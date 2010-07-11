Спортивный директор Арт Вирхаутен: “Погачар проиграл Тур де Франс-2022 на брусчатке, а не на 11-м этапе”

Спортивный директор Арт Вирхаутен об уходе из UAE Team Emirates, Тадее Погачаре и Вауте ван Арте

В 2022 году Арт Вирхаутен (Aart Vierhouten), уроженец Нидерландов, стал спортивным директором команды UAE Team Emirates, сопровождал капитана команды Тадея Погачара на Туре Фландрии, отвечал за подготовку техники к Тур де Франс.

Арт Вирхаутен считает, что Тадей Погачар проиграл Тур де Франс не после атаки на 11-м этапе, а гораздо раньше, на 5-м этапе с брусчаткой. Об этом, а также о том, что главным соперником Погачара был не победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор, а его ключевой помощник Ваут ван Арт, Арт Вирхаутен рассказал в интервью изданию Volkskrant.nl.

Photo © aartvierhouten.nl

Арт Вирхаутен 14 лет был профессиональным велогонщиком, помогал Рольфу Сёренсену и Петеру ван Петегему одержать победы на Туре Фландрии и Париж-Рубэ, много лет был развозящим австралийского спринтера Робби МакЮэна, внёс вклад в 7 побед Макюэна на этапах Тур де Франс и 10 этапах Джиро д’Италия. В 2013 году начал работать техническим директором команды Vacansoleil.

Задача Вирхаутена в команде UAE состояла в том, чтобы помогать Тадею Погачару на весенних классиках, в том числе на Туре Фландрии, где словенский гонщик занял 4-е место, а также заниматься подбором шин и колёс - вилсетов для всех гонщиков команды UAE Team Emirates.

Вирхаутен опирался на таблицу тестов покрышек и ободов в аэродинамической трубе и на гоночной трассе Сильверстоун, куда также вносились данные, на каких шинах и с каким давлением гонщики команды выступали лучше всего и при каких погодных условиях.

На Туре Фландрии-2022 Арт Вирхаутен сопровождал Тадея Погачара, который впервые ехал эту классику-Монумент:

«Во время гонки Тадей всё делал правильно. Его соперником был Матье ван дер Пул. Я сказал Тадею, чтобы он начал спринт как можно раньше, до отметки последних 300 метров, потому что Матье не может долго спринтовать. Но Тадей не смог начать этот спринт, я видел из машины, что он не включился. Он только через какое-то время осознал, что свой первый Тур Фландрии проехал отлично».

Уже на следующий день после Тура Фландрии Арт Вирхаутен и топовые гонщики команды поехали тестировать разные типы шин и колёс на брусчатке в северной Франции. Так был подготовлен вилсет для этапа Тур де Франс, который состоялся три месяца спустя. Результатом своей работы Вирхаутен остался доволен – на брусчатке у гонщиков UAE не было ни одного прокола. Однако, несмотря на то, что Тадей Погачар хорошо проехал 5-й этап, где финишировал 7-м, лучшим из претендентов на общий зачёт, Вирхаутен считает, что именно там он проиграл Тур.

Арт Вирхаутен: «Мы проиграли Тур на пятом этапе, на брусчатке. И проиграли «Супермену». Вингегору? Нет, Вауту ван Арту».

Этап с секторами брусчатки напоминал укороченную версию Париж-Рубэ. Лидер команды Jumbo-Visma Примож Роглич упал почти в то же время, когда у его сокапитана Йонаса Вингегора возникли механические проблемы и он ехал на слишком большом велосипеде товарища по команде.

«Можно сказать, что им повезло, что Роглич упал. Поэтому им ничего не оставалось, как на этом этапе сделать Йонаса первым капитаном. Нам было бы выгодно, если бы они откладывали этот выбор».

Арт Вирхаутен считает, что когда Ваут ван Арт потерял шансы выиграть этап с брусчаткой, он переключился на роль помощника Вингегора и помог ему закрыть просвет.

«Тадей был хорош, но нам не повезло, что мы столкнулись с Суперменом по имени Ваут ван арт. Он повёз Вингегора и на последних 20 километрах закрыл двухминутный просвет, который набрал Погачар. Если бы Ван Арт находился в лидирующей группе вместе с Погачаром, то на 5-м этапе в команде Jumbo-Visma не знали бы, что делать – заставить Ваута ждать или попытаться выиграть этап. И тогда мы бы выиграли Тур, потому что без Ван Арта Вингегор проиграл бы Погачару время, которое никогда не смог бы отыграть на горных этапах».

Арт Вирхаутен решил поменять работу в одной из лучших команд Мирового тура на роль спортивного директора новой швейцарской проконтинентальной команды Q36.5, несмотря на то, что в UAE ему предложили продлить контракт на год. Арт Вирхаутен знает, что многие команды ищут новых Погачаров и Эвенепулов, но считает этих гонщиков исключительными:

«9 из 10 профессиональных гонщиков необходимо от одного до трёх лет, чтобы адаптировать тело к выступлению на стабильно высоком уровне. Но этого времени у них больше нет, потому что они должны сразу показывать, что способны бороться с сильнейшими. Слишком концентрируются на примере Погачара, а Тадей - скорее исключение.

Все хотят работать с Погачаром, и я склонялся к мысли остаться в команде и наслаждаться работой. Но с другой стороны, работая с ребятами, которые только начинают карьеру, в новой команде я могу выразить себя гораздо больше. Вдохновляет, что буду помогать им расти. Структура UAE уже устоялась. А у меня будет шанс самому создавать структуру, внести вклад своими знаниями о велоспорте, о том, как надо вести гонку.

Возможно, я потерплю неудачу, но если преуспею, то гордиться своей работой буду больше, чем если бы остался в UAE. У всех сильных гонщиков есть доля неуверенности, но только не в случае Тадея».