Йосеф Черны — победитель пролога Тура Романдии-2023

Йосеф Черны в прологе Тура Романдии-2023 обошёл чемпиона мира в разделке Тобиаса Фосса

Йосеф Черны (Josef Černý) одержал победу в прологе Тура Романдии-2023. Стартовав с надеждами на топ-10, 29-летний чешский велогонщик команды Soudal Quick Step превзошёл свои ожидания на 6,8-километровой дистанции пролога, который проехал за 7 минут и 25,88 секунд со средней скоростью 55,064 км/ч. Йосеф Черны удержал первую позицию благодаря 29 сотым секунды, на которые опередил действующего чемпиона мира в разделке, 25-летнего норвежского гонщика Тобиаса Фосса (Jumbo-Visma). Замкнул тройку лучших в прологе Реми Каванья, товарищ Черны по команде, проиграв ему 1 секунду.

Йосеф Черны стал первым за 14 лет чешским гонщиком, выигравшим этап и возглавившим общий зачёт Тура Романдии. Это также первая за три года победа Черны на гонке Мирового тура (после победы на этапе Джиро д’Италия в 2020).

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

Йосеф Черны: «Быстрая трасса, я приложил все силы. Все шли очень плотно, но в итоге мне улыбнулась удача. Я много работал над разделкой, сегодня нога пошла хорошо. Я очень счастлив. Я не был фаворитом, перед стартом надеялся на топ-10 или топ-5. Поэтому победа - это фантастика. Огромную радость принесла жёлтая майка лидера на такой престижной гонке».

Тобиас Фосс: «Я нашёл хороший ритм, ехал без ошибок. Из технички мне помогал тренер. Я отдал все силы, но один гонщик оказался совсем немного быстрее. Когда победа упущена, радоваться нечего, но я доволен, как шла нога. Хочу улучшить форму, готовясь к Джиро д’Италия. Мои амбиции на эту неделю довольно скромные. Посмотрим, какой будет моя форма. Кроме того, недавно я немного приболел. Хотя второе место даёт уверенность».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Второе место всегда самое неблагодарное, особенно при таких маленьких разрывах. Тобиас сильно проехал пролог, продемонстрировал, что у него есть форма перед Джиро. Это даёт уверенность перед разделкой, которая будет позже на этой неделе».