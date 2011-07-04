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Тадей Погачар нацелен на Тур де Франс и Вуэльту Испании в 2022 году

Дебют на Туре Фландрии и два Гранд-тура в планах Тадея Погачара на 2022 год

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

  Тадей Погачар (Tadej Pogačar) подтвердил, что в 2022 году впервые в карьере в одном сезоне планирует бороться на двух Гранд-турах – Тур де Франс и Вуэльте Испании, а также собирается дебютировать на классике-Монументе Туре Фландрии.

 

  За три года карьеры в профессионалах 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates уже стал победителем двух классик – Монументов – Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардии. Тур Фландрии, по расчётам Тадея Погачара, поможет ему подготовиться к брусчатке этапа Тур де Франс-2022.

  А первым Монументом сезона в календаре Погачара будет старт на Милан-Сан-Ремо, где он уже принимал участие в 2020 году и занял тогда 12-е место. О своих планах Тадей Погачар рассказал о своих планах во время пресс-конференции в тренировочном лагере команды UAE Team Emirates.

 

 

 

  Тадей Погачар: «В этом году надеюсь принять участие в двух Гранд-турах – Тур де Франс и Вуэльте Испании. Никогда не знаешь, что случится во время сезона, но мне бы очень хотелось в них участвовать. Вуэльта была моим первым Гранд-туром, и я занял третье место. С этой гонкой связаны прекрасные воспоминания, хочу снова пережить эти моменты.

 

  Тур Фландрии – одна из крупнейших гонок и новый вызов для меня. Без сомнений, участие будет полезно для Тур де Франс, получить представление о дорогах и брусчатке. Мы сможем после Фландрии провести разведку для Тура. Думаю, участие в этой классике даст очень ценный опыт. Я с радостью проеду Тур Фландрии. В этом году приму участие в четырёх Монументах, но это не значит, что я фокусируюсь на том, чтобы все их выиграть. Конечно, в будущем хотел бы попробовать выиграть все пять. Париж-Рубэ, возможно, однажды, но не в ближайшем будущем.

 

  Мне очень нравится состав команды. С новыми гонщиками мы уже провели вместе один тренировочный лагерь в октябре, а теперь здесь, во втором. Не могу дождаться, когда начну выступать с этими ребятами в гонках.

  Считаю, мы все двигаемся в верном направлении. У нас суперсильная группа, будет интересно с каждой гонкой становится всё лучше и лучше. Думаю, Аюсо уже в этом году стал сильнее. Он предельно мотивирован, уже думает о больших целях. Если ему представится шанс в этом году, он сможет его использовать и продемонстрировать, насколько может быть силён. Жуан Алмейда два года подряд показывал, что он может бороться за розовую майку».

 

 

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур Фландрии Тур де Франс Вуэльта Испании

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:06 | Регистрация: 30.06.2017

    Непростой малец. С аппетитом.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:08 | Регистрация: 4.07.2011

    Это круто, просто круто, спасибо, тадей, 3й тдф в карман , невероятно!

  3. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 01:20 | Регистрация: 20.05.2021

    Неужели не найдется ни одного УМНИКА,кто сможет воспользоватся борьбой трех Титанов:Погачара-Роглика и,внесу в эту группу,Берналя.Да простит меня Всевышный.Решаемая или нерешаемая задача для гощиков и тренеров покажет гонка.

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Комментарии

  • close2you
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    close2you-Фото
    Цитата: Rabbit
    нас ждёт заруба наконец-то: Берналь - Погачар ? :)
    Всем известен ответ, кто тут победит...
  • Rabbit
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    Rabbit-Фото

    нас ждёт заруба наконец-то: Берналь - Погачар ? :)

  • nightbuster33
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Неужели не найдется ни одного УМНИКА,кто сможет воспользоватся борьбой трех Титанов:Погачара-Роглика и,внесу в эту группу,Берналя.Да простит меня Всевышный.Решаемая или нерешаемая задача для гощиков и тренеров покажет гонка.

  • Ice
    Петер Саган: «Весенние классик ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    У Пети бабок немерено и ему пофигу на мнение всех, что он значит.

    Не все измеряется деньгами... Те, кто гонится только за материальными благами, не становятся чемпионами))) А возит условного Фрума/Погачара/Роглича на грантурах.
    Вы сами поняли, че написали? И где Вы видели, чтоб доместники, были богаче чем их капитаны? Че то я не припомню миллионеров у помощников Фрума, Погачара, Роглича. Может напомните их имена? Вот как раз наоборот миллионерами становятся чемпионы. Прежде чем ляпнуть надо думать.

    Вы думать вообще не обучены, а живете как-то) Надеюсь, что для вас не станет шоком то, что доместики в Инеосе зарабатывают больше ваших лидеров) Вы вообще не поняли, про что я... Прежде, чем выйти на большие заработки, нужно впахивать больше остальных день за днем, отказывая себе во всем даже тогда, когда денег полно. Те, кто так может, становятся легендами, но чаще всего получаются условные Кокорины, Аршавины, Шлеки и так далее. Вы, наверное не привыкли к тому, что гонщику не все равно на мнение болел, а Сагана и любят за то, что он никогда не звездился и сидел дольше всех, раздавая автографы во вред собственному восстановлению. 

  • motte
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    motte-Фото

    Эх, спина моя... гуттаперчевая...с богом, Эган!

  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (3)
    motte-Фото

    Это круто, просто круто, спасибо, тадей, 3й тдф в карман , невероятно!

  • Astanaforever
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Непростой малец. С аппетитом.
  • Astanaforever
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    Astanaforever-Фото
    "Чтоб никто не уволок"
  • Astanaforever
    Петер Саган: «Весенние классик ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    У Пети бабок немерено и ему пофигу на мнение всех, что он значит.

    Не все измеряется деньгами... Те, кто гонится только за материальными благами, не становятся чемпионами))) А возит условного Фрума/Погачара/Роглича на грантурах.
    Вы сами поняли, че написали? И где Вы видели, чтоб доместники, были богаче чем их капитаны? Че то я не припомню миллионеров у помощников Фрума, Погачара, Роглича. Может напомните их имена? Вот как раз наоборот миллионерами становятся чемпионы. Прежде чем ляпнуть надо думать.
  • Александра
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (10)
    Александра-Фото

    Сложные чувства.
    Россиянин в мировом пелотоне  - для нас всегда особое внимание и особые надежды. Конечно, хотелось от Ильнура большего, но, с другой стороны, наши хотелки - это наши проблемы. Ильнур показал все, что мог, спасибо ему за это. Я помню подиум Вуэльты 2017 и то оскорбительное равнодушие, которым встретили российские новостные порталы это событие: где-то в последних строчках после прогноза погоды. И, конечно, я помню то ужасное падение на камни в прямом эфире, когда казалось, что все. Но Ильнур снова садился в седло и делал свою работу. Снимаю шляпу!

    А вот эти слова про сладкий сон и другую жизнь... Не знаю. Думаю, было бы честнее сказать то, что все и так понимают: побед больше нет, шансов нет, приличной команды нет, возраст поджимает. Или вовсе промолчать, чем лить эту сладкую патоку. И опять же, кто я такая, чтобы требовать подобного?))
    Поэтому - сложно.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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