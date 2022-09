Ремко Эвенепул не поедет классику "Ломбардия"-2022

Оставлю это здесь, так сказать, в оригинале:

- Tobias Foss [Norway] - 51.257 kph in the Elite Time Trial.

- Soren Waerenkjold [Norway] - 50.502 kph in the U-23 Time Trial.

- Joshua Tarling [GB] - 49.935 kph in the Junior Time Trial on 52 x 14.

- Ellen Van Dijk [The Netherlands] - 46.130 kph in the Women’s Time Trial.

- Yevgeniy Fedorov [Kazakhstan] - 42.963 kph in the U-23 Road Racе.

- Remco Evenepoel [Belgium] - 42.575 kph in the Elite Men’s Road Race.

- Emil Herzog [Germany] - 42.571 kph in the Men’s Junior Road Race.

- Zoe Backstedt [GB] - 37.653 kph – after a 57 kilometre solo break (!!) in the Junior Women’s Road Race.

- Annemiek Van Vleuten [The Netherlands] - 37.282 kph in the Elite Women’s Road Race.

Цитата: Серафим

Ладно, с Эвенпулом все понятно - победа Эвенпула в стиле Эвенпула. Но эта четверка за ним каким местом думала? Просто взять и просто остановиться. Эпическая глупость. У этих людей, двоих из четырех был единственный шанс в жизни встать на подиум ЧМ.

+ ОЧЕНЬ много

Цитата: Aboba

Нет радиосвязи на ЧМ.

Они наверняка и не знали, что пелотон так близко

+ много

Цитата: VeloVelo

Лефевра можно поздравить с третьим ЧМ подряд.

Вот они, все Квиковские чемпы "закалки" Патрика Л.

P.S.

а Великобритания выиграла медальный зачёт австралийского ЧМ-2022