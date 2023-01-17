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Команда Soudal Quick-Step представила велоформу и майку чемпиона мира Ремко Эвенепула на 2023 год

Ив Лампарт  представил велоформу команды Soudal Quick-Step на 2023 год

 

 

   Бельгийская велокоманда Мирового тура Soudal Quick-Step представила велоформу на 2023 год, а также дизайн радужной майки чемпиона мира, в которой будет выступать один из капитанов команды Ремко Эвенепул.

 

  Он завоевал золото в групповой гонке на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в австралийском Вуллонгонге, атаковав за 25 км до финиша. Ремко Эвенепул более чем на две минуты опередил соперников - с самым большим с 1968 года преимущество в этом виде соревнований.

 

  Благодаря Ремко Эвенепулу команда не только сохранила майку чемпиона мира, которую два прошлых сезона носил Жулиан Алафилипп, но и внесла в списки достижений первую в истории команды победу на Гранд-туре – Вуэльте Испании. Ремко Эвенепул также стал в этом сезоне самым молодым с 1968 года победителем Монумента Льеж-Бастонь-Льеж.

 

Команда Soudal Quick-Step представила велоформу и майку чемпиона мира Ремко Эвенепула на 2023 год

 

Команда Soudal Quick-Step представила велоформу и майку чемпиона мира Ремко Эвенепула на 2023 год

 

Команда Soudal Quick-Step представила велоформу и майку чемпиона мира Ремко Эвенепула на 2023 год

 

Команда Soudal Quick-Step представила велоформу и майку чемпиона мира Ремко Эвенепула на 2023 год

 

Команда Soudal Quick-Step представила велоформу и майку чемпиона мира Ремко Эвенепула на 2023 год

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  Велоформа Ремко Эвенепула, в отличие от сине-белой формы его товарищей по команде, выполнена в чёрно-белых цветах с добавлением радужных полос, отличающий чемпиона мира, и красной полосы – эмблемы нового титульного спонсора – Soudal.

 

  Всего велогонщики «Волчьей стаи», как называют себя подопечные Патрика Лефевра, одержали в 2022 году 47 побед. Новую велоформу представил один из ветеранов команды, выступающий под руководством Патрика Лефевра с 2015 года, бельгийский велогонщик Ив Лампарт, который в прошедшем сезоне надел первую жёлтую майку Тур де Франс-2022, выиграв 1-й этап - индивидуальную гонку на время в Копенгагене.

 

   Изменения в дизайне велоформы, которую создала компания Castelli, связаны с появлением нового титульного спонсора команды – компании “Soudal”. К традиционной сине-белой цветовой гамме велоформы команды добавились ярко-красная полоса – эмблема спонсора Soudal и название компании.

 

 

Команда Soudal Quick-Step представила велоформу и майку чемпиона мира Ремко Эвенепула на 2023 год

 

Команда Soudal Quick-Step представила велоформу и майку чемпиона мира Ремко Эвенепула на 2023 год

 

Команда Soudal Quick-Step представила велоформу и майку чемпиона мира Ремко Эвенепула на 2023 год

 

Команда Soudal Quick-Step представила велоформу и майку чемпиона мира Ремко Эвенепула на 2023 год

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

 

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Теги к статье: Soudal Quick-Step велоформа дизайн велоформы Ремко Эвенепул

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Комментарии

  • Earl57
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Виктор Сироткин
    Поставил Сагана в голосовалке PCS значительно выше ВВА

    Вы думаете, что место гонщика в вашем списке имеет значение? Все гонщики в вашем списке одинаково получат по одному голосу от вас. А место гонщика в голосовалке определяется только количеством людей, которые его выбрали.

  • RVL
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (11)
    RVL-Фото

    Петька молоток. Он все ещё рядом на многих стартах. В 23м как всегда будет ярким, судя по настрою 

  • Fghk
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (32)
    Fghk-Фото
    Когда писал что винокуров коррупционер и пдобол то астанапорево кидался го ином а щас сам возглавил хейтеров
  • Виктор Сироткин
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото
    Поставил Сагана в голосовалке PCS значительно выше ВВА
  • SVS
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (11)
    SVS-Фото
    Не совсем. Со Скай всё происходило на наших глазах. И тому, кто наблюдал постепенное изменение неписанных правил не сложно сделать вывод о том, почему это произошло. Какая команда доминировала в пелотоне и задавала новые стандарты.

    Согласен, тут невозможно без большой работы ДОКАЗАТЬ, что Скай виноват в инициации этих изменений. Но я и uran (хотя за него я могу лишь предполагать) лишь высказываем СВОЮ точку зрения на процессы и их инициаторов в глобальном смысле, основанную на всём, что видели ранее.
  • Earl57
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (11)
    Earl57-Фото

    То есть для того, чтобы приплетать Скай, доказательств не не нужно. Достаточно внутреннего убеждения.
    А вот в других случаях нужны неопровержимые доказательства... Очень удобная позиция.

  • SVS
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (11)
    SVS-Фото
    Не люблю слухов и домыслов. Даже, если из соцсетей :).

    "...словно мухи тут и там ходят слухи по домам а беззубые старухи их разносят по умам..." (с) Высоцкий.

    "Сам он этого, естественно, не признает." - очень коварная формулировка. Получается, вроде бы правда, но "не признаёт". Раньше такими в органах пользовались.

    ИМХО, точнее сказать так - "Сам он такого, естественно никогда не говорил".

    Не обижайтесь, но реально, слухи - это только слухи. Solo voci...
  • sixpack
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (32)
    sixpack-Фото

    ща за зп Лопеса Астана нанимает Кинтану с Кэвом. На двоих они выигрывают несколько этапов ГТ и еще какую-то мелочь. профит! ))

  • sixpack
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (32)
    sixpack-Фото
    если бы Лопес не заплатил налоги, его бы судили за неуплату налогов. А вот осуждение за доп не помогает вернуть налоги, ровно наоборот.
  • sixpack
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (32)
    sixpack-Фото

    -- не там --

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