Фабио Якобсен – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2022

Первая победа Фабио Якобсена в сезоне 2022 года

Велокоманда Quick-Step Alpha Vinyl отпраздновала вторую подряд победу на этапах Вуэльты Валенсии-2022. На этот раз её команде принёс Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen). 25-летний нидерландский гонщик мощно ускорился за 200 м до финиша в подъём с 5% градиентом и опередил соперников с большим преимуществом. Себастьян Молано (UAE Team Emirates) и Элиа Вивиани (INEOS Grenadiers) замкнули тройку призёров этапа. Товарищ Фабио Якобсена по команде Ремко Эвенепул сохранил майку лидера.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

Фабио Якобсен: «Я приехал на гонку после нормально проведённой зимы – без неудач и откатов формы. Зимой наслаждался тренировками с ребятами по дорогам Испании. Великолепно, что я снова здесь, с ними одержал первую победу в сезоне.

Все сегодня проводили смены, все товарищи по команде отработали по высшему классу, благодарю их за это. На финальных 700 метрах я находился именно там, где надо. Хотя на подъёме почувствовал небольшие судороги, что нормально, учитывая ,как было жарко, и что это моя первая гонка сезона, я смог одержать победу. Идеальное начало сезона.

Две победы команды два дня подряд – это знаменательно, но ещё более значимо, что в общей сложности мы добились 850 побед. Это показывает, насколько у нас великолепная команда. Каждая победа особенная, я бы хотел быть в этой команде, когда «Волчья стая» завоюет 1000 победу».

Ремко Эвенепул: «В пятницу самое важное – защитить жёлтую майку. Но если у нас будет шанс одержать третью победу подряд, почему бы нет? Мы здесь, чтобы выиграть гонку. Завтра супертяжёлый этап, можно ожидать, что разрывы будут больше, чем на первом этапе.

Мы можем гордиться тем, чего добились сегодня. Это сценарий мечты. Перед этапом у нас был план, который мы выполнили, я сказал ребятам, что если смогу, буду помогать, так что давайте выкладываться до самого финиша. Всё идеально сработало».

Себастьян Молано (UAE Team Emirates): «Хороший был спринт, я очень доволен, благодарен ребятам за работу, за то, что вывезли меня на хорошую позицию. К сожалению, мы потеряли Гиббонса, который упал на финальных километрах, так что одного человека нам не хватало. Но мы сделали, что могли. Якобсен просто был быстрее остальных. Но у меня хорошо шла нога, надеюсь, скоро одержу победу».