Тадей Погачар остался в шаге от подиума на дебютном Туре Фландрии

Тадей Погачар проиграл спринт на Туре Фландрии-2022

Для Тадея Погачара дебют на Туре Фландрии, классике – Монументе велоспорта, складывался почти идеально. Попадание в завал в начале гонки не помешало 23-летнему словенскому гонщику команды UAE Team Emirates находиться на первых позициях в решающую фазу гонки, атаковать несколько раз, уехать в паре с Матье ван дер Пулом (Alpecin-Fenix) и удерживать 28 секунд преимущества.

Но на финальных метрах дистанции Матье ван дер Пул и Тадей Погачар почти остановились, выжидая, кто первым начнёт спринт. И словенский гонщик упустил момент, когда его догнали и обошли, помешав спринтовать, 29-летний нидерландский гонщик Дилан Ван Баарле (Ineos Grenadiers) и 25-летний французский гонщик Валентин Мадуа (Groupama-FDJ). А Матье ван дер Пул, начав спринт за 250 м, первым пересёк финишную черту, став двукратным победителем Тура Фландрии.

Photo © Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

Тадей Погачар: «Это была прекрасная гонка и отличный опыт. Команда идеально помогала мне, ребята приложили все силы, чтобы я смог остаться впереди один с Ван дер Пулом. Атмосфера невероятная до мурашек, особенно на Ауде Кваремонте, подъёме, который мне очень понравился.

Через 20 км после старта я упал, потерял мой измеритель мощности, поэтому полагался на то, что говорили по радио и на спортивного директора Фабио Бальдато. Может, даже лучше, что я ехал без показателей мощности, не так нервничал. Он всё равно ничего бы не изменил, здесь надо просто давать полный газ на подъёмах.

Сразу после финиша я не был доволен, потому что не смог спринтовать, потому что был так близко. Но я хорошо знаю, что это велоспорт, и такое случается. Иногда перед тобой свободная дорога, иногда нет места. Я больше не схожу с ума, просто недоволен собой.

Идея атаковать на Кваремонте родилась после вчерашней разведки, когда мы заметили, что там помогает ветер. Это одна из труднейших и длиннейших стен, но она была для меня хорошей отправной точкой, чтобы выложиться по полной.

Потом я ещё раз пытался на последнем прохождении Патерберга, но, несмотря на то, что приложил все силы, не смог уехать от Матье. Он сегодня был очень силён. На подъёмах мы были более менее равны. Я старался обойти его в спринте, но сегодня был не мой день.

Вернусь ли я на Тур Фландрии? Ответ простой: да».

Робби МакЮэн, завершивший карьеру велогонщика в 2012 году, в интервью Eurosport прокомментировал спринт Тадея Погачара: «Он позволил себя зажать, сделал, при всём уважении к нему, то, что называется юниорской ошибкой в подобном спринте. Нельзя просто так позволить едущим сзади гонщикам накатить сзади. Мне жаль это говорить, но это его ошибка. Ещё один опыт, возможно, в том, что касается спринта на финише, ему надо из университета вернуться в начальную школу».