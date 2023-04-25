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Йосеф Черны — победитель пролога Тура Романдии-2023

Йосеф Черны в прологе Тура Романдии-2023 обошёл чемпиона мира в разделке Тобиаса Фосса

 

 

  Йосеф Черны (Josef Černý) одержал победу в прологе Тура Романдии-2023. Стартовав с надеждами на топ-10, 29-летний чешский велогонщик команды Soudal Quick Step превзошёл свои ожидания на 6,8-километровой дистанции пролога, который проехал за 7 минут и 25,88 секунд со средней скоростью 55,064 км/ч. Йосеф Черны удержал первую позицию благодаря 29 сотым секунды, на которые опередил действующего чемпиона мира в разделке, 25-летнего норвежского гонщика Тобиаса Фосса (Jumbo-Visma). Замкнул тройку лучших в прологе Реми Каванья, товарищ Черны по команде,  проиграв ему 1 секунду.

 

Йосеф Черны стал первым за 14 лет чешским гонщиком, выигравшим этап и возглавившим общий зачёт Тура Романдии. Это также первая за три года победа Черны на гонке Мирового тура (после победы на этапе Джиро д’Италия в 2020).

 

Йосеф Черны — победитель пролога Тура Романдии-2023

Йосеф Черны — победитель пролога Тура Романдии-2023

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

 

  Йосеф Черны: «Быстрая трасса, я приложил все силы. Все шли очень плотно, но в итоге мне улыбнулась удача. Я много работал над разделкой, сегодня нога пошла хорошо. Я очень счастлив. Я не был фаворитом, перед стартом надеялся на топ-10 или топ-5. Поэтому победа - это фантастика. Огромную радость принесла жёлтая майка лидера на такой престижной гонке».

Йосеф Черны — победитель пролога Тура Романдии-2023

Йосеф Черны — победитель пролога Тура Романдии-2023

 

  Тобиас Фосс: «Я нашёл хороший ритм,  ехал без ошибок. Из технички мне помогал тренер. Я отдал все силы, но один гонщик оказался совсем немного быстрее. Когда победа упущена, радоваться нечего, но я доволен, как шла нога. Хочу улучшить форму, готовясь к Джиро д’Италия. Мои амбиции на эту неделю довольно скромные. Посмотрим, какой будет моя форма. Кроме того, недавно я немного приболел. Хотя второе место даёт уверенность».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Второе место всегда самое неблагодарное, особенно при таких маленьких разрывах. Тобиас сильно проехал пролог, продемонстрировал, что у него есть форма перед Джиро. Это даёт уверенность перед разделкой, которая будет позже на этой неделе».

 

 

Результаты пролога Тура Романдии-2023

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Теги к статье: Йосеф Черны Josef Cerny Soudal Quick Step Тур Романдии-2023 Tour de Romandie-2023 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Boucles de la Mayenne

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Criterium du Dauphine

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Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

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Baloise Belgium Tour

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Комментарии

  • M-07
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    M-07-Фото
    У Кошты прям на стартовом усилии сломалась цепь (может, перестарался), из-за чего он очень неприятно ударился коленом об раму, с больным коленом так и ехал до финиша. Видать, учли эти обстоятельства.
  • patar
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    patar-Фото
    Как руи кошта otl не схватил?
  • Kay82
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    Kay82-Фото
    Крис Фрум лучше бы уже готовился на пенсию, уже не тот и не те времена
  • Sezar
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    Sezar-Фото

    Ого, Аюсо 13-й.

    Эйтдебрукс и Ленни Мартинес не блеснули.

    Крис Фрум продолжает готовиться к Туру.

  • uran
    Тур Романдии-2023. Маршрут и у ... (4)
    uran-Фото
    У Фрума шансы на генерал "немногим" меньше победы Луценко на ЛБЛ, однако там Леша в тройке после двух бигов. Так что опросник скорее предпочтение форумчан в победе конкретного гонщика. Мое мнение.
  • uran
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    uran-Фото
    Да, Кастровьехо в инеос немного потерялся. Личные амбиции променять на командную работу. Вася хоть успел ЧМ взять.
  • BlAr
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    BlAr-Фото
    Каванья тоже меньше секунды проиграл. В принципе для дистанции такой небольшой протяженности маленькие разрывы между призерами не сильно удивили. Но концовка вышла любопытной. Чех, наверное, изпереживался!
  • Shalam s Urala
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    Shalam s Urala-Фото

    эх всего 29 соток Фосс.. лефевра мурлыкает

  • MVDP
    Матье ван дер Пул стал послом ... (4)
    MVDP-Фото
    Это вы его на велосипеде еще не видели. Там вообще срамота!
  • старт-шоссе 82
    Тур Романдии-2023. Маршрут и у ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этап под номером 4, такой этап не часто на гранд-турах встретиш. По болею за Луценко ,шансы есть, хотя на четвертом этапе навернека =отхватит=. 

    На этом туре братья Йейтс впервые встречаются как соперники или уже было? Что то запаметовал.

    Цитата: Astanaforever
    1000000000% Ага. reforg_ перелогинился.

    В голосовалке за Фрума проголосовало 8 человек так что дело reforga живет.

    Интересно посмотреть в какой форме Магнус Корт и по моему Изагире должен удивить.

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