Тадей Погачар помимо Тур де Франс в 2023 году нацелен на Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии и чемпионат мира

Тадей Погачар о главных целях на сезон 2023 года

Организаторам Джиро д’Италия придётся подождать, когда двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар выберет целью сезона борьбу за розовую майку. Но зато на итальянских Классиках, в том числе Монументах словенский лидер команды UAE Team Emirates уже боролся – выиграл Страде Бьянке, дважды одержал победу на классике – Монументе Ломбардия, в этом году финишировал 5-м на Милан – Сан-Ремо.

О желании подняться на высшую ступень подиума “Ла Классичиссимы” в Сан-Ремо, а также о планах продолжить борьбу на Туре Фландрии, где дебютировал в этом сезоне, Тадей Погачар рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

Photo Credits (с) UAE Team Emirates

Тадей Погачар: «Ещё не знаю, когда мне удастся побороться за розовую майку. Эта гонка мне очень нравится, она меня интересует, но обстоятельства подталкивают меня отдать предпочтение Тур де Франс. После того, как занял в этом году второе место, нацелен вернуть себе Тур.

Буду доволен, если получится выступить на том же уровне, как в прошедшем сезоне, когда сумел выиграть важные гонки. Конечно, цель – снова бороться за Тур де Франс, хотя будет нелегко.

Италия не пропадёт из моего календаря. Сан-Ремо – ещё одна цель, потому что выиграть на ней пока не получилось. Ещё большое желание улучшить четвёртое место, которое занял в этом году на Туре Фландрии.

И, наконец, чемпионат мира, гонка, на которой выступал очень неудачно, а в 2023 она предлагает интересный вызов, с новшеством, что радужную майку можно выиграть летом».

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе-2023 пройдёт в Глазго (Шотландия), впервые за долгие годы не в сентябре или октябре, а с 3 по 13 августа.