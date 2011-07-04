Тадей Погачар нацелен на Тур де Франс и Вуэльту Испании в 2022 году

Дебют на Туре Фландрии и два Гранд-тура в планах Тадея Погачара на 2022 год

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Тадей Погачар (Tadej Pogačar) подтвердил, что в 2022 году впервые в карьере в одном сезоне планирует бороться на двух Гранд-турах – Тур де Франс и Вуэльте Испании, а также собирается дебютировать на классике-Монументе Туре Фландрии.

За три года карьеры в профессионалах 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates уже стал победителем двух классик – Монументов – Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардии. Тур Фландрии, по расчётам Тадея Погачара, поможет ему подготовиться к брусчатке этапа Тур де Франс-2022.

А первым Монументом сезона в календаре Погачара будет старт на Милан-Сан-Ремо, где он уже принимал участие в 2020 году и занял тогда 12-е место. О своих планах Тадей Погачар рассказал о своих планах во время пресс-конференции в тренировочном лагере команды UAE Team Emirates.

Тадей Погачар: «В этом году надеюсь принять участие в двух Гранд-турах – Тур де Франс и Вуэльте Испании. Никогда не знаешь, что случится во время сезона, но мне бы очень хотелось в них участвовать. Вуэльта была моим первым Гранд-туром, и я занял третье место. С этой гонкой связаны прекрасные воспоминания, хочу снова пережить эти моменты.

Тур Фландрии – одна из крупнейших гонок и новый вызов для меня. Без сомнений, участие будет полезно для Тур де Франс, получить представление о дорогах и брусчатке. Мы сможем после Фландрии провести разведку для Тура. Думаю, участие в этой классике даст очень ценный опыт. Я с радостью проеду Тур Фландрии. В этом году приму участие в четырёх Монументах, но это не значит, что я фокусируюсь на том, чтобы все их выиграть. Конечно, в будущем хотел бы попробовать выиграть все пять. Париж-Рубэ, возможно, однажды, но не в ближайшем будущем.

Мне очень нравится состав команды. С новыми гонщиками мы уже провели вместе один тренировочный лагерь в октябре, а теперь здесь, во втором. Не могу дождаться, когда начну выступать с этими ребятами в гонках.

Считаю, мы все двигаемся в верном направлении. У нас суперсильная группа, будет интересно с каждой гонкой становится всё лучше и лучше. Думаю, Аюсо уже в этом году стал сильнее. Он предельно мотивирован, уже думает о больших целях. Если ему представится шанс в этом году, он сможет его использовать и продемонстрировать, насколько может быть силён. Жуан Алмейда два года подряд показывал, что он может бороться за розовую майку».