- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 20:18
Ив Лампарт подписал новый контракт с Soudal-Quick-Step
Бельгийская велокоманда Мирового тура Soudal-Quick-Step объявила о продлении контракта с Ивом Лампартом (Yves Lampaert). 31-летний бельгиец будет выступать за «Волчью стаю» до 2025 года.
В 2022 году Лампарт запомнился, прежде всего, победой на первом этапе Тур де Франс в Копенгагене. Сумеет ли спортсмен Quick-Step завоевать желтую майку в следующем году — прогноз на это, а также другие пари на соревнования по велоспорту можно сделать в БК «Лига Ставок». Узнайте о ней подробнее по ссылке https://bookmaker-ratings.ru/review/obzor-bukmekerskoj-kontory-ligastavok/.
Уходящий год получился для бельгийца неоднозначным: за пару месяцев до старта Тур де Франс Лампарт потерпел обидную неудачу на Париж-Рубэ. За несколько километров до финиша представитель Quick-Step шел в группе лидеров, но наткнулся на вытянутую руку болельщика и упал с велосипеда. После падения гонщик пришел к финишу лишь десятым.
Ив Лампарт: «Я очень рад, что ещё три года буду выступать в команде. Она для меня как семья, всегда очень горжусь, когда команда добивается успехов. Посмотрим, сможем ли мы добавить больше побед в ближайшие годы. Я бы хотел поблагодарить Патрика за доверие, надеюсь, оправдаю эти ожидания».
«Когда мы думаем о его прошлом сезоне, вспоминаем произошедшее на Париж-Рубэ, и о том, что он был желтой майке на Тур де Франс, хотя общая картина гораздо шире этого, — сказал глава Quick-Step Патрик Лефевр. — Он одержал несколько крупных побед индивидуально, но также он неустанно работает для других, является важной частью нашей команды, и мы рады, что он будет с нами еще три года».
Лампарт присоединился к бельгийской команде в 2015 году. С тех пор велогонщик одержал ряд важных побед, включая успехи на втором этапе Вуэльты Испании-2017, восьмом этапе Тура Швейцарии-2019 и золото Дварс дор Фландерен в 2017 и 2018 годах.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- (0)
- Просмотров
- (6)