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Тадей Погачар остался в шаге от подиума на дебютном Туре Фландрии

Тадей Погачар проиграл спринт на Туре Фландрии-2022

 

 

  Для Тадея Погачара дебют на Туре Фландрии, классике – Монументе велоспорта, складывался почти идеально. Попадание в завал в начале гонки не помешало 23-летнему словенскому гонщику команды UAE Team Emirates находиться на первых позициях в решающую фазу гонки, атаковать несколько раз, уехать в паре с Матье ван дер Пулом (Alpecin-Fenix) и удерживать 28 секунд преимущества.

 

  Но на финальных метрах дистанции  Матье ван дер Пул и Тадей Погачар почти остановились, выжидая, кто первым начнёт спринт. И словенский гонщик упустил момент, когда его догнали и обошли, помешав спринтовать, 29-летний нидерландский гонщик Дилан Ван Баарле (Ineos Grenadiers) и 25-летний французский гонщик Валентин Мадуа (Groupama-FDJ).  А Матье ван дер Пул, начав спринт за 250 м, первым пересёк финишную черту, став двукратным победителем Тура Фландрии.  

 

Тадей Погачар остался в шаге от подиума на дебютном Туре Фландрии

 

Photo © Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

 

Тадей Погачар остался в шаге от подиума на дебютном Туре Фландрии

 

Тадей Погачар остался в шаге от подиума на дебютном Туре Фландрии

 

Тадей Погачар остался в шаге от подиума на дебютном Туре Фландрии

 

Тадей Погачар остался в шаге от подиума на дебютном Туре Фландрии

 

Тадей Погачар остался в шаге от подиума на дебютном Туре Фландрии

 

Тадей Погачар остался в шаге от подиума на дебютном Туре Фландрии

 

 

 

 

  Тадей Погачар: «Это была прекрасная гонка и отличный опыт. Команда идеально помогала мне, ребята приложили все силы, чтобы я смог остаться впереди один с Ван дер Пулом. Атмосфера невероятная до мурашек, особенно на Ауде Кваремонте, подъёме, который мне очень понравился.

Через 20 км после старта я упал, потерял мой измеритель мощности, поэтому полагался на то, что  говорили по радио и на спортивного директора Фабио Бальдато. Может, даже лучше, что я ехал без показателей мощности, не так нервничал. Он всё равно ничего бы не изменил, здесь надо просто давать полный газ на подъёмах.

 

  Сразу после финиша я не был доволен, потому что не смог спринтовать, потому что был так близко. Но я хорошо знаю, что это велоспорт, и такое случается. Иногда перед тобой свободная дорога, иногда нет места. Я больше не схожу с ума, просто недоволен собой.

 

  Идея атаковать на Кваремонте родилась после вчерашней разведки, когда мы заметили, что там помогает ветер. Это одна из труднейших и длиннейших стен, но она была для меня хорошей отправной точкой, чтобы выложиться по полной.

 

  Потом я ещё раз пытался на последнем прохождении Патерберга, но, несмотря на то, что приложил все силы, не смог уехать от Матье. Он сегодня был очень силён. На подъёмах мы были более менее равны. Я старался обойти его в спринте, но сегодня был не мой день.

 

  Вернусь ли я на Тур Фландрии? Ответ простой: да».

 

 

  Робби МакЮэн, завершивший карьеру велогонщика в 2012 году, в интервью Eurosport прокомментировал спринт Тадея Погачара: «Он позволил себя зажать, сделал, при всём уважении к нему, то, что называется юниорской ошибкой в подобном спринте. Нельзя просто так позволить едущим сзади гонщикам накатить сзади. Мне жаль это говорить, но это его ошибка. Ещё один опыт, возможно, в том, что касается спринта на финише, ему надо из университета вернуться в начальную школу».

 

 

Результаты Тура Фландрии-2022

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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  1. RVL

    Сегодня, 21:59 | Регистрация: 30.08.2012

    Да, есть немного горечи, в этом гротеске!

     

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 22:02 | Регистрация: 7.12.2014

    Спортдиректор ОАЭ ходил к жюри по поводу спринта Ван Барле. Они вместе пересмотрели запись этого эпизода и сошлись на том, что это было на грани, но за пределы допустимого не вышло.

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 22:37 | Регистрация: 17.05.2015

    Вот эти оценки  и самооценки - неизбежные последствия осознания того, что Погачар - СИЛЬНЕЙШИЙ велогонщик .  И он вроде как должен теперь, просто обязан выигрывать всё и вся. Любая НЕ выигранная им гонка - вне зависимости от занятого места - рассматривается как  неуспех, разбирается по мелочам. На самом же деле все это как раз говорит о его превосходстве. Великий  спортсмен в  23 (!!!) года... Лично я болел за Ван дер Пула, рад за него, но глядя на гонку Погачара, понимаешь, что он почти непобедим. Да, САМ он проиграть может, но выиграть у него в смысле - превзойти -  - нереально...

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 22:53 | Регистрация: 20.05.2021

      А у Погачара не было начальной школы.Об этом было отмечено после опубликования финишнего протокола в комментариях.

    2. Имя: Роман

      AmaAma

      Сегодня, 22:59 | Регистрация: 1.07.2021

      Меня тоже восхитила эта гонка Тадея! Если на МСР на Поджио он бился об стену, то тут порхал.
      Последние 5 монументов места: 3,1,1,5,4
      Но превзойти Погачара можно и это делаю ребята.. и я рад что у него есть гоночная оппозиция

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 23:14 | Регистрация: 22.05.2013

    Я ждал, кто именно уседит с Матьё и насколько тот себя может измотать работая больше всех, но тут совсем другой сценарий, сам голландец на последнем подъеме казалось испытывал кое-какие проблемы. Думаю, все возможные ошибки этой весной Погги уже совершил, через год он будет максимально опасным соперником.. 

     

    Цитата: Погачар
    Вернусь ли я на Тур Фландрии? Ответ простой: да».

    Будем очень ждать. 

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Tour de Romandie

1 мая 2022

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3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2022. Результаты (47)
    EL-Fenomeno-Фото

    Честно говоря рад, что Тадей не выиграл эту Фландрию, хотя на призовой подиум заслужил однозначно. Но вот не думал что он и ван дер Пул "заиграются" под финиш так, что подпустят Мадуаза и Ван Барле.

    Тадей после на финше размахивал руками, но извольте, товарищ Погачар, можно было двинуть по диагонале и никто бы вас в коробочку не взял, а взяли (надо признать) очень грамотно biggrin  Более того можно было не оглядываться на финишном километре так часто, да и вообще не подпустить француза и другого голландца к себе, а так, ещё раз простите, это вам на Тур де Франс; урок хорошенький получил Кочегар.

    Цитата: Mike790
    Ай да МВДП! Развязка интересная вышла.

    Концовка, т.е. финиш Фландрии-2022 сделал последние ~35км. гонки. МВДП красавец, при такой развязке даже и ВВА не требуется). good

    А вот что ещё хотелось бы отметить, так это то, что МВДП третий год подряд на подиуме Де Ронде, причём все эти три года он на финише "бодается" с одним, каждый раз разным, но очень сильным соперником по гонке: 2020 - с ВВА (победа Матьё), 2021 - с Асгрином (победа Каспера), 2022 - с Тадейем + ещё парочка невольно подъехавших (победа Матьё снова). 


     

  • velodoctor
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (6)
    velodoctor-Фото

    Я ждал, кто именно уседит с Матьё и насколько тот себя может измотать работая больше всех, но тут совсем другой сценарий, сам голландец на последнем подъеме казалось испытывал кое-какие проблемы. Думаю, все возможные ошибки этой весной Погги уже совершил, через год он будет максимально опасным соперником.. 

     

    Цитата: Погачар
    Вернусь ли я на Тур Фландрии? Ответ простой: да».

    Будем очень ждать. 

  • AmaAma
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (6)
    AmaAma-Фото
    Меня тоже восхитила эта гонка Тадея! Если на МСР на Поджио он бился об стену, то тут порхал.
    Последние 5 монументов места: 3,1,1,5,4
    Но превзойти Погачара можно и это делаю ребята.. и я рад что у него есть гоночная оппозиция
  • Earl57
    Тур Фландрии-2022. Результаты (47)
    Earl57-Фото

  • nightbuster33
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (6)
    nightbuster33-Фото

    А у Погачара не было начальной школы.Об этом было отмечено после опубликования финишнего протокола в комментариях.

  • Адриен
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (6)
    Адриен-Фото

    Вот эти оценки  и самооценки - неизбежные последствия осознания того, что Погачар - СИЛЬНЕЙШИЙ велогонщик .  И он вроде как должен теперь, просто обязан выигрывать всё и вся. Любая НЕ выигранная им гонка - вне зависимости от занятого места - рассматривается как  неуспех, разбирается по мелочам. На самом же деле все это как раз говорит о его превосходстве. Великий  спортсмен в  23 (!!!) года... Лично я болел за Ван дер Пула, рад за него, но глядя на гонку Погачара, понимаешь, что он почти непобедим. Да, САМ он проиграть может, но выиграть у него в смысле - превзойти -  - нереально...

  • Earl57
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (6)
    Earl57-Фото

    Спортдиректор ОАЭ ходил к жюри по поводу спринта Ван Барле. Они вместе пересмотрели запись этого эпизода и сошлись на том, что это было на грани, но за пределы допустимого не вышло.

  • RVL
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (6)
    RVL-Фото

    Да, есть немного горечи, в этом гротеске!

     

  • rossa2005
    Сонни Кольбрелли покинул больн ... (4)
    rossa2005-Фото

    Вся эта история с супер успехами его команды в последние годы пахнет керосином.

  • Адриен
    Тур Фландрии-2022. Результаты (47)
    Адриен-Фото

    Всё по делу. Но Погачар идет семимильными шагами к победам на монументах. Прогресс налицо... Победа Ван дер Пула вполне заслуженная. Но Погачар на подъеме. Так что голландцу расслабиться не получится, наоборот, для продолжения победной серии надо только прибавлять... Кстати, а как там у Пидкока ? Как же быть со статистикой, говорящей в его пользу ?..Таким менторским тоном наставлял Погачара - а у самого как все прошло ? А, я понимаю, печенка,селезенка, желудок... Может всё же заниматься собой, и не раздавать мудрых советов ?

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Martin Marcellusi (Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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