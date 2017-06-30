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Впервые в истории Тур де Франс финиширует в Ницце в 2024 году

Тур де Франс-2024 завершится индивидуальной гонкой на время впервые с 1989 года

 

 

  Впервые в истории в 2024 году самая знаменитая велогонка мира Тур де Франс финиширует не в Париже, а на побережье Средиземного моря, причём завершится французский Гранд-тур не “этапом дружбы”, а индивидуальной гонкой на время.  

 

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Хотя первые выпуски Тур де Франс (1903, 1904 и 1905) завершались не в самом Париже, на стадионе «Парк де Пранс», а с 1968 по 1974 на велодроме в Венсенском лесу - “Vélodrome de Vincennes”, где Эдди Меркс праздновал пять своих побед, всё же никогда за более чем вековую историю Большая Петля не финишировала настолько далеко от столицы Франции.

 

   В последний раз судьба жёлтой майки решалась в разделке на финальном этапе Тур де Франс в 1989 году, когда Грег Ле Монд обошёл лидировавшего в общем зачёте Лорана Финьона на 8 секунд и выиграл гонку. В 2024 году 21 этап Тур де Франс пройдёт 21 июля. Разделка стартует в Монако, а финиширует в Ницце.

Photo © A.S.O. / Bruno Bade

 

 Организаторы отказались от традиционного финиша на Елисейских Полях из-за логистических сложностей, так как в Париже через четыре дня после финала Тур де Франс начнутся Олимпийские игры-2024.

 

  Монако, где стартует 21-й этап Тур де Франс-2024, возвращается в маршрут гонки впервые с 2009 года. Тогда Монако принимал старт Большой Петли, а 15,5 км разделку выиграл Фабиан Канчеллара, а Альберто Контадор, выигравший тот выпуск Тур де Франс, занял на 1-м этапе 2-е место.

 

 

 

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2024

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Может Ремко теперь поедет?

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 23:53 | Регистрация: 20.05.2021

    Это же прекрасно. Интрига  сохранится до самого последнего мгновения гонки.Заруба будет на каждом этапе,особенно на 20 этапе,чтобы превзойти или минимизировать время отставания от раздельщиков,претендентов на лидерство.

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Комментарии

  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    velodoctor-Фото

    Зрелищности приход ванов не добавил, как на первом Матье уехал так и закончилось.  

    Следующая гонка должна была пройти в Лондоне, но орги так и не нашли конкретного места  и она переехала в Дублин. Надеюсь там поинтереснее будет. 

  • nightbuster33
    Впервые в истории Тур де Франс ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Это же прекрасно. Интрига  сохранится до самого последнего мгновения гонки.Заруба будет на каждом этапе,особенно на 20 этапе,чтобы превзойти или минимизировать время отставания от раздельщиков,претендентов на лидерство.

  • Astanaforever
    Впервые в истории Тур де Франс ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Может Ремко теперь поедет?
  • Николай Н.
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    Николай Н.-Фото

    Эта пара, Ван Ард и Пул теперь ни кому не дадут шанс на победу, если конечно не произойдёт что то, как вчера с Пулом.

  • Earl57
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    Earl57-Фото
    Эта дискуссия о терминах напомнила разговор деда и бандитского атамана из "Свадьбы в Малиновке": "удрали" или "поехали"))
  • Lex1
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    Lex1-Фото
    Им всем троим тут ничего не надо, едут чтобы не было скучно тренироваться и не сидеть на сборах :)
  • sergejdriver
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    sergejdriver-Фото

    Ольгу послушать, так ВдП и ВА должны благодарить Пидкока, что позволил им впереди ехать. Ему просто не надо ничего, зачем приезжает на гонки- вообще неясно))

  • MVDP
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    MVDP-Фото
    Ну под ван Арта Адри уже делал трассу, глядишь, и под Пидкока сделает.
  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    Freejazz-Фото
    Цитата: Earl57
    Это не он провалился, а Изербит и Адамс ускорились. Они, в отличие от Тома, борются за рейтинговые очки и соответственно за место в Кубке мира. Изербит еще не теряет надежду на БХГ, а для Адамса это борьба за место на стартовой решетке и перспективы попадания в сборную на ЧМ. У Пидкока таких проблем нет.
    Обратите внимание, что первый круг Том проехал совсем медленно. Он старался никому не мешать...
    Вот тут я с Вами полностью не согласен. Том статровал из первого ряда и ко второму повороту бвл в конце второго десятка. Это называется не «не мешать», а провалился. Если бы он не хотел ехать - там бы и остался, а так - выбрался до пятого места впереди Изербита, а вот потом уж бросил и не мешал. Но согласен - трасса не его, она для мощных ребят.
  • Earl57
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    Earl57-Фото
    Говорит что не хочет ехать ЧМ. О шоссейной весне думает. Ну и в Голландии трассы совсем-совсем плоские и Тому неподходящие. К тому же проектируют их с участием папеньки Адри...

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