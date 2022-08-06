Патрик Лефевр: «Ремко Эвенепул стал сильнее, по сравнению с прошлым годом он совсем другой гонщик»

Патрик Лефевр и тренер команды Quick-Step Alpha Vinyl о готовности Ремко Эвенепула к Вуэльте Испании-2022

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) в этом сезоне успел одержать 11 побед, в том числе стать чемпионом Бельгии в разделке, выиграть две многодневных гонки – Вольту Альгарве и Тур Норвегии, а также взять вторую победу на Классике Сан-Себастьяна. Следующая цель 22-летнего гонщика команды Quick-Step Alpha Vinyl – Вуэльта Испании-2022, которая стартует в Утрехте 19 августа.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images - Photo credit: ©Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl Патрик Лефевр убеждён, что его подопечный в этом году стал намного сильнее. Однако Лефевр не ставит перед Ремко Эвенепулом борьбу за генеральную классификацию Вуэльты Испании-2022, главной целью является победа на этапе и приобретение опыта на втором в карьере Гранд-туре, о чём рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

Патрик Лефевр: «Бессмысленно сравнивать Ремко на Джиро д’Италия прошлого года с Ремко, который скоро стартует на Вуэльте Испании-2022. Он стал совершенно другим гонщиком – сильнее во всех смыслах. Но это не значит, что Вуэльту он поедет на победу. Прежде всего мы хотим, чтобы он рос как гонщик. Он стартует свежим, а прошлые гонки доказали, что выступать он стал лучше. Мы нацелены с ним на борьбу за этапы, потом посмотрим, насколько высоко он сможет подняться в генеральной классификации».

Ремко Эвенепул после победы на Классике Сан-Себастьяна сказал, что он на 2 кг легче, чем в прошлом году, и что Вуэльту Испании-2022 поедет со скромными целями в генеральной классификации:

«Я бы не сказал, что на старте Вуэльты у меня будет особая цель в генеральной классификации. Если смогу уехать с Вуэльты Испании-2022 с победой на этапе или двух, тогда можно говорить о том, что гонку проехал хорошо. Главное – победа на этапе. Генеральная классификация будет дополнительной задачей».

Тренер команды Quick-Step Alpha Vinyl Кун Пелгрим (Koen Pelgrim) сказал, что подготовка Ремко к Вуэльте Испании-2022 проходила намного лучше, чем к Джиро в прошлом году, где Ремко Эвенепул сошёл на финальной неделе:

«Благодаря такой большой базовой работе теперь он может быстрее восстанавливаться после затраченных усилий, выступать стабильнее, удерживать форму три недели. Он проехал больше спусков, что только увеличит его уверенность.

Участие в спринтерском поезде научило Ремко ещё лучше находить свою линию в пелотоне. Теперь он лучше бережёт силы, потому что выбирает правильную позицию. Вы больше не увидите, как он тратит их зря. Он поедет второй в карьере Гранд-тур, поэтому должен быть спокойнее, так как знает, чего ожидать.