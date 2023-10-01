Тео Геоган Харт вернулся к тренировкам на велосипеде после падения на Джиро д’Италия-2023

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- Сегодня, 00:45
Тео Геоган Харт вернулся на велосипед после четырёх с половиной месяцев восстановления
Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) вернулся на велосипед впервые после падения на Джиро д’Италия-2023. 28-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers упал 17 мая на 11-м этапе итальянского Гранд-тура, где был нацелен бороться за вторую в карьере победу.
Сложный перелом бедра потребовал проведения операции и долгого восстановления. Только через четыре с лишним месяца Тео Геоган Харт вновь сел на велосипед, о чём сообщил в соцсетях, поблагодарив всех, кто ему помогал.
В следующем году Тео Геоган Харт наденет форму команды Lidl Trek, куда перешёл после семи лет выступления в команде INEOS Grenadiers (Sky).
Тео Геоган Харт: «Эти несколько месяцев был очень занят. Почти каждый день тренажёрный зал и физиотерапия. После всей этой работы очень счастлив вернуться в седло, и, что немного удивило, уже чувствую себя очень хорошо. Благодарен за то, что посреди ежедневной рутины восстановления мог проводить время с замечательными людьми. Спасибо всем в моём окружении за поддержку».
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