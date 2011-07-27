Велоформа команды Deceuninck-Quick Step на 2020 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 20:49
Команда Deceuninck-Quick Step представила велоформу на 2020 год
Бельгийская велокоманда Мирового тура Deceuninck-Quick Step представила обновлённый дизайн велоформы на 2020 год. Форма изготовлена компанией Vermarc, которая является партнёром команды с 2003 года. Новую велоформу Deceuninck-Quick Step продемонстрировал чемпион Европы в разделке и самый молодой гонщик команды Ремко Эвенепул.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers
Ремко Эвенепул: «Форма значительно отличается от той, что была в прошлые годы, но она тоже очень красивая. Впервые увидев её, сразу подумал, что она будет очень классной. Сочетание белого и синего цветов прекрасное. Уверен, что она будет выделяться в пелотоне и понравится нашим болельщикам. Не могу дождаться, когда появлюсь в ней на первой гонке. Большой спасибо Vermarc и команде за то, что сделали такую потрясающую и первоклассную форму!»
В команде Deceuninck-Quick Step в 2020 году в майках национальных чемпионов будут выступать Каспер Асгреен (чемпион Дании в индивидуальной гонке на время), Сэм Беннетт (чемпион Ирландии в групповой гонке), Иэн Гаррисон (чемпион США в индивидуальной гонке на время), Фабио Якобсен (чемпион Нидерландов в групповой гонке), Боб Юнгельс (чемпион Люксембурга в групповой гонке и в разделке) и Михаэль Мёркёв (чемпион Дании в групповой гонке).
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