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Ремко Эвенепул – победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2022

22-летний Ремко Эвенепул выиграл дебютный Льеж-Бастонь-Льеж из сольного отрыва

 

 

 

 

  Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) одержал первую в карьере победу на классике – Монументе. 22-летний  гонщик команды Quick Step Alpha Vinyl стал самым молодым с 1968 года и первым с 2011 года бельгийским победителем классики Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  Ремко Эвенепул впервые принял участие в классике, но знал дороги как свои пять пальцев, так как регулярно тренировался в Арденнах, а 5 лет назад выиграл гонку «Philippe Gilbert Juniors», которая финишировала у подножия Редута.

 

 

Ремко Эвенепул – победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2022

 

Ремко Эвенепул – победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2022

 

Ремко Эвенепул – победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2022

 

Ремко Эвенепул – победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2022

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Именно на этом подъёме Ремко Эвенепул предпринял атаку за 29 км до финиша, после того, как команде Quick Step Alpha Vinyl пришлось перегруппироваться после падения двукратного чемпиона мира Жулиана Алафилиппа и Илана Ван Вильдера. Питер Серри задал высокий темп в пелотоне, сократив преимущество отрыва дня до 2 минут, а у подножия Редута Мори Вансевенан принял эстафету и развёз Ремко Эвенепула, помогая подготовить атаку.

 

  Ремко Эвенепул прошёл двух гонщиков отрыва дня, за 10 км до финиша его преимущество составило 20 секунд, но Эвенепул увеличил разрыв  до 45 секунд и смог начать праздновать победу на подходе к финишу «Старейшей» классики.

 

  Ремко Эвенепул: «Потрясающе, совершенно невероятно! Льеж-Бастонь-Льеж – одна из гонок, о победе на которой мечтал, горжусь, что выиграл, впервые приняв участие! Я не планировал атаковать так рано, но сегодня чувствовал себя очень хорошо. Для меня очень важно, что получив шанс на победу, я использовал его и выиграл так красиво. 

 

  Считаю это доказательством, что могу выигрывать на крупных гонках, опережая всех сильных ребят. Думаю, сегодня у меня был лучший день на велосипеде! Я проснулся, зная, что это может быть мой день. Сегодня чувствовал, что сегодня крутил педали тот лучший Ремко, который вернулся.

 

  Хочу поблагодарить всех, мою команду, товарищей, семью, друзей. Они всё время продолжали в меня верить, даже когда у меня наступили трудные дни. Поэтому победа сегодня ощущается ещё более значимой.

 

  Особенно важно выиграть гонку на Редуте, потому что это один из моих любимых подъёмов в шоссейном велоспорте. Отправил сообщение первому тренеру, с которым здесь часто тренировались, это и его победа тоже!

 

  Что касается гонки, она шла нервно, была трудной, ехали на очень высокой скорости. На  Редуте почувствовал, что начали болеть ноги. Но я понял, что всем тоже довольно тяжело, и в этот момент попробовал атаковать. Оглянулся, чтобы узнать ситуацию. Потом обнаружил, что со мной никого, и решил продолжать в одиночку.

 

  Для моей команды этот сезон классик получился трудным. Перед ним мы одержали 19 побед, и наш сезон 2022 года шёл хорошо. Но потом на классиках всё оказалось не так гладко. Вчера, на предстартовом собрании, генеральный менеджер нашей команды Патрик  Лефевр сказал, чтобы мы не теряли самообладания, что бы ни случилось. Что эта гонка – не конец света. Это был прекрасный жест Патрика, потому что он показал, насколько доверят нам и нашей работе, он нас успокоил.

 

  Со мной сегодня была команда, благодаря ей, несмотря на сложную гонку, я ехал без стресса, что помогло мне сберечь как можно больше свежести на последний час гонки. Сегодня мы проявили менталитет «Волчьей стаи», как команда, выступили невероятно, верили в себя.

 

  Мне помогало также, что ещё с юниорских дней хорошо знаю эти дороги. Знал, какую позицию занять в начале подъёмов, и что на спуске с Рош-о-Фокон можно дать полный газ, что я и сделал. После подъёма мешал встречный ветер, но я продолжал продавливать изо всех сил.

 

  На финише меня встречала семья, день получился идеальным – я смог с ними отпраздновать победу, что запомню навсегда».

 

Результаты Льеж-Бастонь-Льеж-2022

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика Мирового тура

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Комментарии

  • SSS
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    SSS-Фото
    Рад, что у вас появились глаза!
  • motte
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    motte-Фото

    Да, а ведь считается самой тяжелейшей классикой.

    Ремко самый молодой чемпион с 1968 года, между прочим.

  • uran
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    uran-Фото
    Месяца на 2 Жулиан выпал из велогонок.
  • uran
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    uran-Фото
    Жаль многие не поймут сарказма
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Бешенная атака, как писАли выше "за себя и за упавшего товарища" была "на все деньги" (Курдюков аж встрепенулся) и победной. Не знаю спасли ли этой одной/большой победой Квики сезон весенних классик, но тут было действительно качество + удача. У победителей считаю так и должно быть - 1 раз, но мощно и уверенно, чтобы навсегда меня запомнили (это уже М.Круг).

    Завал был просто грандиозный, даже не помню когда и где в последний раз велогонщики так массово падали в разные стороны scratch ВВА финишировал на остатках сил, но таки 3-й, Игита и Мартинез его сильно по боках дожимали; а Алехандро молодцом, в такие годы и в ТОП 10, круто.

    Ну и процитирую снова себя (вчерашнего):

    Цитата: EL-Fenomeno
    Вот такие дела: Тадей не колесит вообще, Рэмко и ВВА впервые...и может сразу на подиум !? А вдруг)

    Тот самый "вдруг" и случился...впервые и на подиуме) а один даже с победой!

     

    P.S.

    Фил Жил, спасибо за игру гонку и победы на весенних классиках.

  • Coffe
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    Coffe-Фото
    Ремко молодец.Отпахал,как надо.Выдал разделку.Победа заслуженная.

    Дай бог,чтобы ничего серьезного с Алафиллипом.
  • litxaa
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (1)
    litxaa-Фото

    У Мувистара победы по большей части заработавает женская часть команды?

  • Earl57
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    Earl57-Фото

    Барде рассказал, что упавшего Алафилиппа кроме него в суматохе никто не увидел. Когда Барде спустился к нему, Жулиан не мог двигаться, не мог дышать и говорить, хотя был в сознании. Врачи говорят, что Алафилипп жаловался на боли в спине. Ногами он мог двигать. 

     

    У Алафилиппа два сломанных ребра, перелом лопатки и коллапс легкого. Он в больнице, состояние стабильное.

  • SportSpirit
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    SportSpirit-Фото

    Быть первым, конечно, предпочтительнейacute особенно когда рядом на подиуме пусть не лучший, но вполне конкурентоспособный Ваут ван Арт. Кстати, какая статистика по их личным встречам? 

     

    Ремко выиграл в своем стиле - мощная атака задолго! Это было эпично, учитывая контекст. 

     

    Уважаемый Sezar писал, что Ремко на удивление обучаем. Да, он стал показательно работать на Алафилипа. Да, стал рассудительней относиться к неудачам. Но пока лучше всего у него получается быть самим собой - как сегодня! 

     

    Я не верю, что он станет видным грандтурщиком. Не та физика и не та психика. 

     

     

     

  • Николай Н.
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    Николай Н.-Фото

    Ремко сегодня выдал коронное соло и достойная победа. Жаль Власов не до тянул, но и он добавил гонки интригу.

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