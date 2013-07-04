Патрик Лефевр наметил цели для Ремко Эвенепула на 2022 год

Патрик Лефевр планирует участие Ремко Эвенепула в Вуэльте Испании в 2022 году

Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) считает, что Ремко Эвенепулу в следующем году стоит сконцентрироваться на борьбе за победы на сложных недельных гонках, таких, как Тиррено-Адриатико, Критериум Дофине или Тур Швейцарии. Об этом, а также о том, что Ремко Эвенепулу не стоит принимать участие в Джиро д’Италия второй год подряд, Патрик Лефевр рассказал в интервью бельгийскому изданию La Dernière Heure.

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Патрик Лефевр: «Мы хотим, чтобы он сначала сумел выиграть сложную недельную гонку, такую, как Тиррено-Адриатико, Дофине или Тур Швейцарии. Только тогда мы снова выставим его на трёхнедельное соревнование. Идея в том, чтобы он проехал Вуэльту Испании вместо Джиро д’Италия.

Было бы ошибкой позволить ему в следующем году участвовать в Гранд-турах и в Италии, и в Испании. Ремко только 22 года, одного Гранд-тура в год для него достаточно».

В этом сезоне, который Ремко Эвенепул начал лишь в мае, так как восстанавливался после травмы, он одержал 8 побед, но ни одной на гонке Мирового тура. Бельгийский гонщик также завоевал в этом сезоне три медали – бронзу в разделке и серебро в групповой гонке на чемпионате Европы и бронзу в разделке на чемпионате мира.

Список достижений Ремко Эвенепула включает 22 победы, из которых на гонках Мирового тура одержаны 3 - это «Классика Сан-Себастьяна» в 2019 году и победа на этапе и в общем зачёте Тура Польши в 2020. Ремко Эвенепул пока ни разу в карьере не принимал участие в Тиррено-Адриатико, Критериуме Дофине или Туре Швейцарии.