человек, я с ним не знаком :).
Просто его манера вести гонку, эмоции на лице и т.п. для меня лично не ассоциируются со спонтанностью, что ли. Скучновато, серо, одним словом.
Я вижу его силу, его умения, его достижения, его желание пробовать даже если потом не сможет. И уважение есть, конечно.
Понимаю, что всё написанное - взгляд просто зрителя. Но я он и есть :).
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