Спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Тадей Погачар хочет побеждать везде, не только на Тур де Франс»

Генеральный менеджер и спортивный директор команды UAE Team Emirates о целях и подготовке к сезону Тадея Погачара

Велокоманда UAE Team Emirates ещё не объявила, каким будет календарь Тадея Погачара, хотя главные задачи уже поставлены – помимо борьбы за третий титул победителя Тур де Франс для 24-летнего словенского велогонщика важной целью является Тур Фландрии.

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В прошлом году Тадей Погачар впервые в карьере принял участие в этой классике-Монументе велоспорта и занял 4-е место. Спортивный директор команды UAE Team Emirates Фабио Бальдато (Fabio Baldato) в интервью VeloNews отметил, что Париж-Рубэ в программе Погачара пока не стоит, хотя Тадей Погачар хорошо преодолел брусчатку Рубэ во время 5-го этапа Тур де Франс-2022.

Фабио Бальдато, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Тадей вернётся на Тур Фландрии. Уверен, это сезон классик у него получится таким же хорошим, как и в прошлом году, когда он отлично проехал во Фландрии. Для него это был хороший опыт. В этом сезоне он вернётся на гонку, уже зная, что его ждёт. Он узнал дороги.

Ему также нравится Париж-Рубэ, мы видели, как хорошо он преодолел брусчатку в прошлом году на Туре, но добавлять ещё и эту классику – это слишком много. Он может всё, но нам надо выбирать.

Мы знаем гонщиков, которые побеждали на Амстел Голд Рэйс, Льеж-Бастонь-Льеж, а потом выигрывали Тур де Франс. С двумя выходами на пик формы можно подготовиться к классикам, потом восстановиться, и а затем с большими шансами на победу поехать Тур. В прошлом году мы убедились, что ему нравятся классики, и мы рады вернуться на эти гонки вместе с Тадеем».

Фабио Бальдато не согласился с тем, что фламандская брусчатка или гравийные дороги Италии в Страде Бьянке несут для Погачара риски травм:

«Риск есть на всех гонках. Даже на Туре Саудовской Аравии ветра и эшелоны. Если так рассуждать, то надо сидеть в тренировочном лагере на высоте и ехать только Тур де Франс. Стартовать в гонках необходимо, но важно быть сфокусированным и полностью подготовленным. А риски одни для всех.

Конечно, Тадей снова хочет выиграть Тур. Мы проанализировали, что случилось в прошлом году, где были допущены ошибки, что надо сделать, чтобы следующий Тур проехать лучше. Тадей хочет побеждать везде, не только на Туре».

Последние два года Тадей Погачар начинал сезон с Тура Объединённых Арабских Эмиратов, но Cyclingnews сообщает о неподтверждённой информации, что словенский гонщик в этом году может стартовать на испанской однодневной гонке категории 1.1 Jaén Paraiso Interior, которая пройдёт 13 февраля.

Итальянские издания сообщили, что Тадей Погачар на неделю прерывал тренировки из-за недомогания.

Генеральный менеджер команды UAE Team Emirates Хошеан Мачин (Joxean Fernandez Matxin) в интервью Cyclingnews сказал, что Тадей Погачар пропустил всего несколько дней тренировок из-за гастроэнтерита:

«У Тадея был лёгкий случай гастроэнтерита, но больше ничего. Он пропустил несколько дней тренировок. Понятно, что первые тренировки сразу после возвращения проводятся не на том высоком уровне, на котором могли быть, потому что он возвращается к нормальному состоянию. Но это никак не повлияет на старт сезона.

Программа гонок на весь год до октября разрабатывается прямо сейчас, в своё время команда опубликует эту информацию.

Первый блок гонок – до Арденн, потом перерыв и подготовка к Туру. У Тадея такой характер, что на всех гонках, где он стартует, он и команда будут бороться за результат.

Логично, что для команды Тур Объединённых Арабских Эмиратов – одна из ключевых целей. Только взгляните на состав участников, это наш мини-Тур де Франс. В целом наша задача, чтобы вне зависимости от категории гонки, на каждой один или два гонщика команды стартовали на пике формы. На Майорке мы рассчитывали на Тима Велленса и Брэндона Макналти, а также Хуана-Себастьяно Молано. На Туре Саудовской Аравии – на Феликса Гросшартнера и Давиде Формоло, и так далее».