Ремко Эвенепул вернулся к тренировкам

Ремко Эвенепул в Кальпе начал готовиться к сезону 2023 года

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) вернулся к тренировкам и подготовке к сезону 2023 года раньше многих своих коллег после насыщенного и сверхуспешного сезона 2022 года, который 22-летний бельгийский гонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl начал 2 февраля, а завершил 4 октября.

Чемпион мира, победитель Вуэльты Испании, Льеж-Бастонь-Льеж, Классики Сан-Себастьяна, чемпион Бельгии в разделке и двух недельных гонок показался в радужной майке на дорогах в Кальпе.

Видео с тренирующимся чемпионом мира выложил в соцсети друг и партнёр по тренировкам Ремко Эвенепула, гонщик континентальной команды Trinity Racing Сибе Руземс (Siebe Roesems).

На какой из Гранд-туров нацелится победитель Вуэльты Испании-2022 в следующем году, команда Патрика Лефевра и Ремко Эвенепул объявят во время официальной презентации команды, которая пройдёт 6 января. Но намёк на то, что чемпион мира поедет Джиро д’Италия в интервью чешскому телевидению дал Ян Хирт (Jan Hirt), который со следующего года становится гонщиком Soudal-Quick-Step.

Ян Хирт: «Я начну сезон в Сан-Хуане, и, наверное, поеду Джиро д’Италия, где буду помогать Ремко Эвенепулу, который после победы на Вуэльте хочет выиграть итальянский Гранд-тур».