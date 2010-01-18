Спортивный директор команды UAE Team Emirates о плюсах межсезонья Тадея Погачара

Аллан Пейпер о неожиданных плюсах межсезонья для Тадея Погачара

22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates, победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар, из-за ограничений, введённых во время пандемии коронавируса, избежал обязательных для победителей прошлых лет участий в критериумах, праздничных ужинах, пресс-конференциях, шоу на телевидении.

Спортивный директор команды Аллан Пейпер (Allan Peiper) в интервью VeloNews сказал, что ограничения, введённые во время пандемии, для Тадея Погачара могут стать плюсом, так как он сможет нормально восстановиться физически и психологически.

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Аллан Пейпер: «Коронавирус и локдаун повлияли на наше общество и стиль жизни, но в отношении Тадея это может быть в какой-то степени благом. Он не смог участвовать в мероприятиях, которые просят посещать и на которых ждут победителя Тур де Франс. Он не летал по всему миру ради встреч со спонсорами, обедов и награждений. В этом смысле у Тадея будет по самое обычное и самое долгое для победителя Тура межсезонье, что может быть преимуществом.

Маршрут Тур де Франс в этом году был для Тадея почти идеальным, с финальной разделкой, и с множеством подъёмов сразу со старта в Ницце. На следующий год маршрут Тур де Франс-2021 будет более традиционным. Первая неделя в Бретани очень напряжённая, потом две плоских разделки. Это может подойти таким ребятам как Фруми или Том Дюмулин. Но я не считаю, что разделки невыгодны Тадею. Индивидуальные гонки могут быть решающими, так как мало шансов создать большой разрыв всего на трёх горных финишах».

В интервью VeloNews Аллан Пейпер также сказал, что команда UAE Team Emirates подождёт презентации маршрутов Джиро д’Италия и Вуэльты Испании-2021, и только потом примет решение о том, будет ли Тадей Погачар защищать титул победителя на Тур де Франс-2021. Также Аллан Пейпер отказался отвечать на вопрос, сколько раз может выиграть Тур де Франс Погачар в ближайшие годы:

«Когда Ян Ульрих выиграл свой первый Тур, все говорили, что он станет семикратным победителем. И он больше не выиграл Тур де Франс. Мне задают этот вопрос, но я всегда отвечаю, зачем вообще об этом говорить? Давайте просто праздновать, как зрелищно Тадей выиграл этот Тур де Франс».