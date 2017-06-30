Впервые в истории Тур де Франс финиширует в Ницце в 2024 году

Тур де Франс-2024 завершится индивидуальной гонкой на время впервые с 1989 года

Впервые в истории в 2024 году самая знаменитая велогонка мира Тур де Франс финиширует не в Париже, а на побережье Средиземного моря, причём завершится французский Гранд-тур не “этапом дружбы”, а индивидуальной гонкой на время.

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

Хотя первые выпуски Тур де Франс (1903, 1904 и 1905) завершались не в самом Париже, на стадионе «Парк де Пранс», а с 1968 по 1974 на велодроме в Венсенском лесу - “Vélodrome de Vincennes”, где Эдди Меркс праздновал пять своих побед, всё же никогда за более чем вековую историю Большая Петля не финишировала настолько далеко от столицы Франции.

В последний раз судьба жёлтой майки решалась в разделке на финальном этапе Тур де Франс в 1989 году, когда Грег Ле Монд обошёл лидировавшего в общем зачёте Лорана Финьона на 8 секунд и выиграл гонку. В 2024 году 21 этап Тур де Франс пройдёт 21 июля. Разделка стартует в Монако, а финиширует в Ницце.

Photo © A.S.O. / Bruno Bade

Организаторы отказались от традиционного финиша на Елисейских Полях из-за логистических сложностей, так как в Париже через четыре дня после финала Тур де Франс начнутся Олимпийские игры-2024.

Монако, где стартует 21-й этап Тур де Франс-2024, возвращается в маршрут гонки впервые с 2009 года. Тогда Монако принимал старт Большой Петли, а 15,5 км разделку выиграл Фабиан Канчеллара, а Альберто Контадор, выигравший тот выпуск Тур де Франс, занял на 1-м этапе 2-е место.