Ремко Эвенепул о диете, тренировках, велокроссе и футболе

Ремко Эвенепул: “Большая мечта – выиграть все три Гранд-тура”

Пока генеральный менеджер команды Quick-Step Патрик Лефевр, вдохновлённый заключительной разделкой Тур де Франс-2024, намекает, что Ремко Эвенепул может дебютировать в этом выпуске французского Гранд-тура, его подопечный проводит разведку этапов предстоящей Джиро д’Италия-2023 и отвечает на вопросы болельщиков в соцсетях.

В интервью La Dèrniere Heure Патрик Лефевр сказал:

«Поедет ли Ремко Эвенепул в 2024 году Тур де Франс? Конечно, пока рано говорить. Мы всегда планировали, что перед дебютом на Туре он должен проехать Вуэльту и Джиро д’Италия. Принимая во внимание, как он выступил на Вуэльте Испании в этом году, и как проедет Джиро в следующем, предоставляю вам право самим делать выводы о сезоне 2024 года».

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Рассказав о планах бороться за розовую майку на Джиро д’Италия-2023, Ремко Эвенепул провёл разведку маршрута открывающей разделки и разделки 9-го этапа и провёл в соцсетях сессию блиц-ответов на вопросы болельщиков.

Ремко Эвенепул о разведке этапов Джиро д’Италия-2023

“Я с большим нетерпением жду отрывающую разделку, а потом разделку на 9-м этапе. Мы изучили их на прошлой неделе. На этой Джиро будут прекрасные разделки, которые мне идеально подходят. Надеюсь проехать их хорошо. А на последней неделе будет супертяжёлый, но красивый горный этап в Доломитах. Тоже очень его жду. Эта финальная неделя получится особенной.”

Ремко Эвенепул о ходьбе, беге и роллерах

“Этой зимой много ходил пешком. Мне нравится физическая активность, не связанная с велоспортом. Когда играл в футбол, привык много бегать, и мне всё ещё нравится бег. Ещё часто тренируюсь на роллерах, хотя в прошлом году это изменил - начал выезжать на велосипеде даже в холод или дождь”.

Ремко Эвенепул о велокроссе

“Задумывался ли я о велокроссе? Да, но это не главная цель, не думаю, что там у меня много возможностей для спортивного развития. Большая мечта, на которой фокусируюсь, выиграть все три Гранд-тура”.

Ремко Эвенепул о чемпионате мира по велоспорту-2023

“Несомненно, чемпионат мира в 2023 году будет довольно трудным. Надеюсь, смогу приехать в Глазго в хорошей форме”.

Ремко Эвенепул о диете и любимых блюдах

“Любимое блюдо? По-разному. Вечером перед гонкой ем курицу, рыбу, пасту или рис. Стараюсь разнообразить, потому что не хочется каждый раз есть одно и то же. Если гонок нет – бургер с картошкой-фри, а потом мороженое. На Рождество или Новый год? То же самое, только в два раза больше, а потом утром долгая тренировка, чтобы вечером смог насладиться большим обедом”.

Ремко Эвенепул о чемпионате мира по футболу

“Бразилия – одна из моих команд-фаворитов на победу”.