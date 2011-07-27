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Велоформа команды Deceuninck-Quick Step на 2020 год

Команда Deceuninck-Quick Step представила велоформу на 2020 год

 

 

  Бельгийская велокоманда Мирового тура Deceuninck-Quick Step представила обновлённый дизайн велоформы на 2020 год. Форма изготовлена компанией Vermarc, которая является партнёром команды с 2003 года.  Новую велоформу Deceuninck-Quick Step продемонстрировал чемпион Европы в разделке и самый молодой гонщик команды Ремко Эвенепул.

 

 

 

Велоформа команды Deceuninck-Quick Step на 2020 год

 

Велоформа команды Deceuninck-Quick Step на 2020 год

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers

 

  Ремко Эвенепул: «Форма значительно отличается от той, что была в прошлые годы, но она тоже очень красивая. Впервые  увидев её, сразу подумал, что она будет очень классной. Сочетание белого и синего цветов прекрасное. Уверен, что она будет выделяться в пелотоне и понравится нашим болельщикам. Не могу дождаться, когда появлюсь в ней на первой гонке. Большой спасибо Vermarc  и команде за то, что сделали такую потрясающую и первоклассную форму!»

 

 

  В команде Deceuninck-Quick Step в 2020 году в майках национальных чемпионов будут выступать Каспер Асгреен (чемпион Дании в индивидуальной гонке на время), Сэм Беннетт (чемпион Ирландии в групповой гонке), Иэн Гаррисон (чемпион США в индивидуальной гонке на время), Фабио Якобсен (чемпион Нидерландов в групповой гонке), Боб Юнгельс (чемпион Люксембурга в групповой гонке и в разделке) и Михаэль Мёркёв (чемпион Дании в групповой гонке).

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Теги к статье: Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:17 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот эта реклама спонсоров на груди, рукавах..сзади..так выглядит оляписто. Вот форма INEOS .ASTANA. строго .ничего лишнего. Одна надпись команд и маленький шрифт спонсора. Всё. И тона подобраны в тему. А эти команды.как елки обвешанные игрушками. Или торговые дома рекламами. Отпад.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Fasra

    Fara

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 17.12.2018

    Цитата: Astanaforever
    Вот эта реклама спонсоров на груди, рукавах..сзади..так выглядит оляписто.Вот форма INEOS .ASTANA. строго .ничего лишнего. Одна надпись команд и маленький шрифт спонсора. Всё. И тона подобраны в тему. А эти команды.как елки обвешанные игрушками. Или торговые дома рекламами. Отпад.
    Что рекламируют Астана?)

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:34 | Регистрация: 4.07.2013

    Хорошая форма. Дизайнерам пять баллов из пяти! 
    Сзади бы только чуть больше (пониже) белого для лучшей узнаваемости при виде сверху.
    Сантиметров так 15.



    Похоже, это будет лучший дизайн в WT.

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:19 | Регистрация: 27.07.2011

    по мне так НИЧЕГО не изменилось))))

    и как вы там угадаваете какой то новый дизайн ))))

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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • rude_rider
    Велоформа команды Deceuninck-Q ... (4)
    rude_rider-Фото

    по мне так НИЧЕГО не изменилось))))

    и как вы там угадаваете какой то новый дизайн ))))

  • VeloVelo
    Команда Lotto Soudal представи ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Зачем лотто черный цвет? Непонятно. 



    В итоге как-то не очень получилось. 

    Нет, ну если они начнут рвать всех подряд,
    тогда это будет оправданно, конечно. Но, ведь этого не будет. 
    Будет очередной "серый" сезон в "серой" форме.

  • VeloVelo
    Велоформа команды Deceuninck-Q ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Хорошая форма. Дизайнерам пять баллов из пяти! 
    Сзади бы только чуть больше (пониже) белого для лучшей узнаваемости при виде сверху.
    Сантиметров так 15.



    Похоже, это будет лучший дизайн в WT.

  • Адриен
    Состоялась презентация состава ... (18)
    Адриен-Фото

    Виноват-не виноват... А как вы думаете - глава Федерации велоспорта России несет ПЕРСОНАЛЬНУЮ ответственность за - по вашими словам - смерть профессионального велоспорта страны? И про "экономическую ситуацию". Посмотрите на список Форбса самых богатых людей России. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7-8 лет он не ИЗМЕНИЛСЯ! Тот же Макаров с 146 места перебрался на 46. Сейчас проходят ходовые испытания нового приобретения Игоря Викторовича - новейшей шикарной яхты (185 млн $) - это в довесок к  уже имеющимся. Не собираюсь считать чужие деньги, но это - к вашим словам об "экономической ситуации". Уж извините за ПОЛИТИКУ - здесь она не принята, что правильно - неважная экономическая ситуация в России складывается ТОЛЬКО для рядовых граждан. Они и только они несут это бремя, в то время , как закрома "фигурантов" Форбса только разбухают... Поэтому СЛИТИЕ Катюши и развал профессионального велоспорта России некорректно списывать на "объективные" причины...

  • Fara
    Велоформа команды Deceuninck-Q ... (4)
    Fara-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Вот эта реклама спонсоров на груди, рукавах..сзади..так выглядит оляписто.Вот форма INEOS .ASTANA. строго .ничего лишнего. Одна надпись команд и маленький шрифт спонсора. Всё. И тона подобраны в тему. А эти команды.как елки обвешанные игрушками. Или торговые дома рекламами. Отпад.
    Что рекламируют Астана?)
  • Astanaforever
    Велоформа команды Deceuninck-Q ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Вот эта реклама спонсоров на груди, рукавах..сзади..так выглядит оляписто. Вот форма INEOS .ASTANA. строго .ничего лишнего. Одна надпись команд и маленький шрифт спонсора. Всё. И тона подобраны в тему. А эти команды.как елки обвешанные игрушками. Или торговые дома рекламами. Отпад.
  • RVL
    Команда Lotto Soudal представи ... (2)
    RVL-Фото

    Форма,как форма...

  • RVL
    Андре Грайпель: «Хочу вернутьс ... (6)
    RVL-Фото

    Да,норм. Спринтер он от бога, классик неплохой, работяга отличный. Главное чтобы его желания , совпали с возможностями

  • RVL
    Альберто Контадор о перспектив ... (2)
    RVL-Фото

    Как сказал Трентин, относительно слабая экономика Италии,не может генерировать вело так, как раньше. Испания из той же когорты. Север Европы-там деньги

  • Серафим
    Состоялась презентация состава ... (18)
    Серафим-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Колёсник
    Цитата: Astanaforever
    Слили Катюшу в нагляк.
    Внагляк пишется слитно
    Какая разница.?..Все равно слили.

      Слили слитно. Нет такого слова. И почему нагляк? Просто сложилась такая экономическая ситуация. Макаров виноват? В чем, в том что Катюша была воплощением его мечты о существовании велоспорта в РФ. Но это была только мечта, идефикс. Просто за время существования команды велоспорт(профессиональный) в России умер, так и не родившись. 

      Спасибо, что хоть название осталось. А Вы говорите - нагляк.

     

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