Quick Step объявит не раньше января, какой Гранд-тур поедет Ремко Эвенепул

Патрик Лефевр: “Если Ремко в хорошей форме, может отлично выступить на любом маршруте”

Директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм после презентации маршрута 2023 года отметил, что будет рад видеть чемпиона мира Ремко Эвенепула на французском Гранд-тур, когда бы он ни решил принять в нём участие. Генеральный менеджер команды Quick-Step Патрик Лефевр в интервью Cyclingnews и Het Laatste Nieuws сказал, что не станет торопиться и объявлять, в каком из Гранд-туров примет участие действующий чемпион мира Ремко Эвенепул.

Патрик Лефевр: «Я разочарую людей, но до 7 января вопрос (о выборе Гранд-тура для Ремко Эвенепула) останется открытым. Сегодня решать мы точно не будем. Мы посмотрели маршрут, но не станем принимать решение по горячим следам.

На предстоящих неделях повнимательнее всё изучим, тогда и решим. Ремко доказал, что может ехать в горах. На Джиро помимо трёх разделок есть и горные этапы. Пока для Ремко ничего не вычёркиваю. Ремко в хорошей форме может отлично выступить на любом маршруте.

На этом Тур де Франс другие сложности – я насчитал восемь равнинных, совершенно ровных этапов, восемь горных и трудный старт в Стране Басков. Жулиан Алафилипп и, возможно, Ремко в форме, могли бы хорошо там выступить. Пока я ничего не вычёркиваю.

У нас также два топовых спринтера – Мерлир и Якобсен. Если и правда восемь этапов завершатся общим спринтом, то один из наших спринтеров должен участвовать. Мы должны и это учитывать».