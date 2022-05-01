Ремко Эвенепул – победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2022

22-летний Ремко Эвенепул выиграл дебютный Льеж-Бастонь-Льеж из сольного отрыва

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) одержал первую в карьере победу на классике – Монументе. 22-летний гонщик команды Quick Step Alpha Vinyl стал самым молодым с 1968 года и первым с 2011 года бельгийским победителем классики Льеж-Бастонь-Льеж.

Ремко Эвенепул впервые принял участие в классике, но знал дороги как свои пять пальцев, так как регулярно тренировался в Арденнах, а 5 лет назад выиграл гонку «Philippe Gilbert Juniors», которая финишировала у подножия Редута.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Именно на этом подъёме Ремко Эвенепул предпринял атаку за 29 км до финиша, после того, как команде Quick Step Alpha Vinyl пришлось перегруппироваться после падения двукратного чемпиона мира Жулиана Алафилиппа и Илана Ван Вильдера. Питер Серри задал высокий темп в пелотоне, сократив преимущество отрыва дня до 2 минут, а у подножия Редута Мори Вансевенан принял эстафету и развёз Ремко Эвенепула, помогая подготовить атаку.

Ремко Эвенепул прошёл двух гонщиков отрыва дня, за 10 км до финиша его преимущество составило 20 секунд, но Эвенепул увеличил разрыв до 45 секунд и смог начать праздновать победу на подходе к финишу «Старейшей» классики.

Ремко Эвенепул: «Потрясающе, совершенно невероятно! Льеж-Бастонь-Льеж – одна из гонок, о победе на которой мечтал, горжусь, что выиграл, впервые приняв участие! Я не планировал атаковать так рано, но сегодня чувствовал себя очень хорошо. Для меня очень важно, что получив шанс на победу, я использовал его и выиграл так красиво.

Считаю это доказательством, что могу выигрывать на крупных гонках, опережая всех сильных ребят. Думаю, сегодня у меня был лучший день на велосипеде! Я проснулся, зная, что это может быть мой день. Сегодня чувствовал, что сегодня крутил педали тот лучший Ремко, который вернулся.

Хочу поблагодарить всех, мою команду, товарищей, семью, друзей. Они всё время продолжали в меня верить, даже когда у меня наступили трудные дни. Поэтому победа сегодня ощущается ещё более значимой.

Особенно важно выиграть гонку на Редуте, потому что это один из моих любимых подъёмов в шоссейном велоспорте. Отправил сообщение первому тренеру, с которым здесь часто тренировались, это и его победа тоже!

Что касается гонки, она шла нервно, была трудной, ехали на очень высокой скорости. На Редуте почувствовал, что начали болеть ноги. Но я понял, что всем тоже довольно тяжело, и в этот момент попробовал атаковать. Оглянулся, чтобы узнать ситуацию. Потом обнаружил, что со мной никого, и решил продолжать в одиночку.

Для моей команды этот сезон классик получился трудным. Перед ним мы одержали 19 побед, и наш сезон 2022 года шёл хорошо. Но потом на классиках всё оказалось не так гладко. Вчера, на предстартовом собрании, генеральный менеджер нашей команды Патрик Лефевр сказал, чтобы мы не теряли самообладания, что бы ни случилось. Что эта гонка – не конец света. Это был прекрасный жест Патрика, потому что он показал, насколько доверят нам и нашей работе, он нас успокоил.

Со мной сегодня была команда, благодаря ей, несмотря на сложную гонку, я ехал без стресса, что помогло мне сберечь как можно больше свежести на последний час гонки. Сегодня мы проявили менталитет «Волчьей стаи», как команда, выступили невероятно, верили в себя.

Мне помогало также, что ещё с юниорских дней хорошо знаю эти дороги. Знал, какую позицию занять в начале подъёмов, и что на спуске с Рош-о-Фокон можно дать полный газ, что я и сделал. После подъёма мешал встречный ветер, но я продолжал продавливать изо всех сил.

На финише меня встречала семья, день получился идеальным – я смог с ними отпраздновать победу, что запомню навсегда».