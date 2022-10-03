Ремко Эвенепул не поедет классику "Ломбардия"-2022

Победой в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022 Ремко Эвенепул завершил сезон

Радужную майку чемпиона мира в пелотоне можно будет увидеть не ранее 2023 года - Ремко Эвенепул объявил, что не собирается участвовать в гонках в этом сезоне. Важным мероприятием для 22-летнего бельгийского гонщика станет его чествование на центральной площади Брюсселя 2 октября, где болельщики смогут поприветствовать первого за 44 года бельгийского победителя Гранд-тура и первого за последние 10 лет бельгийского чемпиона мира по велоспорту.

Ещё одно значимое для Ремко Эвенепула событие состоится 9 октября – в этот день он и его девушка Уми свяжут себя узами брака. Классика-Монумент Ломбардия пройдёт 8 октября без действующего чемпиона мира.

Ремко Эвенепул: «Планировал отложить велосипед. Но теперь я чемпион мира, думаю, потренируюсь ещё недельку. Не могу дождаться, когда впервые надену радужную майку в следующем сезоне.

Надеюсь, на площади в Брюсселе будет много людей, и не пойдёт дождь, чтобы мы могли насладиться прекрасными моментами. Мне нравится, что мой город хочет оказать мне честь».

В интервью Het Nieuwsblad в ответ на вопрос, не надеть ли ему радужную майку на свадебную церемонию, Ремко Эвенепул пошутил: «А вы дали мне хорошую идею. Спрошу Уми, понравится ли ей это. Думаю, я всё-таки должен подобрать подходящий к случаю костюм. Полностью перекладываю эту задачу на свою маму».

Пока Ремко Эвенепул радуется победам сезона, его команда уже намечает задачи на следующий сезон. Среди целей на 2023 год пока нет участия в Тур де Франс, о чём в интервью Sporza сказал Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinil.

На вопрос журналистов, увидим ли мы Ремко Эвенепула на Тур де Франс в 2023 году, Патрик Лефевр ответил: «Помечтайте. Он не может позволить себе ехать туда, будучи чемпионом мира. Сначала подождём, пока прояснятся наши мысли. Потом сядем со здравомыслящими людьми и подумаем, нужно ли нам пропускать шаг или нет. Потому что если Эвенепул соберётся на Тур, все сделают его мишенью. Как победитель Вуэльты Испании, да ещё в радужной майке, он не сможет позволить себе выступить плохо».

Клаас Лодевик, спортивный директор команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Мы всегда говорили о долгосрочном развитии, этого и будем придерживаться. Не пропускать шагов, всему своё время».

В 22 года Ремко Эвенепул стал самым молодым чемпионом мира в групповой гонке после Лэнса Армстронга, который выиграл золото в этой дисциплине в возрасте 21 года в 1993 году. Также Ремко Эвенепул повторил достижение Грега Ле Монда, который был единственным гонщиком с титулами чемпиона мира среди юниоров и в категории «элита».

Восхищение выступлением Ремко Эвенепула в групповой гонке выразил и легендарный бельгийский велогонщик Эдди Меркс, который в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Невероятно, как он это сделал. Уже за 50 км до финиша я сказал Акселю (сыну), что Ремко выиграет! Он стал очень сильным гонщиком, особенно за последний год. Он улучшился во всём - и физически, но также и ментально. Он осмелился ехать свою гонку, он не ждал спринта».