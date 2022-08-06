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Патрик Лефевр: «Ремко Эвенепул стал сильнее, по сравнению с прошлым годом он совсем другой гонщик»

Патрик Лефевр и тренер команды Quick-Step Alpha Vinyl о готовности Ремко Эвенепула к Вуэльте Испании-2022

 

 

  Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) в этом сезоне успел одержать 11 побед, в том числе стать чемпионом Бельгии в разделке, выиграть две многодневных гонки – Вольту Альгарве и Тур Норвегии, а также взять вторую победу на Классике Сан-Себастьяна. Следующая цель 22-летнего гонщика команды Quick-Step Alpha Vinyl – Вуэльта Испании-2022, которая стартует в Утрехте 19 августа.

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images - Photo credit: ©Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

 

  Генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl Патрик Лефевр убеждён, что его подопечный в этом году стал намного сильнее. Однако Лефевр не ставит перед Ремко Эвенепулом борьбу за генеральную классификацию Вуэльты Испании-2022, главной целью является победа на этапе и приобретение опыта на втором в карьере Гранд-туре, о чём рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

 

  Патрик Лефевр: «Бессмысленно сравнивать Ремко на Джиро д’Италия прошлого года с Ремко, который скоро стартует на Вуэльте Испании-2022. Он стал совершенно другим гонщиком – сильнее во всех смыслах. Но это не значит, что Вуэльту он поедет на победу. Прежде всего мы хотим, чтобы он рос как гонщик. Он стартует свежим, а прошлые гонки доказали, что выступать он стал лучше. Мы нацелены с ним на борьбу за этапы, потом посмотрим, насколько высоко он сможет подняться в генеральной классификации».

 

  Ремко Эвенепул после победы на Классике Сан-Себастьяна сказал, что он на 2 кг легче, чем в прошлом году, и что Вуэльту Испании-2022 поедет со скромными целями в генеральной классификации:

 

  «Я бы не сказал, что на старте Вуэльты у меня будет особая цель в генеральной классификации. Если смогу уехать с Вуэльты Испании-2022 с победой на этапе или двух, тогда можно говорить о том, что гонку проехал хорошо. Главное – победа на этапе. Генеральная классификация будет дополнительной задачей».

 

  Тренер команды Quick-Step Alpha Vinyl Кун Пелгрим (Koen Pelgrim) сказал, что подготовка Ремко к Вуэльте Испании-2022 проходила намного лучше, чем к Джиро в прошлом году, где Ремко Эвенепул сошёл на финальной неделе:

 

  «Благодаря такой большой базовой работе теперь он может быстрее восстанавливаться после затраченных усилий, выступать стабильнее, удерживать форму три недели. Он проехал больше спусков, что только увеличит его уверенность.

 

  Участие в спринтерском поезде научило Ремко ещё лучше находить свою линию в пелотоне. Теперь он лучше бережёт силы, потому что выбирает правильную позицию. Вы больше не увидите, как он тратит их зря. Он поедет второй в карьере Гранд-тур, поэтому должен быть спокойнее, так как знает, чего ожидать.

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • M-07
    Тур Польши-2022. Этап 5 (3)
    M-07-Фото
    Орги Бургоса их переплюнули с лежачим полицейским почти на финише.
  • M-07
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    M-07-Фото
    Да там непонятно, что с мозгами у тех, кто поставил финиш почти после лежачего полицейского. Орги и ЮСИ должны лечение и моральный вред всем пострадавшим и их командам оплачивать за такое. Такой бред.
  • nightbuster33
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    nightbuster33-Фото

    Не волнуйтесь.Астана благополучно закончила 2-ой этап. Лидер определится на последних 2-х этапах,предшественниках Вуэлты Испании.Уж очень они КРУТЫЕ.

  • velodoctor
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    velodoctor-Фото

    Там стояли люди с флагами показывали на опасность, тут виноват тот кто первый упал я думаю.

  • MVDP
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    MVDP-Фото

    На ЧР в Курске все лежачие (около 5 шт) убрали, в том числе и на равнинных участках.

  • Starch27
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    Starch27-Фото
    А поставить финиш гонки на пару км раньше или позже не дано?
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    Earl57-Фото
    И куда орги должны девать лежачих полицейских? Сносить перед гонкой, а после гонки восстанавливать? Дороги общего пользования, однако.
    И Харпер, который метнулся в сторону, чтобы не наехать на упавшего Деккера, и тем самым подрезал несколько гонщиков, конечно же тут ни причем. И не его вина, что они были вынуждены дать по тормозам...
  • MVDP
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    MVDP-Фото

    Включать в маршрут участок с лежачим полицейским после спуска на последнем км? Оргов, UCIшников и всех причастных нужно бить, может быть, даже ногами.

  • velodoctor
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    velodoctor-Фото

    Да, так праздновать верх тупости. Даже если не их гонщик, все же понимают что страшный завал был. 

  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    Earl57-Фото

    Люди возмущаются, как не стыдно Юмбо праздновать победу, когда их гонщик стал причиной массового завала. 

    Розен оправдывается, что он не видел завала и мол конечно не таким образом он хотел закончить гонку...

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