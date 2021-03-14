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Илан Ван Вильдер — победитель классики «Тре Валли Варезине»-2023

Илан Ван Вильдер и Александр Власов о классике «Tre Valli Varesine»-2023

 

 

23-летний велогонщик команды Soudal Quick Step Илан Ван Вильдер (Ilan Van Wilder) выиграл однодневную гонку “Тре Валли Варезине”-2023 (Tre Valli Varesine) в соперничестве с сильными и более опытными соперниками и стал первым после Эдди Меркса (после 1968 года) бельгийским победителем этой итальянской классики.

 

Илан Ван Вильдер открыл счёт профессиональных побед только в этом сезоне, выиграв этап и генеральную классификацию Тура Германии.  

 

Илан Ван Вильдер — победитель классики «Тре Валли Варезине»-2023

 

Илан Ван Вильдер — победитель классики «Тре Валли Варезине»-2023

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Илан Ван Вильдер — победитель классики «Тре Валли Варезине»-2023

 

Илан Ван Вильдер — победитель классики «Тре Валли Варезине»-2023

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

На «Тре Валли Варезине» решающие действия начались за 12 км до финиша. Атака победителя прошлого года Тадея Погачара (UAE Team Emirates) просеяла группу, Александр Власов (Bora-hansgrohe) отреагировал на ускорение словенского гонщика, но успешной оказалась атака Илана Ван Вильдера, который ускорился за 10 км до финиша и сразу создал 15-секундный просвет. Организовать погоню в звёздной группе из десяти гонщиков не удалось. Ван Вильдер за километр до финиша опережал соперников на 25 секунд.

 

Ричард Карапас (EF Education EasyPost) попробовал догнать молодого бельгийского гонщика, атаковав в одиночку за километр с небольшим до финиша, но Илан Ван Вильдер был уже вне досягаемости.

 

 

Ричард Карапас финишировал вторым через 16 секунд, Александр Власов замкнул тройку сильнейших, опередив в спринте Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и Тадея Погачара.

 

Илан Ван Вильдер — победитель классики «Тре Валли Варезине»-2023

 

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

 

Илан Ван Вильдер: «Я очень счастлив, меньше всего думал, что смогу выиграть на этой гонке, потому что в прошлую субботу на Джиро делл’Эмилия не слишком хорошо себя чувствовал. Я не думал атаковать, просто хотел увеличить темп. Но когда появился просвет, дал полный газ. Брама (Давиде Брамати) всё время подбадривал меня из технички, говорил, что я должен проехать разделку до финиша. Так я и сделал».

 

Илан Ван Вильдер в интервью GCN добавил, что посвящает победу товарищам по команде Soudal Quick Step, которая переживает непростой момент после появления предположений о возможном слиянии с Jumbo-Visma: «Для нас эта неделя была трудной. Поэтому посвящаю победу моим товарищам,  персоналу команды, чтобы показать, что мы не согласны со всем тем …, что сейчас происходит».

 

Александр Власов: «День был непростым. Мы собирались помогать Серхио Игите, который в прошлом году финишировал на этой гонке вторым. Мы рассчитывали на его спринт в финале. У меня же была свободная роль, например, поехать в отрыв и посмотреть, что получится. В итоге я оказался в первой группе, подготовился спринтовать как можно лучше. Однако, когда Ван Вильдер уехал, наша группа начала колебаться, никто не хотел брать на себя ответственность за погоню. Я рад, что финишировал на подиуме, вдохновляет, что перед Ломбардией моя форма в порядке. Надеюсь хорошо выступить в субботу».

 

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Теги к статье: Илан Ван Вильдер Tre Valli Varesine однодневная велогонка классика Soudal Quick Step Tre Valli Varesine-2023

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 03:37 | Регистрация: 20.05.2021

    Подключился одновременно с началом его отрыва. Вначале счел,что это Ремко. Отрыв,посадка подобны. Молодец, наказал старших,подумав:"Я, пока поеду,а вы разбирайтесь между собой сами".

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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
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7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
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