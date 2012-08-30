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Тадей Погачар проехал сектора брусчатки 5 этапа Тур де Франс-2022

Тадей Погачар провёл разведку секторов брусчатки Париж-Рубэ, включённых в 5 этап Тур де Франс-2022

 

 

  На следующий день после финиша на Туре Фландрии Тадей Погачар (UAE Team Emirates) провёл разведку секторов брусчатки, которые войдут в маршрут 5-го этапа Тур де Франс-2022. Двукратный победитель Тур де Франс посчитал брусчатку Париж-Рубэ более трудной, чем на подъёмах Тура Фландрии, о чём рассказал в интервью Sporza.

 

  Спортивный директор команды UAE Team Emirates Аарт Вирхаутен (Aart Vierhouten) рассказал, что если бы был на месте организаторов, то второй отрезок брусчатки – 1600 м от Эсвара (Eswars) до Пайенкура (Paillencourt), не стал включать бы в такую гонку как Тур де Франс.

 

Тадей Погачар проехал сектора брусчатки 5 этапа Тур де Франс-2022

 

 

Photo © Twitter@TamauPogi

 

  Аарт Вирхаутен, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Второй сектор идёт под спуск. Это безумие. На месте организаторов я бы никогда не включал такой отрезок в маршрут. Вниз по брусчатке на скорости 60 – 65 км/ч – это сумасшествие на лихорадочной скорости Тур де Франс.

 

  Вообще-то, такой участок вообще не должен включаться ни в одну гонку. Брусчатка на спуске и без альтернативных вариантов  объехать слева или справа от дороги. Это идёт вразрез с безопасностью гонщиков, о которой с недавних пор так много говорят. Я не понимаю, почему такой сектор включён в маршрут. Это поиск дополнительной опасности».

 

  Тадей Погачар: «Эта брусчатка труднее, чем Тур Фландрии. Обычно она вся по равнине, что не похоже на Фландрию. Ноги всё ещё болят после вчерашнего (Тура Фландрии). Поэтому во время разведки я не прикладывал слишком много усилий.

 

  Они (организаторы) могут делать, что хотят, а мы всегда будем ехать по предложенному маршруту. Возможно, будет небольшой хаос, особенно на Туре, но что мы можем поделать? Я с нетерпением жду этот этап, он может пройти ужасно плохо или нормально. Конечно, выиграть гонку на брусчатке не получится, но проиграть вполне можно. Важно проверить этот маршрут, почувствовать брусчатку, что поможет более спокойно ехать первую неделю Тур де Франс-2022.

 

  Сейчас другие велосипеды, оборудование. Разведка, которую мы провели, прошла неплохо, мы были там два с половиной часа. После Фландрии я мотивирован, более уверен. Мне очень понравилась эта гонка.

 

 Воскресенье был одним из моих лучших  дней на велосипеде, гонка дала уверенность перед Туром и следующими годами моей карьеры. Что касается Париж-Рубэ? Однажды я проеду, но не так скоро. Может, в следующем году, может быть и нет. Я никогда не ездил эту гонку, так что не знаю. Самым трудным с точки зрения победы Монументом для меня будет Рубэ и Сан-Ремо».

 

Маршрут Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. RVL

    Сегодня, 18:36 | Регистрация: 30.08.2012

    фландрию мысленно он уже выиграл!

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:57 | Регистрация: 22.05.2013

    Нормально, не одним генеральным зачётом интересен тур, это же не перед финишем этот отрезок со спуском, почему там надо обязательно 65 км в час ехать. 

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 19:51 | Регистрация: 17.05.2015

    Просто напросто организаторы таким образом борются с предсказуемостью Тура. Она - основной враг популярности и интереса. Погачар силен в разделке, горах, вряд ли отстанет на равнине. Как его еще можно "притормозить" ? Вот на таких этапах. И Верхаутен своим недовольством это только подтверждает.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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