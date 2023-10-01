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Тео Геоган Харт вернулся к тренировкам на велосипеде после падения на Джиро д’Италия-2023

Тео Геоган Харт вернулся на велосипед после четырёх с половиной месяцев восстановления

 

 

Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) вернулся на велосипед впервые после падения на Джиро д’Италия-2023. 28-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers упал 17 мая на 11-м этапе итальянского Гранд-тура, где был нацелен бороться за вторую в карьере победу.  

 

Сложный перелом бедра потребовал проведения операции и долгого восстановления. Только через четыре с лишним месяца Тео Геоган Харт вновь сел на велосипед, о чём сообщил в соцсетях, поблагодарив всех, кто ему помогал.

 

В следующем году Тео Геоган Харт наденет форму команды Lidl Trek, куда перешёл после семи лет выступления в команде INEOS Grenadiers (Sky).

 

Тео Геоган Харт вернулся к тренировкам на велосипеде после падения на Джиро д’Италия-2023

 

Тео Геоган Харт вернулся к тренировкам на велосипеде после падения на Джиро д’Италия-2023

 

 

Тео Геоган Харт: «Эти несколько месяцев был очень занят. Почти каждый день тренажёрный зал и физиотерапия. После всей этой работы очень счастлив вернуться в седло, и, что немного удивило, уже чувствую себя очень хорошо. Благодарен за то, что посреди ежедневной рутины восстановления мог проводить время с замечательными людьми. Спасибо всем в моём окружении за поддержку».

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart INEOS Grenadiers Lidl Trek

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Тадей Погачар и Саймон Йейтс н ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    При награждении было две подиумных женщин. 

    Подиумных представителей другого пола не замечено. 

     

    С. Курдюкову, наверное, это бы не понравилось 

  • Skato
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (17)
    Skato-Фото

    Интересно что после атаки Погачара, в какой то момент только Карапаз оставался с Рогличем и Погачаром, а в итоге он 7ой. В свое время как Саймон сразу не стал дергаться и потом когда опять все соеденились перед спринтом попал в тройку. Власов наверно тоже хотел атаковать когда добрал, но уперся в Маса, обидно)

  • Au5
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (17)
    Au5-Фото
    Я фан Роглы но он точно не сильнее погги
  • Astanaforever
    Примож Роглич — трёхкратный по ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Теперь понятно. ...когда Плюгге включил в состав Вуэльты Вингегора, Роглич попросил о переходе. Ну, а остальное все подпортил Кусс..
  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2023. Маршрут ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Это вам повезло. В 90-е тоже еще как тырили ))
  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2023. Маршрут ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Михаил, это ваш бизнес, я правильно понимаю?)
  • Konstantin41
    Примож Роглич подтвердил, что ... (31)
    Konstantin41-Фото

    Конечно надо уходить. В Юмбе с учетом возможного слияния или даже без него такой перебор капитанов, которого давно не собирала ни одна команда. А Роглич явно все ещё мечтает о ТДФ. Да скорее всего не получится, но в Юмбе даже шанса не дадут. Лучше проиграть в борьбе, чем не попробовать

  • RVL
    Примож Роглич подтвердил, что ... (31)
    RVL-Фото

    Аналитеги сказали что нет..это из местных..
    Я не возражаю.))

    Но! Я двигал похожий расклад тут))

    Мнения меняются похоже))

  • старт-шоссе 82
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    =И зачем мы отпускаем этого парня= , сказал спорт директор Джамбо - 

    =И на фига я победил=, подумал Роглич.

  • Ернат
    Примож Роглич подтвердил, что ... (31)
    Ернат-Фото

    интереснно куда он пойдет ?

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