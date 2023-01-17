VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ив Лампарт подписал новый контракт с Soudal-Quick-Step

Ив Лампарт подписал новый контракт с Soudal-Quick-Step

 

 

  Бельгийская велокоманда Мирового тура Soudal-Quick-Step объявила о продлении контракта с Ивом Лампартом (Yves Lampaert). 31-летний бельгиец будет выступать за «Волчью стаю» до 2025 года.

 

Ив Лампарт подписал новый контракт с Soudal-Quick-Step

 

 

  В 2022 году Лампарт запомнился, прежде всего, победой на первом этапе Тур де Франс в Копенгагене. Сумеет ли спортсмен Quick-Step завоевать желтую майку в следующем году — прогноз на это, а также другие пари на соревнования по велоспорту можно сделать в БК «Лига Ставок». Узнайте о ней подробнее по ссылке https://bookmaker-ratings.ru/review/obzor-bukmekerskoj-kontory-ligastavok/.

 

  Уходящий год получился для бельгийца неоднозначным: за пару месяцев до старта Тур де Франс Лампарт потерпел обидную неудачу на Париж-Рубэ. За несколько километров до финиша представитель Quick-Step шел в группе лидеров, но наткнулся на вытянутую руку болельщика и упал с велосипеда. После падения гонщик пришел к финишу лишь десятым.

 

  Ив Лампарт: «Я очень рад, что ещё три года буду выступать в команде. Она для меня как семья, всегда очень горжусь, когда команда добивается успехов. Посмотрим, сможем ли мы добавить больше побед в ближайшие годы. Я бы хотел поблагодарить Патрика за доверие, надеюсь, оправдаю эти ожидания».

 

  «Когда мы думаем о его прошлом сезоне, вспоминаем произошедшее на Париж-Рубэ, и о том, что он был желтой майке на Тур де Франс, хотя общая картина гораздо шире этого, — сказал глава Quick-Step Патрик Лефевр. — Он одержал несколько крупных побед индивидуально, но также он неустанно работает для других, является важной частью нашей команды, и мы рады, что он будет с нами еще три года».

 

  Лампарт присоединился к бельгийской команде в 2015 году. С тех пор велогонщик одержал ряд важных побед, включая успехи на втором этапе Вуэльты Испании-2017, восьмом этапе Тура Швейцарии-2019 и золото Дварс дор Фландерен в 2017 и 2018 годах.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ив Лампарт

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (6)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Sezar
    Генеральный менеджер Education ... (7)
    Sezar-Фото

    Карапас - интересный гонщик. Сил на более менее равную борьбу с топами у него практически нет, но за счет колеса и тактики он может обострить гонку.

  • patar
    Аннулирование результатов Наир ... (9)
    patar-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: SVS
    Вам же ясно написали. WADA ни при чём. Нарушение правил UCI. А астматиками WADA занимается...
    Да какая разница, больной, иди лечись, что может быть проще... 
    Эмираты бы справку сделали, что трамадол этот не так действует, как тот который запрещен)))) ахаха... как с ковидом и аюсо было
  • Freejazz
    Джей Вайн переходит в велокома ... (4)
    Freejazz-Фото
    Грегари к Ремко.
  • Coffe
    Наиро Кинтана прокомментировал ... (1)
    Coffe-Фото
    Влетел,так влетел,чего там отнекиваться.

    Влетел,так влетел,чего там отнекиваться.
  • Гонщик
    Генеральный менеджер Education ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Чтобы быть не скучным в генерале ТДФ - нужно либо быть гением как Погачар, к примеру, либо иметь мед.разрешения и прекрасные витаминки, ИМХО (либо и то и то).
    Карапас едет как может. А может он не всегда.
    По поводу Погача смешно, когда нибудь его подловят, а может есть разрешение, никто не знает. 



    Цитата: Shalam s Urala
    Нибали взял свой Тур абсолютно по делу. и показал это уже на 2-м этапе, где главные петухи вообще были "все ещё живы". и он не просто взял жёлтую уже с этого этапа, но выиграл ещё 4 этапа и навёз второму вагон и тележку
    не ведитесь на мифы
    Да хватит уже рассказывать сказки про фартового, он никогда не ехал горы на уровне Фрума или Конты, можно сказать случайно зацепил Тур, как и Джиро, все помнят, что из-за глупого падения Кройса, по другому не назвать,Нибали смог ликвидировать отставание в пять минут. Вот уж где фантастика или подкуп, возможно и то и другое . 

  • Гонщик
    Аннулирование результатов Наир ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Вам же ясно написали. WADA ни при чём. Нарушение правил UCI. А астматиками WADA занимается...
    Да какая разница, больной, иди лечись, что может быть проще... 

  • SVS
    Аннулирование результатов Наир ... (9)
    SVS-Фото
    Вам же ясно написали. WADA ни при чём. Нарушение правил UCI. А астматиками WADA занимается...
  • SVS
    Генеральный менеджер Education ... (7)
    SVS-Фото
    Чтобы быть не скучным в генерале ТДФ - нужно либо быть гением как Погачар, к примеру, либо иметь мед.разрешения и прекрасные витаминки, ИМХО (либо и то и то).
    Карапас едет как может. А может он не всегда.
  • Гонщик
    Аннулирование результатов Наир ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: s75
    Распугала эта история всех работодателей. Но что-то убедительное обещает рассказать в свою защиту.

    Он оспаривал в САС правомочность запрета UCI на использование трамадола во время соревнований. Думаете у него были шансы выиграть это дело?
    Что он может сказать в свою защиту? Там всё просто - если болен, лечись. Но за пределами гонки.
    Вот бы всем астматикам такое заявили... 

  • BlAr
    Крис Фрум о системе начисления ... (8)
    BlAr-Фото
    Хуан Аюсо тоже молодой, но он по крайней мере был на виду. На той же Вуэльте. Поставили бы этого молодого бельгийца на серьезные гонки и покажи он себя на них - вопросов бы к нему не было! Но тот факт, что у гонщиков есть возможность занимать сверхвысокие позиции в мировом рейтинге, по сути не участвуя в значимых стартах (ГТ, топ-классики, популярные недельные гонки) - это просто издевательство над здравым смыслом. И это должно быть исправлено.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 ноября

Maxime Bouet (Team Arkea - Samsic)

Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates)

4 ноября

Wesley Kreder (Cofidis)

Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious)

Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck)

Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates)

James Knox (Quick Step Alpha Vinyl Team)

Christopher Lawless (Team TotalEnergies)

Carlos Verona (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2022 (11)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)