Команда Soudal Quick-Step представила велоформу и майку чемпиона мира Ремко Эвенепула на 2023 год

Ив Лампарт представил велоформу команды Soudal Quick-Step на 2023 год

Бельгийская велокоманда Мирового тура Soudal Quick-Step представила велоформу на 2023 год, а также дизайн радужной майки чемпиона мира, в которой будет выступать один из капитанов команды Ремко Эвенепул.

Он завоевал золото в групповой гонке на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в австралийском Вуллонгонге, атаковав за 25 км до финиша. Ремко Эвенепул более чем на две минуты опередил соперников - с самым большим с 1968 года преимущество в этом виде соревнований.

Благодаря Ремко Эвенепулу команда не только сохранила майку чемпиона мира, которую два прошлых сезона носил Жулиан Алафилипп, но и внесла в списки достижений первую в истории команды победу на Гранд-туре – Вуэльте Испании. Ремко Эвенепул также стал в этом сезоне самым молодым с 1968 года победителем Монумента Льеж-Бастонь-Льеж.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Велоформа Ремко Эвенепула, в отличие от сине-белой формы его товарищей по команде, выполнена в чёрно-белых цветах с добавлением радужных полос, отличающий чемпиона мира, и красной полосы – эмблемы нового титульного спонсора – Soudal.

Всего велогонщики «Волчьей стаи», как называют себя подопечные Патрика Лефевра, одержали в 2022 году 47 побед. Новую велоформу представил один из ветеранов команды, выступающий под руководством Патрика Лефевра с 2015 года, бельгийский велогонщик Ив Лампарт, который в прошедшем сезоне надел первую жёлтую майку Тур де Франс-2022, выиграв 1-й этап - индивидуальную гонку на время в Копенгагене.

Изменения в дизайне велоформы, которую создала компания Castelli, связаны с появлением нового титульного спонсора команды – компании “Soudal”. К традиционной сине-белой цветовой гамме велоформы команды добавились ярко-красная полоса – эмблема спонсора Soudal и название компании.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel