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Ремко Эвенепул не поедет классику "Ломбардия"-2022

Победой в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022 Ремко Эвенепул завершил сезон

 

 

  Радужную майку чемпиона мира в пелотоне можно будет увидеть не ранее 2023 года - Ремко Эвенепул объявил, что не собирается участвовать в гонках в этом сезоне. Важным мероприятием для 22-летнего бельгийского гонщика станет его чествование на центральной площади Брюсселя 2 октября, где болельщики смогут поприветствовать первого за 44 года бельгийского победителя Гранд-тура и первого за последние 10 лет бельгийского чемпиона мира по велоспорту.

 

  Ещё одно значимое для Ремко Эвенепула событие состоится 9 октября – в этот день он и его девушка Уми свяжут себя узами брака. Классика-Монумент Ломбардия пройдёт 8 октября без действующего чемпиона мира.

 

Ремко Эвенепул не поедет классику

 Ремко Эвенепул не поедет классику

 Ремко Эвенепул не поедет классику

 

 

  Ремко Эвенепул: «Планировал отложить велосипед. Но теперь я чемпион мира, думаю, потренируюсь ещё недельку. Не могу дождаться, когда впервые надену радужную майку в следующем сезоне.

 

  Надеюсь, на площади в Брюсселе будет много людей, и не пойдёт дождь, чтобы мы могли насладиться прекрасными моментами. Мне нравится, что мой город хочет оказать мне честь».

 

  В интервью Het Nieuwsblad в ответ на вопрос, не надеть ли ему радужную майку на свадебную церемонию, Ремко Эвенепул пошутил: «А вы дали мне хорошую идею. Спрошу Уми, понравится ли ей это. Думаю, я всё-таки должен подобрать подходящий к случаю костюм. Полностью перекладываю эту задачу на свою маму».

 

  Пока Ремко Эвенепул радуется победам сезона, его команда уже намечает задачи на следующий сезон. Среди целей на 2023 год пока нет участия в Тур де Франс, о чём в интервью Sporza сказал Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinil.

 

  На вопрос журналистов, увидим ли мы Ремко Эвенепула на Тур де Франс в 2023 году, Патрик Лефевр ответил: «Помечтайте. Он не может позволить себе ехать туда, будучи чемпионом мира. Сначала подождём, пока прояснятся наши мысли. Потом сядем со здравомыслящими людьми и подумаем, нужно ли нам пропускать шаг или нет. Потому что если Эвенепул соберётся на Тур, все сделают его мишенью. Как победитель Вуэльты Испании, да ещё в радужной майке, он не сможет позволить себе выступить плохо».  

 

  Клаас Лодевик, спортивный директор команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Мы всегда говорили о долгосрочном развитии, этого и будем придерживаться. Не пропускать шагов, всему своё время».

 

  В 22 года Ремко Эвенепул стал самым молодым чемпионом мира в групповой гонке после Лэнса Армстронга, который выиграл золото в этой дисциплине в возрасте 21 года в 1993 году. Также Ремко Эвенепул повторил достижение Грега Ле Монда, который был единственным гонщиком с титулами чемпиона мира среди юниоров и в категории «элита».

 

  Восхищение выступлением Ремко Эвенепула в групповой гонке выразил и легендарный бельгийский велогонщик Эдди Меркс, который в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Невероятно, как он это сделал. Уже за 50 км до финиша я сказал Акселю (сыну), что Ремко выиграет! Он стал очень сильным гонщиком, особенно за последний год. Он улучшился во всём - и физически, но также и ментально. Он осмелился ехать свою гонку, он не ждал спринта».

 

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

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4 октября 2022

Tre Valli Varesine

6 октября 2022

Gran Piemonte

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

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Комментарии

  • nightbuster33
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (44)
    nightbuster33-Фото

    "Великолепная четверка" за 1.5 км.,имея почти одну минуту запаса и так... . Уму,  не постижимо! Ни себе,ни своей стране.Финишировав впереди пелетона  могли принести дополнительные квоты участников на следующий Чемпионат Мира 2023г.,согласно занятым местам в десятке.Анекдот.Призеры,еще долго будут расказывать,как они взошли на подиум в яростной борьбе с соперниками,а не из-за соперничества"великолепнойчетверки" между собой.

  • velodoctor
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (44)
    velodoctor-Фото

     

    Цитата: EL-Fenomeno
    52 x 14
    а для чего эти ограничения уюниоров? Она получается ехала на прямых и спусках с каденсом около 100, а может и больше. 

  • sqrudgmcduck
    Майкл Мэттьюс - бронзовый приз ... (1)
    sqrudgmcduck-Фото
    Молодец Мишаня, что тут ещё сказать. Старается. Немного жаль, что вечно второй третий. За свою карьеру и упрямство, в хорошем смысле, заслужил большего, конечно. Но иногда так бывает, чуток не везёт. Помнить всё равно будут, конечно. И с кем то сравнивать. Дай бог, может всё же судьба, будет чуть благосклонее, и он успеет взять в велоспорте весомый титул.
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (44)
    EL-Fenomeno-Фото

    Оставлю это здесь, так сказать, в оригинале:

     - Tobias Foss [Norway] - 51.257 kph in the Elite Time Trial.
     - Soren Waerenkjold [Norway] - 50.502 kph in the U-23 Time Trial.
     - Joshua Tarling [GB] - 49.935 kph in the Junior Time Trial on 52 x 14.
     - Ellen Van Dijk [The Netherlands] - 46.130 kph in the Women’s Time Trial.
     - Yevgeniy Fedorov [Kazakhstan] - 42.963 kph in the U-23 Road Racе.
     - Remco Evenepoel [Belgium] - 42.575 kph in the Elite Men’s Road Race.
     - Emil Herzog [Germany] - 42.571 kph in the Men’s Junior Road Race.
     - Zoe Backstedt [GB] - 37.653 kph – after a 57 kilometre solo break (!!) in the Junior Women’s Road Race.
     - Annemiek Van Vleuten [The Netherlands] - 37.282 kph in the Elite Women’s Road Race.

    Цитата: Серафим
    Ладно, с Эвенпулом все понятно - победа Эвенпула в стиле Эвенпула. Но эта четверка за ним каким местом думала?  Просто взять и просто остановиться. Эпическая глупость. У этих людей, двоих из четырех был единственный шанс в жизни встать на подиум ЧМ.

    + ОЧЕНЬ много

    Цитата: Aboba
    Нет радиосвязи на ЧМ.
    Они наверняка и не знали, что пелотон так близко

    + много

    Цитата: VeloVelo
    Лефевра можно поздравить с третьим ЧМ подряд.

    Вот они, все Квиковские чемпы "закалки" Патрика Л.

    P.S.

    а Великобритания выиграла медальный зачёт австралийского ЧМ-2022 brit
     

  • старт-шоссе 82
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    И вовсе все не так было: дзюдоисты тяжвесы мирно стояли и курили у своего подьезда в два часа ночи , тут выскочил какой-то сумасшедший скрипач и начал их дубасить своей скрипкой ... бедным парням ничего не оставалось как вызвать полицию...

    Называется съездил на чемпионат.

  • MVDP
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5)
    MVDP-Фото

    "Сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Карету мне, карету!"

  • Earl57
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5)
    Earl57-Фото

    Невинные девочки-подростки безмятежно гуляли в 22:30 по коридору отеля и никого не трогали. И тут вдруг выскочил какой-то парень из номера, где он находился со своей девушкой и ни с того ни с сего напал на бедняжек...

    Говорят, что фанаты Матье оставляют негативные комментарии на сайте отеля...

  • uran
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5)
    uran-Фото
    На ровном месте столько проблем. Какого Ремко или Пидкока в таком сюжете ещё можно представить, 20 лет у многих в одном месте свербит. А так 27, уже состоявшийся велогонщик, чемпион. Крупные старты без Матье уже не воспринимаешь полноценными, не хватает гонке адреналина.
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5)
    velodoctor-Фото

    Бедные дети, штраф в пользу детей или государства интересно? Мне кажется ускоренное заседание подразумевало выплату штрафа и отъезд Матье, а потом может действительно его оправдают. Жена его наверное тоже какие-то показания давала. 

  • Earl57
    Форс-мажор помешал Матье ван д ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Матье получил штраф 500 долларов за одну девушку и 1000 за другую. Также ему запретили въезд в Австралию на три года. Паспорт ему вернули и он уже улетел домой. (Не ходите мальчики в Австралию гулять...)

    Нужна кому-то эта Австралия. Страна клоунов) 

    Кому-то придется ехать на Тур Даун Андер. Вопрос в том, кто из топовых гонщиков захочет это сделать. Матье в любом случае не поехал бы, у него в первых числах февраля ЧМ по велокроссу, который пройдет в Голландии. Ван дер Пул уже говорил, что собирается вернуть себе титул.

    ВВА тоже наверняка поедет этот ЧМ, и он вообще не любит перед сезоном классик далеко уезжать.

    Погачар каждый год начинает сезон на Туре ОАЭ в середине февраля, не раньше.

    Ремко ждут на Сан-Хуане, который начнется 22 января. Его там встретят с императорскими почестями и будут всячески ублажать и угождать. Орги Са-Хуана нашли подход к Лефевру и он не только отправлял туда своих лучших гонщиков, но и сам каждый раз ездил с ними. У Лефевра нюх на денежку...

    Раньше оргов Даун Андер Ричи Порт выручал, но он завершает карьеру. Остается только Деннис. Ну и молодые австралийцы, которые пока звезд с неба не хватают...

     

    П.С. Из коммментариев по поводу запрета на въезд в Австралию:

    "Ужасно слышать, что у Матье ван дер Пула не будет возможности сделать милые селфи с детенышем кенгуру и обнять коалу в течение следующих 3 лет. Вместо этого ему, вероятно, придется бежать со своим велосипедом по грязи где-нибудь в Бельгии!"

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4886
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4285
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2112
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2110
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
9 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 2105
10 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2081

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