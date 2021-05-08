Тадей Погачар примет участие в Туре Словении-2021

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 18:44
Команда UAE Team Emirates объявила о программе Тадея Погачара до Тур де Франс-2021
Действующий победитель Тур де Франс Тадей Погачар (Tadej Pogačar) в эти дни находится в Сестриере - работает в тренировочном лагере на высоте вместе с товарищами по команде UAE Team Emirates. Затем 22-летний словенский гонщик стартует на Туре Словении, который пройдёт с 9 по 13 июня. Погачар также примет участие в критериуме, названном в его честь, и в чемпионате Словении.
На Туре Словении в 2019 году Тадей Погачар выиграл белую майку лучшего молодого гонщика, а в этом году поборется и за зелёную майку лидера генеральной классификации.
Photo A.S.O./Aurélien Vialatte
В этом сезоне в программе Тадея Погачара перед стартом Тур де Франс нет ни Критериума Дофине, ни Тура Швейцарии. После французского Гранд-тура цель словенского гонщика – Олимпийские игры в Токио.
Тадей Погачар: «Очень рад вернуться в соревнования. Моей последней гонкой была классика Льеж-Бастонь-Льеж. Чувствую себя хорошо, готов к новым вызовам. В пошлый раз, когда я выступал на Туре Словении, помогал моему товарищу по команде Диего Улисси одержать победу в генеральной классификации. Сейчас поеду Тур Словении с целью защитить победу для моей команды. Рад выступать дома, на этой гонке хочу выиграть сам».
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