VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Тадей Погачар хочет побеждать везде, не только на Тур де Франс»

Генеральный менеджер и спортивный директор команды UAE Team Emirates о целях и подготовке к сезону Тадея Погачара

 

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates ещё не объявила, каким будет календарь Тадея Погачара, хотя главные задачи уже поставлены – помимо борьбы за третий титул победителя Тур де Франс для 24-летнего словенского велогонщика важной целью является Тур Фландрии.

 

Photo (c) @tadejpogacar

 

 

  В прошлом году Тадей Погачар впервые в карьере принял участие в этой классике-Монументе велоспорта и занял 4-е место. Спортивный директор команды UAE Team Emirates Фабио Бальдато (Fabio Baldato) в интервью VeloNews отметил, что Париж-Рубэ в программе Погачара пока не стоит, хотя Тадей Погачар хорошо преодолел брусчатку Рубэ во время 5-го этапа Тур де Франс-2022.

 

 Фабио Бальдато, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Тадей вернётся на Тур Фландрии. Уверен, это сезон классик у него получится таким же хорошим, как и в прошлом году, когда он отлично проехал во Фландрии. Для него это был хороший опыт. В этом сезоне он вернётся на гонку, уже зная, что его ждёт. Он узнал дороги.

 

  Ему также нравится Париж-Рубэ, мы видели, как хорошо он преодолел брусчатку в прошлом году на Туре, но добавлять ещё и эту классику – это слишком много. Он может всё, но нам надо выбирать.

 

  Мы знаем гонщиков, которые побеждали на Амстел Голд Рэйс, Льеж-Бастонь-Льеж, а потом выигрывали Тур де Франс. С двумя выходами на пик формы можно подготовиться к классикам, потом восстановиться, и а затем с большими шансами на победу поехать Тур. В прошлом году мы убедились, что ему нравятся классики, и мы рады вернуться на эти гонки вместе с Тадеем».

 

  Фабио Бальдато не согласился с тем, что фламандская брусчатка или гравийные дороги Италии в Страде Бьянке несут для Погачара риски травм:

 

  «Риск есть на всех гонках. Даже на Туре Саудовской Аравии ветра и эшелоны. Если так рассуждать, то надо сидеть в тренировочном лагере на высоте и ехать только Тур де Франс. Стартовать в гонках необходимо, но важно быть сфокусированным и полностью подготовленным. А риски одни для всех.

 

  Конечно, Тадей снова хочет выиграть Тур. Мы проанализировали, что случилось в прошлом году, где были допущены ошибки, что надо сделать, чтобы следующий Тур проехать лучше. Тадей хочет побеждать везде, не только на Туре».

 

  Последние два года Тадей Погачар начинал сезон с Тура Объединённых Арабских Эмиратов, но Cyclingnews сообщает о неподтверждённой информации, что словенский гонщик в этом году может стартовать на испанской однодневной гонке категории 1.1  Jaén Paraiso Interior, которая пройдёт 13 февраля.

 

Итальянские издания сообщили, что Тадей Погачар на неделю прерывал тренировки из-за недомогания.

 

  Генеральный менеджер команды UAE Team Emirates Хошеан Мачин (Joxean Fernandez Matxin) в интервью Cyclingnews сказал, что Тадей Погачар пропустил всего несколько дней тренировок из-за гастроэнтерита:

 

  «У Тадея был лёгкий случай гастроэнтерита, но больше ничего. Он пропустил несколько дней тренировок. Понятно, что первые тренировки сразу после возвращения проводятся не на том высоком уровне, на котором могли быть, потому что он возвращается к нормальному состоянию. Но это никак не повлияет на старт сезона.

 

  Программа гонок на весь год до октября разрабатывается прямо сейчас, в своё время команда опубликует эту информацию.

 

  Первый блок гонок – до Арденн, потом перерыв и подготовка к Туру. У Тадея такой характер, что на всех гонках, где он стартует, он и команда будут бороться за результат.

 

  Логично, что для команды Тур Объединённых Арабских Эмиратов – одна из ключевых целей. Только взгляните на состав участников, это наш мини-Тур де Франс. В целом наша задача, чтобы вне зависимости от категории гонки, на каждой один или два гонщика команды стартовали на пике формы. На Майорке мы рассчитывали на Тима Велленса и Брэндона Макналти, а также Хуана-Себастьяно Молано. На Туре Саудовской Аравии – на Феликса Гросшартнера и Давиде Формоло, и так далее».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 15:14 | Регистрация: 4.07.2011

    Гоняйтесь, молодежь, сейчас такая плеяда даров от бога, главное, не ломайтесь, и нам в кайф.

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 17:17 | Регистрация: 22.05.2013

    Может под конец карьеры и для Рубэ созреет. Моя мечта увидеть гонщика который сможет Тур и Рубэ выиграть) Это показатель наибольшего универсализма. Тадей это тот кто делает велоспорт очень интересным.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

30 января - 3 февраля 2023

Saudi Tour

1 - 5 февраля 2023

Etoile de Besseges

1 - 5 февраля 2023

Volta a la Comunitat Valenciana

5 февраля 2023

Велокросс. UCI World Championships Cyclocross Hoogerheide

10 - 14 февраля 2023

Tour of Oman

12 февраля 2023

Clasica de Almeria

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 февраля

Paul Wright (Bolton Equities - Black Spoke)

4 февраля

Miguel Lopez (Medellin - EPM)

Veljko Stojnic (Team Corratec)

Ion Izagirre (Cofidis)

Jenno Berckmoes (Team Flanders - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2023 (20)
Январь 2023 (137)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)