Спортивный директор команды UAE Team Emirates о Тур де Франс-2022

Хошеан Фернандес Мачин: «Тадей Погачар до последнего пытался выиграть Тур де Франс-2022»

Тадей Погачар не сумел третий год подряд выиграть Тур де Франс, но уехал с французского Гранд-тура не с пустыми руками – с тремя победами на этапах, вторым место в генеральной классификации и белой майкой лучшего молодого гонщика. Спортивный директор команды UAE Team Emirates Хошеан Фернандес Мачин (Joxean Fernández Matxín) в интервью AS сказал, что баланс команды сбил ковид и травмы, а итог Тур де Франс-2022 оставил сладко-горькое послевкусие.

Хошеан Фернандес Мачин, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Этот Тур для нас сладко-горький, такие ощущения возникают, когда ставишь целью победу и не добиваешься её. У Погачара были хорошие показатели, в некоторых случаях даже лучше, чем в 2021.

На этапе до Коль-дю-Гранон он потерпел неудачу и потерял три минуты. Мы не хотим преуменьшать заслуги Вингегора, совсем нет, но если бы у нас остался полный состав команды, то ему было бы намного сложнее. Тем не менее, мы должны поздравить победителя.

У Тадея огромный талант, и он большой оптимист. Это было видно, когда на Отакам и в разделке, когда он понимал, что не может отыграть время, что возможности на победу там закончились, но он всё равно не бросал попыток.

Например, на Отакам он мог бы беречь силы до финального подъёма, побороться за победу на этапе и майку горного короля, но не стал это делать. Он хотел выиграть Тур и рисковал. Нет оснований быть недовольными тем, чего он достиг».