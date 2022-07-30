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Погачар – главный фаворит Классики Сан-Себастьяна

Погачар – главный фаворит Классики Сан-Себастьяна

 

  Словенский велогонщик Тадей Погачар считается беттинг-экспертами основным претендентом на победу в гонке Классика Сан-Себастьяна. После того, как команда UAE Team Emirates объявила о том, что недавний призёр Тур де Франс не примет участие в Вуэльте Испании (хотя изначально Тадей Погачар планировал проехать эту многодневку), стало понятно, что он будет бороться за победу Классике Сан-Себастьяна. Затем у Тадея Погачара будет перерыв в гонках до конца августа.

 

Погачар – главный фаворит Классики Сан-Себастьяна

 

 

  Данное обстоятельство заставило ведущих беттинг-экспертов снизить котировки на победу Тадея в гонке, которая пройдет в предпоследний день июля в Стране басков. И среди тех, кто поступил также, оказалась и известная компания Liga Stavok, в чьей линии всегда есть объекты для пари на велоспорт. Если скачать liga stavok на айфон в виде удобного мобильного приложения, можно убедиться, что сейчас аналитики оценивают шансы Погачара выиграть Классику Сан-Себастьяна с вероятностью в 31% шансов. Для сравнения – ближайшие конкуренты словенского гонщика, по мнению букмекера, бельгиец Ремко Эвенепул и британец Саймон Йейтс, имеют лишь 14% и 8% шансов на победу в Сан-Себастьяне.

 

  Стоит отметить, что оба главных конкурента Погачара перед Классикой Сан-Себастьяна, в отличие от самого словенца, уже имели опыт победы в этой престижной гонке. Как сообщает портал бетонмобайл (https://betonmobile.ru/), Эвенепул становился триумфатором заезда в 2019-м году, а Йейтс побеждал здесь четырьмя сезонами ранее – в 2015-м году.

 

  Действующим победителем Классики Сан-Себастьяна является американец Нельсон Паулесс, который весьма неожиданно обошел своих соперников в гонке 2021-го года. Примечательно, что перед новой гонкой в Стране басков беттинг-эксперты очень слабо верят в его прошлогоднего победителя, оставляя Паулессу всего 2.5% шансов на новый успех.

 

  Напомним, что рекордсменом по количеству побед на Классике Сан-Себастьяна является Марино Лехаррета, ставший единственным в истории гонки, кто победил здесь трижды – в 1981-м, 1982-м и 1987-м годах. В целом испанские гонщики чаще других побеждали в соревновании – 13 раз, и ближайшими преследователями страны-хозяйки является Италия, чьи представители добивались успеха в Сан-Себастьяне 6 раз.

 

  А вот гонщики из Словении здесь пока не побеждали, и Погачар, если подтвердит ожидания беттинг-аналитиков, станет первым представителем своей страны, добившимся успеха на Классике Сан-Себастьяна.

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Комментарии

  • shekn
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (7)
    shekn-Фото
    Буду болеть за Йейтса
  • василий
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (7)
    василий-Фото

    Дюмулин заберет

  • lazhu
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (7)
    lazhu-Фото

    Вальверде выиграет

  • nightbuster33
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Один претендент на высокие места выбывает из гонки ввиду отсутствия в заявке команды-А.Лутсенко.Надежда только на В.Нибали.Но победителем будет не всеми предпологаемый,а самый головастый.

  • старт-шоссе 82
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Тадей Погачар - есть такой парень.

    Ему же надо как-то реабилетироваться в глазах пользователей =велолайва=

    А если серьезно у Тадея мативаций выши крыши, рельеф гонки и последнии км ему подходят идеально.

  • Astanaforever
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Согласен. Только не по плану, а с планом. В Испании он забористый растет)))
  • Coffe
    Спортивный директор команды UA ... (24)
    Coffe-Фото
    Цитата: Геродот
    Да где ж на одном то? На трех этапах он уступил Вингегору.Два раза в горах и один на разделке.
    У такого глобального провала не может быть одной причины.Это же очевидно.
    Я думаю первый звоночек прозвучал для Погачара на прошлом туре,когда Вингегор уехал от него на Мон Ванту.Только тогда никто не принимал его за серьёзного конкурента.
  • velodoctor
    Спортивный директор команды UA ... (24)
    velodoctor-Фото

    Винегору было проще, потому что Погачар был, его все видели, его манеру езды знали или предполагали какие-то его едйствия, у Вини еще была команда. Теперь и у словенца есть вся информация, уверен он сам даст ответ на все споры через год, какой календарь поедет, сколько веса скинет и главное как будет дейсвовать по ходу самой гонки. Мне лично нравится Погачар агрессивный, атакующий, будет обидно если он откажется от гонок типа страде бьянке, некоторых северных классик ради тура, его участие украшает любую гонку. 

  • Coffe
    Брэдли Уиггинс о команде Jumbo ... (14)
    Coffe-Фото
    Можно согласитья с Вами по поводу того,что последующие Туры могут превратиться в борьбу двух конкурентов.Как было во времена Армстронга и Ульриха.
  • velodoctor
    Спортивный директор команды UA ... (24)
    velodoctor-Фото
    А где вы берете актуальную информацию о его весе?

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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