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Спортивный директор команды UAE Team Emirates о плюсах межсезонья Тадея Погачара

Аллан Пейпер о неожиданных плюсах межсезонья для Тадея Погачара

 

  22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates, победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар, из-за ограничений, введённых во время пандемии коронавируса, избежал обязательных для победителей прошлых лет участий в критериумах, праздничных ужинах, пресс-конференциях, шоу на телевидении.

 

   Спортивный директор команды Аллан Пейпер (Allan Peiper) в интервью VeloNews сказал,  что ограничения, введённые во время пандемии, для Тадея Погачара могут стать плюсом, так как он сможет нормально восстановиться физически и психологически.

 

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

  Аллан Пейпер: «Коронавирус и локдаун повлияли на наше общество и стиль жизни, но в отношении Тадея это может быть в какой-то степени благом. Он не смог участвовать в мероприятиях, которые просят посещать и на которых ждут победителя Тур де Франс. Он не летал по всему миру ради встреч со спонсорами, обедов и награждений. В этом смысле у Тадея будет по самое обычное и самое долгое для победителя Тура межсезонье, что может быть преимуществом.

 

  Маршрут Тур де Франс в этом году был для Тадея почти идеальным, с финальной разделкой, и с множеством подъёмов сразу со старта в Ницце. На следующий год маршрут Тур де Франс-2021 будет более традиционным. Первая неделя в Бретани очень напряжённая, потом две плоских разделки. Это может подойти таким ребятам как Фруми или Том Дюмулин. Но я не считаю, что разделки невыгодны Тадею. Индивидуальные гонки могут быть решающими, так  как мало шансов создать большой разрыв всего на трёх горных финишах».

 

  В интервью VeloNews Аллан Пейпер также сказал, что команда UAE Team Emirates подождёт презентации маршрутов Джиро д’Италия и Вуэльты Испании-2021, и только потом примет решение о том, будет ли Тадей Погачар защищать титул победителя на Тур де Франс-2021. Также Аллан Пейпер отказался отвечать на вопрос, сколько раз может выиграть Тур де Франс Погачар в ближайшие годы:

 

  «Когда Ян Ульрих выиграл свой первый Тур, все говорили, что он станет семикратным победителем. И он больше не выиграл Тур де Франс. Мне задают этот вопрос, но я всегда отвечаю, зачем вообще об этом говорить? Давайте просто праздновать, как зрелищно Тадей выиграл этот Тур де Франс».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Вчера, 21:53 | Регистрация: 18.01.2010

    Мудрые ответы

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Комментарии

  • Адриен
    «Астана – Premier Tech» продле ... (9)
    Адриен-Фото
    Если верно, что уходит, то вероятная причина - в другой команде предложили такую сумму, которую Астана дать не может, а не то что бы отказалась. Ну что же, "рыба ищет где глубже...". Только зачем он Ineos*у ? Там у них и Карапас, и Берналь, и Томас, и Порт, и Йейтс. Команда заряжена под ГТ, да и недельные есть, кому брать...
  • Адриен
    «Астана – Premier Tech» продле ... (9)
    Адриен-Фото
    Всё это не стопроцентно. Вон у Власова контракт на 2021, а его уже практически - по многим источникам - сосватали в другую команду.
  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Интересно, как бы проехала команда и финишировала в Париже если бы в ее составе были восемь классических,универсальных, звездных гонцов: Роглич, Погачар, Ван Арт, Алафилипп, Эвенпул, Берналь, Фульсанг, Карапас?
  • AzaKonta
    Спортивный директор команды UA ... (1)
    AzaKonta-Фото
    Мудрые ответы
  • Astanaforever
    «Астана – Premier Tech» продле ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    Так официально подтверждены только 21. Так что и с Власовым и с Луценко ещё ничего не ясно.
    У Власова контракт на 2021. А вот с Луцем походу всё. Расстались. Лимит на 30 гонщиков. Печаль. Видимо он запросил неимоверно высокую зарплату. Команда отказалась. Ждем в Инеосе как всегда.
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (114)
    Earl57-Фото
    Так после Катюши Мамыкина Бургос подписал. Даже полный сезон не отработал, 1 августа с ним расстались. Помню, как его в инсте болельщики спрашивали: "Матвей, что у тебя с командой?" А он природой Италии восторгался и на вопросы о работе не отвечал. Потом в октябре месяце стал в твиттере писать, что ищет команду.
    В июне 2019 нашел китайскую команду. Проехал с ними одну многодневку, закончил на 107-м месте. Не продлили.
    В этом году контакт с командой из Камбоджи. Проехал только Сан-Хуан в январе, не шатко не валко мягко говоря. Потом одна гонка DNF в феврале и еще одна DNS в сентябре. Всего 9 гоночных дней. Какие шансы что с ним захотят продлить контракт?
  • sixpack
    «Астана – Premier Tech» продле ... (9)
    sixpack-Фото
    гонщики, у которых контракт продолжается с 2019 и ранее + переподписанные + новые = 30
  • Адриен
    «Астана – Premier Tech» продле ... (9)
    Адриен-Фото
    Так официально подтверждены только 21. Так что и с Власовым и с Луценко ещё ничего не ясно.
  • дрокер
    «Астана – Premier Tech» продле ... (9)
    дрокер-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Рад за братьев. За ЛуЛу особенно. Боаро красавчик, пахарь. Вилсли молодой еще. А вот Контрерас вопрос? Первый сезон в Астане пахал, потом расслабился. Дайте ему станок, пусть ночью тоже крутит. 9

     

    Так раньше делали, чтобы гематокрит не шкалил, сейчас нельзя- забанят надолго.

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (114)
    levonardo-Фото
    Тоже 3й призер Авенира, принципиально лучше Рыбалкина не ехал. Травма да, тяжелая. но, по факту, его бросили с этой травмой, ни Катюша(простите, Альпецин) контракта не предложили, ни Русвело. ВУт и попращались с ним.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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