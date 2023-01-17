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Ремко Эвенепул о диете, тренировках, велокроссе и футболе

Ремко Эвенепул: “Большая мечта – выиграть все три Гранд-тура”

 

 

  Пока генеральный менеджер команды Quick-Step Патрик Лефевр, вдохновлённый заключительной разделкой Тур де Франс-2024, намекает, что Ремко Эвенепул может дебютировать в этом выпуске французского Гранд-тура, его подопечный проводит разведку этапов предстоящей Джиро д’Италия-2023 и отвечает на вопросы болельщиков в соцсетях.

 

  В интервью La Dèrniere Heure Патрик Лефевр сказал:

 

  «Поедет ли Ремко Эвенепул в 2024 году Тур де Франс? Конечно, пока рано говорить. Мы всегда планировали, что перед дебютом на Туре он должен проехать Вуэльту и Джиро д’Италия. Принимая во внимание, как он выступил на Вуэльте Испании в этом году, и как проедет Джиро в следующем, предоставляю вам право самим делать выводы о сезоне 2024 года».

 

Ремко Эвенепул о диете, тренировках, велокроссе и футболе

 Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  Рассказав о планах бороться за розовую майку на Джиро д’Италия-2023, Ремко Эвенепул провёл разведку маршрута открывающей разделки и разделки 9-го этапа и провёл в соцсетях сессию блиц-ответов на вопросы болельщиков.

 

Ремко Эвенепул о разведке этапов Джиро д’Италия-2023

 

  “Я с большим нетерпением жду отрывающую разделку, а потом разделку на 9-м этапе. Мы изучили их на прошлой неделе. На этой Джиро будут прекрасные разделки, которые мне идеально подходят. Надеюсь проехать их хорошо. А на последней неделе будет супертяжёлый, но красивый горный этап в Доломитах. Тоже очень его жду. Эта финальная неделя получится особенной.”

 

Ремко Эвенепул о ходьбе, беге и роллерах

 

  “Этой зимой много ходил пешком. Мне нравится физическая активность, не связанная с велоспортом. Когда играл в футбол, привык много бегать, и мне всё ещё нравится бег. Ещё часто тренируюсь на роллерах, хотя в прошлом году это изменил -  начал выезжать на велосипеде даже в холод или дождь”.

 

 

Ремко Эвенепул о велокроссе

 

“Задумывался ли я о велокроссе? Да, но это не главная цель, не думаю, что там у меня много возможностей для спортивного развития. Большая мечта, на которой фокусируюсь, выиграть все три Гранд-тура”.

 

Ремко Эвенепул о чемпионате мира по велоспорту-2023

 

“Несомненно, чемпионат мира в 2023 году будет довольно трудным. Надеюсь, смогу приехать в Глазго в хорошей форме”.

 

Ремко Эвенепул о диете и любимых блюдах

 

  “Любимое блюдо? По-разному. Вечером перед гонкой ем курицу, рыбу, пасту или рис. Стараюсь разнообразить, потому что не хочется каждый раз есть одно и то же. Если гонок нет – бургер с картошкой-фри, а потом мороженое. На Рождество или Новый год? То же самое, только в два раза больше, а потом утром долгая тренировка, чтобы вечером смог насладиться большим обедом”.

 

Ремко Эвенепул о чемпионате мира по футболу

 

“Бразилия – одна из моих команд-фаворитов на победу”.

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (2)
    MVDP-Фото

    А тем временем Груневеген проиграл в велокроссовой гонке 15-летнему "новому МВДП". 

    https://velodaily.ru/dylan-groenewegen-lost-in-amsterdamse-cross-competitie-202
    2/

  • Earl57
    У Жерома Пино остаются считанн ... (1)
    Earl57-Фото

    Жером Пино так и не нашел новых спонсоров. Гонщикам и персоналу объявили, что они могут искать новую команду. Найти команду в декабре, когда везде составы уже сформированы, та еще проблема. Однако Виктора Корецки Бора ухватила практически мгновенно, так что ему даже лучше стало - из проконти в команду Мирового тура.

    Венсан Лавеню, босс AG2R, сказал что постарается найти дополнительные средства, чтобы подписать кого-то из гонщиков, оставшихся без работы.

    Но темой дня стал побочный эффект ухода B&B с проконтинентального уровня. Все стали дружно обсуждать и осуждать Uno-X, которая с вероятностью 99,9% получат приглашение на Тур де Франс. Там просто не остается других вариантов. Мол они пользуются тем, что у B&B проблемы.

    Руководители Uno-X огрызнулись - мол то что мы имеем, мы заработали упорным трудом и никогда не надеемся на неудачи у других.

    Норвежцы ну никак не могли повлиять на то, что от французской команды отказались французские же спонсоры. Но их все-равно грызут...

     

  • Pi-man
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (4)
    Pi-man-Фото
    Я думаю, что Погачар, когда говорил об игре, имел ввиду, что не стоит зацикливаться на победе любой ценой, начинать ненавидеть и как-то мстить сопернику, который оказался сильнее.
  • Velolife
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (2)
    Velolife-Фото

    8-й этап КМ велокросса в Антверпене собрал троицу главных протагонистов мирового СХ: MVDP, WVA и ЧМ Tom Pidcock. Два первых заняли две верхних ступеньки пьедестала. Tom Pidcock замкнул великолепную 7. Но все трое, вряд ли, борются за КМ. У них другие цели. Возможно, ЧМ. Правда, нынешний ЧМ уже намекнул, что, его, скорее всего, не увидят в Hoogerheide. Мол, там не та трасса, поскольку она для таких парней, как MVDP и WVA. И 8-й этап дал основание поверить британцу – по технической сложности трасса в Hoogerheide похожа на Антверпен. Ошибка WVA на 6-м барьере показала, что он ещё не в  форме. И более 20 секунд, которые привёз ему MVDP это подтверждает. Посмотрим, как развернётся соперничество в Дублине. Если, конечно, они туда поедут. Ведь никто шоссейные сборы не отменял. Хотя, почему бы и не покататься off-road перед Рождеством! Но, тем не менее, интересно понаблюдать за борьбой Laurens Sweeck и Eli Iserbyt, которых пока разделяют всего 6 очков. У элитных женщин разрыв намного больше: 290 Fem Van Empel против 195 Puck Pieterse. Девчонки  дают газу! Как всегда, приятно смотреть. Что и говорить, прекрасны женщины, даже тогда, когда они измазаны грязью!

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2023 – главная ... (1)
    Sezar-Фото

    Вполне может затащить.

  • motte
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (4)
    motte-Фото
    Плюс 1
  • Геродот
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (4)
    Геродот-Фото

    Мутное какое-то интервью. Спорт это не игра, не рулетка как-то. Побеждает не только сильнейший, но и умнейший. Надо думать что делаешь и делать по-задуманному. А если полагаться на игру фортуны, можно и второй раз жестоко пролететь.

  • SVS
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (4)
    SVS-Фото

    Золотые слова! Всё больше радуюсь тому, что озвученное соответствует впечатлению от человека по телекартинке. Больших успехов ему!

  • enigma
    Давиде Ребеллин погиб под колё ... (35)
    enigma-Фото

     

    ПАМЯТИ: ДАВИДЕ РЕБЕЛЛИН (1971-2022)

    https://www.wielerflits.nl/nieuws/in-memoriam-davide-rebellin-1971-2022/

  • motte
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    motte-Фото

    Это просто класс! Каждый миллиметр этой трассы знаком любому в пелотоне, ибо , основная масса гонцов живет в Монако. Главное, будет зрелищно, столько туристов, немерено, сам не раз катался, но на авто.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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