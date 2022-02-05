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Фабио Якобсен – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2022

Первая победа Фабио Якобсена в сезоне 2022 года

 

 

  Велокоманда Quick-Step Alpha Vinyl отпраздновала вторую подряд победу на этапах Вуэльты Валенсии-2022. На этот раз её команде принёс Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen). 25-летний нидерландский гонщик мощно ускорился за 200 м до финиша в подъём с 5% градиентом и опередил соперников с большим преимуществом. Себастьян Молано (UAE Team Emirates) и Элиа Вивиани (INEOS Grenadiers) замкнули тройку призёров этапа. Товарищ Фабио Якобсена по команде Ремко Эвенепул сохранил майку лидера.

 

Фабио Якобсен – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2022

 

Фабио Якобсен – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2022

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

 

  Фабио Якобсен: «Я приехал на гонку после нормально проведённой зимы – без неудач и откатов формы. Зимой наслаждался  тренировками с ребятами по дорогам Испании. Великолепно, что я снова здесь, с ними одержал первую победу в сезоне.

  Все сегодня проводили смены, все товарищи по команде отработали по высшему классу, благодарю их за это. На финальных 700 метрах я находился именно там, где надо. Хотя на подъёме почувствовал небольшие судороги, что нормально, учитывая ,как было жарко, и что это моя первая гонка сезона, я смог одержать победу. Идеальное начало сезона.

  Две победы команды два дня подряд – это знаменательно, но ещё более значимо, что в общей сложности мы добились 850 побед. Это показывает, насколько у нас великолепная команда. Каждая победа особенная, я бы хотел быть в этой команде, когда «Волчья стая» завоюет 1000 победу».

 

  Ремко Эвенепул: «В пятницу самое важное – защитить жёлтую майку. Но если у нас будет шанс одержать третью победу подряд, почему бы нет? Мы здесь, чтобы выиграть гонку. Завтра супертяжёлый этап, можно ожидать, что разрывы будут больше, чем на первом этапе.

  Мы можем гордиться тем, чего добились сегодня. Это сценарий мечты. Перед этапом у нас был план, который мы выполнили, я сказал ребятам, что если смогу, буду помогать, так что давайте выкладываться до самого финиша. Всё идеально сработало».

 

  Себастьян Молано (UAE Team Emirates): «Хороший был спринт, я очень доволен, благодарен ребятам за работу, за то, что вывезли меня на хорошую позицию. К сожалению, мы потеряли Гиббонса, который упал на финальных километрах, так что одного человека нам не хватало. Но мы сделали, что могли. Якобсен просто был быстрее остальных. Но у меня хорошо шла нога, надеюсь, скоро одержу победу».

 

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Валенсии-2022

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Комментарии

  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 2. ... (7)
    nightbuster33-Фото

    В.Нибали- победитель ТдФ 2014г. и ДдИ 2016г. Не имел ни одного призового места в предварительных гонках.Места от 4-го до 5-го десятка,но в двух победных турах: 5-побед,одно второе место и 4-е третьих мест.Так что мы не знаем,что в голове у каждого участника,комментируемых гонок и их предельных возможностей и судить их будут,а также делать выводы их наставники.  

  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 2. ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Ну, давайте петь им дифирамбы. Может так мы и они самоуспокоятся, так сказать повысим им их ЭГО. Так это называется клиника. А вот критика наоборот повышает чувство собственного достоинства и подтолкнет к исправлениям собственных ошибок во время неудач. А вот ваши приятные наблюдения Нибали в цветах Астаны не прибавит побед и успехов в таблицах побед и набранных очков UCI в конце сезона. И еще. Непрестижных гонок у команд не бывает. Зачем тогда ехать эти гонки вообще, если они ничего не значат? Все и складывается вот с таких рассуждений о ценности и значимости выступлений. Видимо Эвенпул не знает что эта гонка не престижная. Видимо зря он так свою пятую точку и ноги напрягал когда за пять км до финиша рвал жилы в отрыве. Да, легко выражать восторги когда выигрывает любимая команда. Но критиковать не всем дано... Просто восхищаться же легче. И верить как утопист верить
  • Адриен
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 2. ... (7)
    Адриен-Фото

    Начинается заупокойная. Сезон даже и не начинался, зима на дворе, а тут - "Астана как всегда в хвостах". Какие "как всегда"? Вот так делать категорические выводы после всего двух этапов не самой престижной гонки - это какое-то патологическое неверие в команду, конкретная астанафобия. Легко и приятно выражать восторги, когда команда выигрывает. Но только ИСТИННЫЕ  почитатели поддерживают  её и во время неудач ... А лично мне нравится наблюдать Нибали опять в форме Астаны. И  едет неплохо. Посмотрим на развитие сезона.

  • StVano
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 2. ... (7)
    StVano-Фото
    А что там теперь со спонсорами? Похоже, всё плохо...
  • SportSpirit
    Тур Саудовской Аравии-2022. Эт ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Короткий поезд Bikeexchange четко сработал, Мезгетц решил победу своего спринтерского капитана, Дилан финишировал вполноги. Юэн ускорился мощно, но поздно. 

     

    Все позитивно-отпимистические слова, сказанные Груневегеном после первого сбора в новой команде, нашли свое первое подтверждение. Если еще и Мэтьюса в поезд прикатают, ибо остроты спринта в прошлом сезоне ему явно не хватало, то вообще шикардос. 

  • patar
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 2. ... (7)
    patar-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Как это понимать?
    Денег у них нет может?
  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 2. ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Да уж. Астана как всегда в хвостах. Де Ла Круз отвалил позорно на таком простом рельефе. Рябушенко ваще мертвый вместейй с мешком Боаро. Тока старик Нибали че то пытается сделать, но... То то я думаю, а че это Эмираты избавились от Круза и Рябушенко так легко? А Астана рада как будто приобрели боеспособных гонцов мирового уровня. Ха-ха. Отпускают молодого , талантливого Власова, молодого ,перспективного Аранбуру , отличного молодого раздельщика Собреро и подписывают стариков Нибали, Круза, Энао и прицепа Нибали мл. Как это понимать? На всех гонках будут Погачары, Эвенпулы, Рогличи, Арты, Пулы, Карапасы , Пидкоки и кто с ними конкурентоспособны? Никто. Лопес отчасти и Луценко авось. Вот и все. Все команды уже куют победы и празднуют во всю, но Астана как всегда мимо этих праздников в хвостах. Жалкая картина конечно.
  • Earl57
    Звезда Бессежа-2022. Этап 2. Р ... (1)
    Earl57-Фото

    Тобиас Йоханнессен 3-й на этапе, 10-й в генерале и 1-й в молодежной классификации. Очень даже недурственно для неопрофи.

  • SportSpirit
    Тур Саудовской Аравии-2022. Эт ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Якобсен на Валенсии)

  • Earl57
    Тур Саудовской Аравии-2022. Эт ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: patar
    А кто от квиков финишировал? Барджоли?

    Или балерини?

    Баллерини

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