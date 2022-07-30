Погачар – главный фаворит Классики Сан-Себастьяна

Словенский велогонщик Тадей Погачар считается беттинг-экспертами основным претендентом на победу в гонке Классика Сан-Себастьяна. После того, как команда UAE Team Emirates объявила о том, что недавний призёр Тур де Франс не примет участие в Вуэльте Испании (хотя изначально Тадей Погачар планировал проехать эту многодневку), стало понятно, что он будет бороться за победу Классике Сан-Себастьяна. Затем у Тадея Погачара будет перерыв в гонках до конца августа.

Данное обстоятельство заставило ведущих беттинг-экспертов снизить котировки на победу Тадея в гонке, которая пройдет в предпоследний день июля в Стране басков. И среди тех, кто поступил также, оказалась и известная компания Liga Stavok, в чьей линии всегда есть объекты для пари на велоспорт. Если скачать liga stavok на айфон в виде удобного мобильного приложения, можно убедиться, что сейчас аналитики оценивают шансы Погачара выиграть Классику Сан-Себастьяна с вероятностью в 31% шансов. Для сравнения – ближайшие конкуренты словенского гонщика, по мнению букмекера, бельгиец Ремко Эвенепул и британец Саймон Йейтс, имеют лишь 14% и 8% шансов на победу в Сан-Себастьяне.

Стоит отметить, что оба главных конкурента Погачара перед Классикой Сан-Себастьяна, в отличие от самого словенца, уже имели опыт победы в этой престижной гонке. Как сообщает портал бетонмобайл (https://betonmobile.ru/), Эвенепул становился триумфатором заезда в 2019-м году, а Йейтс побеждал здесь четырьмя сезонами ранее – в 2015-м году.

Действующим победителем Классики Сан-Себастьяна является американец Нельсон Паулесс, который весьма неожиданно обошел своих соперников в гонке 2021-го года. Примечательно, что перед новой гонкой в Стране басков беттинг-эксперты очень слабо верят в его прошлогоднего победителя, оставляя Паулессу всего 2.5% шансов на новый успех.

Напомним, что рекордсменом по количеству побед на Классике Сан-Себастьяна является Марино Лехаррета, ставший единственным в истории гонки, кто победил здесь трижды – в 1981-м, 1982-м и 1987-м годах. В целом испанские гонщики чаще других побеждали в соревновании – 13 раз, и ближайшими преследователями страны-хозяйки является Италия, чьи представители добивались успеха в Сан-Себастьяне 6 раз.

А вот гонщики из Словении здесь пока не побеждали, и Погачар, если подтвердит ожидания беттинг-аналитиков, станет первым представителем своей страны, добившимся успеха на Классике Сан-Себастьяна.