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Тадей Погачар примет участие в Туре Словении-2021

Команда UAE Team Emirates объявила о программе Тадея Погачара до Тур де Франс-2021

 

 

  Действующий победитель Тур де Франс Тадей Погачар (Tadej Pogačar) в эти дни находится в Сестриере -  работает в тренировочном лагере на высоте вместе с товарищами по команде UAE Team Emirates. Затем 22-летний словенский гонщик стартует на Туре Словении, который пройдёт с 9 по 13 июня. Погачар также примет участие в критериуме, названном  в его честь, и в чемпионате Словении.

 

На Туре Словении в 2019 году Тадей Погачар выиграл белую майку лучшего молодого гонщика, а в этом году поборется и за зелёную майку лидера генеральной классификации.

 

Тадей Погачар примет участие в Туре Словении-2021

Photo A.S.O./Aurélien Vialatte

 

 

В этом сезоне в программе Тадея Погачара перед стартом Тур де Франс нет ни Критериума Дофине, ни Тура Швейцарии. После французского Гранд-тура цель словенского гонщика – Олимпийские игры в Токио.

 

 Тадей Погачар: «Очень рад вернуться в соревнования. Моей последней гонкой была классика Льеж-Бастонь-Льеж. Чувствую себя хорошо, готов к новым вызовам. В пошлый раз, когда я выступал на Туре Словении, помогал моему товарищу по команде Диего Улисси одержать победу в генеральной классификации. Сейчас поеду Тур Словении с целью защитить победу для моей команды. Рад выступать дома, на этой гонке хочу выиграть сам».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур Словении

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Tom_Boonen
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    Tom_Boonen-Фото
    Почему такие комментарии не удаляют? Они разве не нарушают правила сайта?
  • flugegeheimen
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    flugegeheimen-Фото

    Скай мощны конечно.  Саша молодец, прям радует. Тактически бы ему поднатаскаться и помошников посильнее

  • motte
    Ремко Эвенепул потерял время н ... (2)
    motte-Фото

    В 2010 здесь же бассо 2 минуты отхватил, будучи лидером, маечку Винокуров забрал, но потом отыграл к концу Джиро и вернул маечку.

     Одно мой рассудок не берет, как после 9ти месяцев без седла и сразу в пекло на 3 недели?

    Я расцениваю это как полное не уважение к Джиро, а что говорят в пелотоне?

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул потерял время н ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Вообще, я Ремко-фан) много раз вдохновлялась его драйвом и жаждой побед. 

     

    Но сегодня, когда он начал выпадать на гравийке и извиваться на велосипеде ужом, у меня возникло четкое ощущение, что это не просто пустые ноги, нехватка гоночного километража и т.д., но в первую очередь отголоски травмы. Отголоски пока шепотом. 

     

    Пока публичная риторика от Эвенпула и команды для галочки, но завтра обо всем скажут ноги, точнее тазобедренный сустав. 

     

    И я не верю, что Ремко доедет до Милана.

  • BaTman
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    BaTman-Фото
    Он так то второй, а не 14-ый. Или болеть можно только за участников с сервантом )))
  • nibali
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    nibali-Фото
    Полученные ответы подтверждают мою логику. Русский, Астана, «противодействие политики» и т.д. Ничего нового. Я то думал в нем какая-то изюминка. А болеть то можно за кого хочешь конечно.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    старт-шоссе 82-Фото

    Жесткий этап получился. Все таки этот этап надо было ставить перед днем отдыха, чтоб у людей хотябы была возможность отмыть себя и технику + нормально отдохнуть.

    Мой прогноз по прежнему остается тот же Власов - Берналь - Карти.

    Тут много говорят про Йейтса ... мое мнение скорее всего он сильно провалится в генерале на третьей недели или уже на Дзонколане. А что касается Ремко, то скорее всего покатается еще несколько этапов и сойдет с тура.

    (это сугубо личное мнение и никак не истина в последней инстанции)

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото
    Без обид, но тут двух богатырей нет. И на Туре я думаю в большой тройке Томас достоин быть. Берналя в том году там видели.
    А Берналь со слабой спиной, это индеец со слабой спиной ))
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото

     Этап был очень крутой, реально по грунтовке на таких скоростях. Выглядело очень бодряще, зрелище что надо, жаль не смог весь посмотреть. Организаторам респект, у кого есть ссылка на запись, поделитесь пожалуйста. 

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото
    Можно и погадать когда отставание уже минутами меряем. Это в начале тяжко было )))

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Roberto Carlos Gonzalez Castillero (Vini Zabu - Brado)

Andreas Leknessund (Team DSM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

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