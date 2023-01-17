Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта на этапе Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Вторая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса-2022/23

Матье ван дер Пул (Mathieu Van der Poel) одержал вторую победу с начала своего сезона в велокроссе 2022/23. На этапе Кубка мира в Антверпене 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck выиграл первую в этом сезоне дуэль с Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma), опередив его на 23 секунды.

Матье ван дер Пул возглавил гонку в начале второго круга. Быстрее всего – за 8 минут 15 секунд – он прошёл четвёртый круг. Ваут ван Арт на третьем круге вышел на вторую позицию, но добрать Матье ван дер Пула ему не удалось. Падение на шестом круге не помешало 28-летнему бельгийскому гонщику команды Jumbo-Visma занять второе место, а его ближайший соперник в борьбе за подиум, чемпион Европы Майкл Вантауренхаут, финишировал третьим через 11 секунд, проиграв 34 секунды Матье ван дер Пулу.

Чемпион мира по велокроссу Том Пидкок (INEOS Grenadiers) не смог составить конкуренцию двум соперникам и финишировал 8-м через 1 минуту 14 секунд после Матье ван дер Пула.

Следующий этап Кубка мира в Дублине 11 декабря пройдёт без Матье ван дер Пула, который в это время будет в тренировочном лагере команды Alpecin-Deceuninck. В велокросс нидерландский гонщик вернётся 17 декабря на этапе Кубка мира в Валь ди Соле.

Матье ван дер Пул: «В будущем мне нужно быть ещё сильнее, потому что Ваут тоже наберёт форму. Ваут сразу на своей первой велокроссовой гонке поехал очень мощно, а к Рождеству станет ещё сильнее. Думаю, впереди несколько очень интересных гонок.

Жаль, что завтра уезжаю в Испанию, потому что уже возвращается форма, но через несколько недель тренировок в солнечную погоду я вернусь к плотному расписанию. Хочу заложить прочную основу для весны, которая остаётся для меня очень важной целью. Поэтому мы придерживаемся графика.

После вчерашнего падения чувствую себя довольно хорошо, немного болело, но не мешало слишком сильно. После гонки не могу вспомнить, делал ли ошибки, а это хороший знак. Смог создать значительный просвет, удержал его, поэтому вполне доволен гонкой. Мне очень нравится маршрут в Антверпене, думаю, сегодня технически всё было хорошо».

Ваут ван Арт: «Подиум – неожиданный результат, приятно снова выступать в велокроссе, где столько болельщиков. Чувствовал лучше, чем от себя ожидал, и скорость держал всю гонку.

Маршрут сложный технически, доволен, что не наделал глупых ошибок. Один раз я упал, досадно, забыл, как проходить такой участок. Поработаю над этим на следующих неделях. Оставшуюся часть дистанции я контролировал, старался не ошибаться.

Когда Матье атаковал, он поехал слишком быстро, его атака была слишкоммощной, и я понял, что мне надо сосредоточиться на борьбе за второе место. Чтобы сегодня бороться с ним на равных, надо было быть на пике формы. Но уже хорошо, что я удержал второе место.

Отличный старт. Сейчас у меня в ногах пять – шесть недель тренировок. Прибавить сюда ещё пять недель, и я буду совершенно другим гонщиком. Могу очень сильно прибавить. В ближайшие недели хочу много тренироваться, чтобы побороться за победы на рождественских гонках».