Тадей Погачар примет участие в Туре Словении-2021

Команда UAE Team Emirates объявила о программе Тадея Погачара до Тур де Франс-2021

Действующий победитель Тур де Франс Тадей Погачар (Tadej Pogačar) в эти дни находится в Сестриере - работает в тренировочном лагере на высоте вместе с товарищами по команде UAE Team Emirates. Затем 22-летний словенский гонщик стартует на Туре Словении, который пройдёт с 9 по 13 июня. Погачар также примет участие в критериуме, названном в его честь, и в чемпионате Словении.

На Туре Словении в 2019 году Тадей Погачар выиграл белую майку лучшего молодого гонщика, а в этом году поборется и за зелёную майку лидера генеральной классификации.

Photo A.S.O./Aurélien Vialatte

В этом сезоне в программе Тадея Погачара перед стартом Тур де Франс нет ни Критериума Дофине, ни Тура Швейцарии. После французского Гранд-тура цель словенского гонщика – Олимпийские игры в Токио.

Тадей Погачар: «Очень рад вернуться в соревнования. Моей последней гонкой была классика Льеж-Бастонь-Льеж. Чувствую себя хорошо, готов к новым вызовам. В пошлый раз, когда я выступал на Туре Словении, помогал моему товарищу по команде Диего Улисси одержать победу в генеральной классификации. Сейчас поеду Тур Словении с целью защитить победу для моей команды. Рад выступать дома, на этой гонке хочу выиграть сам».