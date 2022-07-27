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Спортивный директор команды UAE Team Emirates о Тур де Франс-2022

Хошеан Фернандес Мачин: «Тадей Погачар до последнего пытался выиграть Тур де Франс-2022»

 

Спортивный директор команды UAE Team Emirates о Тур де Франс-2022

 

 

  Тадей Погачар не сумел третий год подряд выиграть Тур де Франс, но уехал с французского Гранд-тура не с пустыми руками – с  тремя победами на этапах, вторым место в генеральной классификации и белой майкой лучшего молодого гонщика. Спортивный директор команды UAE Team Emirates Хошеан Фернандес Мачин (Joxean Fernández Matxín) в интервью AS сказал, что баланс команды сбил ковид и травмы, а итог Тур де Франс-2022 оставил сладко-горькое послевкусие.

 

  Хошеан Фернандес Мачин, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Этот Тур для нас сладко-горький, такие ощущения возникают, когда ставишь целью победу и не добиваешься её. У Погачара были хорошие показатели, в некоторых случаях даже лучше, чем в 2021.

 

  На этапе до Коль-дю-Гранон он потерпел неудачу и потерял три минуты. Мы не хотим преуменьшать заслуги Вингегора, совсем нет, но если бы у нас остался полный состав команды, то ему было бы намного сложнее. Тем не менее, мы должны поздравить победителя.

 

  У Тадея огромный талант, и он большой оптимист. Это было видно, когда на Отакам и в разделке, когда он понимал, что не может отыграть время, что возможности на победу там закончились, но он всё равно не бросал попыток.

 

  Например, на Отакам он мог бы беречь силы до финального подъёма, побороться за победу на этапе и майку горного короля, но не стал это делать. Он хотел выиграть Тур и рисковал. Нет оснований быть недовольными тем, чего он достиг».

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • shoooster
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (41)
    shoooster-Фото
    А кто от Словении едет на ЧМ разделку?
  • EL-Fenomeno
    Йонас Вингегор - победитель Т ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот что мне понравилось очень, так это то, что Йонас на итоговом призовом подиуме в Париже, когда делал "чемпионский спичь" вспомнил и прокомментировал в двух словах каждого из велогонщиков своей команды, даже тех кто сошёл - молоток (и уважение).

    а Это было ВАУ !!! https://twitter.com/JumboVismaRoad/status/1552240582604496897

    а Тут такой мем))

    P.S. --> ЛУЧШЕЕ на Тур де Франс 2022 (и не только): big_boss

    https://twitter.com/VelonCC/status/1551947637154267137

     

  • nightbuster33
    Вуэльта Кастилии и Леона-2022. ... (2)
    nightbuster33-Фото

    А.Власов:Газпром-Русвело-Астана-Бора

  • uran
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (2)
    uran-Фото
    Обслуживающий персонал косячит одинаково. В мужской мотоциклы сбивали, в женской машины. Хоть девчонки и не нуждаются в жалости мне очень больно смотреть на падения и травмы.
  • VeloVelo
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Ну, тогда, тем более, непонятно, почему в этом списке от velolive нет Адама, потому что у него их 26. Это больше, чем у кого либо за всю историю.

  • VeloVelo
    Тур Валлонии-2022. Этап 5 (1)
    VeloVelo-Фото

    О, старина Бакелантс! Человек из Ауденарде. Снова побеждает. Красавчик!

  • EL-Fenomeno
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сегодня в который раз убедился, что всё-таки мужские и женские гонки - это оочень разные расклады/сценарии/сюжеты по ходу соревнований, хоть эти девчата тоже высшая лига, т.е ПРОФИки.

    На 1-м этапе (всего 82км.) женского ТдФ (в Париже) одна девушка уже не вписалась в лимит по времени (как - не понимаю). Сегодня, на 4-м этапе, "жертвой" стала М.Гарсия (капитан женской ОАЭ). Сначала были проколы, а на "закуску" когда она пыталась с групкой преследования догнать группу желтой майки была сбита собственной техничкой (!!)

    Как говорится "что такое не везёт и как с ним бороться" wacko

    Если в мужиков был на Туре этап "мини-Рубэ", то в женщин сделали этап "Страде Бьянке (белых дорог)".

    И там, и сям смотрелось классно!!

  • Gorn9k
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (41)
    Gorn9k-Фото

    На классиках с рывками Ван Арта в горки справлялся, а тут не смог(
    Роглич все горные победы добывал рывком на финише, у него это отлично получается

  • Gorn9k
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (41)
    Gorn9k-Фото
    До клоунов еще далеко
    бгг
  • Gorn9k
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (41)
    Gorn9k-Фото
    Да, каждый финиш забирал легко)

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Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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