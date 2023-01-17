Ив Лампарт подписал новый контракт с Soudal-Quick-Step

Sezar

Генеральный менеджер Education ... (7) Карапас - интересный гонщик. Сил на более менее равную борьбу с топами у него практически нет, но за счет колеса и тактики он может обострить гонку.

patar

Аннулирование результатов Наир ... (9) Цитата: Гонщик Цитата: SVS Вам же ясно написали. WADA ни при чём. Нарушение правил UCI. А астматиками WADA занимается... Да какая разница, больной, иди лечись, что может быть проще...

Да какая разница, больной, иди лечись, что может быть проще... Эмираты бы справку сделали, что трамадол этот не так действует, как тот который запрещен)))) ахаха... как с ковидом и аюсо было

Freejazz

Джей Вайн переходит в велокома ... (4) Грегари к Ремко.

Coffe

Наиро Кинтана прокомментировал ... (1) Влетел,так влетел,чего там отнекиваться.



Влетел,так влетел,чего там отнекиваться.

Гонщик

Генеральный менеджер Education ... (7) Цитата: SVS Чтобы быть не скучным в генерале ТДФ - нужно либо быть гением как Погачар, к примеру, либо иметь мед.разрешения и прекрасные витаминки, ИМХО (либо и то и то).

Карапас едет как может. А может он не всегда. По поводу Погача смешно, когда нибудь его подловят, а может есть разрешение, никто не знает. По поводу Погача смешно, когда нибудь его подловят, а может есть разрешение, никто не знает.



Цитата: Shalam s Urala Нибали взял свой Тур абсолютно по делу. и показал это уже на 2-м этапе, где главные петухи вообще были "все ещё живы". и он не просто взял жёлтую уже с этого этапа, но выиграл ещё 4 этапа и навёз второму вагон и тележку

не ведитесь на мифы

Да хватит уже рассказывать сказки про фартового, он никогда не ехал горы на уровне Фрума или Конты, можно сказать случайно зацепил Тур, как и Джиро, все помнят, что из-за глупого падения Кройса, по другому не назвать,Нибали смог ликвидировать отставание в пять минут. Вот уж где фантастика или подкуп, возможно и то и другое . Да хватит уже рассказывать сказки про фартового, он никогда не ехал горы на уровне Фрума или Конты, можно сказать случайно зацепил Тур, как и Джиро, все помнят, что из-за глупого падения Кройса, по другому не назвать,Нибали смог ликвидировать отставание в пять минут. Вот уж где фантастика или подкуп, возможно и то и другое .

Гонщик

Аннулирование результатов Наир ... (9) Цитата: SVS Вам же ясно написали. WADA ни при чём. Нарушение правил UCI. А астматиками WADA занимается... Да какая разница, больной, иди лечись, что может быть проще... Да какая разница, больной, иди лечись, что может быть проще...

SVS

Аннулирование результатов Наир ... (9) Вам же ясно написали. WADA ни при чём. Нарушение правил UCI. А астматиками WADA занимается...

SVS

Генеральный менеджер Education ... (7) Чтобы быть не скучным в генерале ТДФ - нужно либо быть гением как Погачар, к примеру, либо иметь мед.разрешения и прекрасные витаминки, ИМХО (либо и то и то).

Карапас едет как может. А может он не всегда.

Гонщик

Аннулирование результатов Наир ... (9) Цитата: Earl57 Цитата: s75 Распугала эта история всех работодателей. Но что-то убедительное обещает рассказать в свою защиту.



Он оспаривал в САС правомочность запрета UCI на использование трамадола во время соревнований. Думаете у него были шансы выиграть это дело?

Что он может сказать в свою защиту? Там всё просто - если болен, лечись. Но за пределами гонки.

Он оспаривал в САС правомочность запрета UCI на использование трамадола во время соревнований. Думаете у него были шансы выиграть это дело?Что он может сказать в свою защиту? Там всё просто - если болен, лечись. Но за пределами гонки. Вот бы всем астматикам такое заявили...

BlAr

Крис Фрум о системе начисления ... (8) Хуан Аюсо тоже молодой, но он по крайней мере был на виду. На той же Вуэльте. Поставили бы этого молодого бельгийца на серьезные гонки и покажи он себя на них - вопросов бы к нему не было! Но тот факт, что у гонщиков есть возможность занимать сверхвысокие позиции в мировом рейтинге, по сути не участвуя в значимых стартах (ГТ, топ-классики, популярные недельные гонки) - это просто издевательство над здравым смыслом. И это должно быть исправлено.