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Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта на этапе Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Вторая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса-2022/23

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта на этапе Кубка мира по велокроссу в Антверпене

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu Van der Poel) одержал вторую победу с начала своего сезона в велокроссе 2022/23. На этапе Кубка мира в Антверпене 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck выиграл первую в этом сезоне дуэль с Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma), опередив его на 23 секунды.

 

   Матье ван дер Пул возглавил гонку в начале второго круга. Быстрее всего – за 8 минут 15 секунд – он прошёл четвёртый круг. Ваут ван Арт на третьем круге вышел на вторую позицию, но добрать Матье ван дер Пула ему не удалось. Падение на шестом круге не помешало 28-летнему бельгийскому гонщику команды Jumbo-Visma занять второе место, а его ближайший соперник в борьбе за подиум, чемпион Европы Майкл Вантауренхаут, финишировал третьим через 11 секунд, проиграв 34 секунды Матье ван дер Пулу.

 

 Чемпион мира по велокроссу Том Пидкок (INEOS Grenadiers) не смог составить конкуренцию двум соперникам и финишировал 8-м через 1 минуту 14 секунд после Матье ван дер Пула.

 

Следующий этап Кубка мира в Дублине 11 декабря пройдёт без Матье ван дер Пула, который в это время будет в тренировочном лагере команды Alpecin-Deceuninck. В велокросс нидерландский гонщик вернётся 17 декабря на этапе Кубка мира в Валь ди Соле.

 

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта на этапе Кубка мира по велокроссу в Антверпене

 

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта на этапе Кубка мира по велокроссу в Антверпене

 

 

  Матье ван дер Пул: «В будущем мне нужно быть ещё сильнее, потому что Ваут тоже наберёт форму. Ваут сразу на своей первой велокроссовой гонке поехал очень мощно, а к Рождеству станет ещё сильнее. Думаю, впереди несколько очень интересных гонок.

 

  Жаль, что завтра уезжаю в Испанию, потому что уже возвращается форма, но через несколько недель тренировок в солнечную погоду я вернусь к плотному расписанию. Хочу заложить прочную основу для весны, которая остаётся для меня очень важной целью. Поэтому мы придерживаемся графика.

 

  После вчерашнего падения чувствую себя довольно хорошо, немного болело, но не мешало слишком сильно. После гонки не могу вспомнить, делал ли ошибки, а это хороший знак. Смог создать значительный просвет, удержал его, поэтому вполне доволен гонкой. Мне очень нравится маршрут в Антверпене, думаю, сегодня технически всё было хорошо».

 

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта на этапе Кубка мира по велокроссу в Антверпене

 

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта на этапе Кубка мира по велокроссу в Антверпене

 

  Ваут ван Арт: «Подиум – неожиданный результат, приятно снова выступать в велокроссе, где столько болельщиков. Чувствовал лучше, чем от себя ожидал, и скорость держал всю гонку.

 

  Маршрут сложный технически, доволен, что не наделал глупых ошибок. Один раз я упал, досадно, забыл, как проходить такой участок. Поработаю над этим на следующих неделях. Оставшуюся часть дистанции я контролировал, старался не ошибаться.

 

  Когда Матье атаковал, он поехал слишком быстро, его атака была слишкоммощной, и я понял, что мне надо сосредоточиться на борьбе за второе место. Чтобы сегодня бороться с ним на равных, надо было быть на пике формы. Но уже хорошо, что я удержал второе место.

 

  Отличный старт. Сейчас у меня в ногах пять – шесть недель тренировок. Прибавить сюда ещё пять недель, и я буду совершенно другим гонщиком. Могу очень сильно прибавить. В ближайшие недели хочу много тренироваться, чтобы побороться за победы на рождественских гонках».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Ваут Ван Арт велокросс

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Комментарии

  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    velodoctor-Фото

    Зрелищности приход ванов не добавил, как на первом Матье уехал так и закончилось.  

    Следующая гонка должна была пройти в Лондоне, но орги так и не нашли конкретного места  и она переехала в Дублин. Надеюсь там поинтереснее будет. 

  • nightbuster33
    Впервые в истории Тур де Франс ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Это же прекрасно. Интрига  сохранится до самого последнего мгновения гонки.Заруба будет на каждом этапе,особенно на 20 этапе,чтобы превзойти или минимизировать время отставания от раздельщиков,претендентов на лидерство.

  • Astanaforever
    Впервые в истории Тур де Франс ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Может Ремко теперь поедет?
  • Николай Н.
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    Николай Н.-Фото

    Эта пара, Ван Ард и Пул теперь ни кому не дадут шанс на победу, если конечно не произойдёт что то, как вчера с Пулом.

  • Earl57
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    Earl57-Фото
    Эта дискуссия о терминах напомнила разговор деда и бандитского атамана из "Свадьбы в Малиновке": "удрали" или "поехали"))
  • Lex1
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    Lex1-Фото
    Им всем троим тут ничего не надо, едут чтобы не было скучно тренироваться и не сидеть на сборах :)
  • sergejdriver
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    sergejdriver-Фото

    Ольгу послушать, так ВдП и ВА должны благодарить Пидкока, что позволил им впереди ехать. Ему просто не надо ничего, зачем приезжает на гонки- вообще неясно))

  • MVDP
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    MVDP-Фото
    Ну под ван Арта Адри уже делал трассу, глядишь, и под Пидкока сделает.
  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    Freejazz-Фото
    Цитата: Earl57
    Это не он провалился, а Изербит и Адамс ускорились. Они, в отличие от Тома, борются за рейтинговые очки и соответственно за место в Кубке мира. Изербит еще не теряет надежду на БХГ, а для Адамса это борьба за место на стартовой решетке и перспективы попадания в сборную на ЧМ. У Пидкока таких проблем нет.
    Обратите внимание, что первый круг Том проехал совсем медленно. Он старался никому не мешать...
    Вот тут я с Вами полностью не согласен. Том статровал из первого ряда и ко второму повороту бвл в конце второго десятка. Это называется не «не мешать», а провалился. Если бы он не хотел ехать - там бы и остался, а так - выбрался до пятого места впереди Изербита, а вот потом уж бросил и не мешал. Но согласен - трасса не его, она для мощных ребят.
  • Earl57
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (17)
    Earl57-Фото
    Говорит что не хочет ехать ЧМ. О шоссейной весне думает. Ну и в Голландии трассы совсем-совсем плоские и Тому неподходящие. К тому же проектируют их с участием папеньки Адри...

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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