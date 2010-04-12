VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар: “Я буду бороться на Тур де Франс не ради реванша”

Тадей Погачар выиграл первый критериум в Мадриде

 

  Тадей Погачар отдохнул в межсезонье и с новыми силами начинает подготовку к сезону 2023 года. Перед тем, как отправиться в тренировочный лагерь команды UAE Team Emirates, который пройдёт в Коста-Бланке, 24-летний словенский велогонщик выиграл первый критериум в Мадриде.

 

  В гонке из 35 кругов двукратный победитель Тур де Франс атаковал за два круга до финиша, опередив чемпиона Испании, гонщика команды INEOS Grenadiers Карлоса Родригеса и гонщика команды Kern Pharma Рауля Гарсиа Пьерна.  

 

  После критериума в интервью испанскому изданию El Mundo Тадей Погачар в очередной раз обозначил свою главную цель 2023 года – Тур де Франс, а также подчеркнул, что не воспринимает предстоящую борьбу на французском Гранд-туре как реванш.

 

Тадей Погачар: “Я буду бороться на Тур де Франс не ради реванша”

 

   Тадей Погачар: «Не думаю о выступлении в гонке как о реванше. Это всего лишь спорт, игра. Нет необходимости бороться только для того, чтобы взять верх над кем-то. Это игра. Если проиграл, значит, проиграл. Если выиграл – выиграл. Я всегда стараюсь быть лучшим, стать лучше других. Я стараюсь стать сильнее, но это не реванш.

 

  Тур де Франс-2022 был великолепным. Второе место – новый для меня опыт. Я не считаю это поражением. К тому же у меня появились новые болельщики, считаю, что могу быть доволен тем, как всё получилось. Вынес из гонки массу положительного – проиграл Тур лучшим из возможных способов.

 

  На Туре многому научился. Были ошибки, что-то сделал бы по-другому, где-то мог проехать лучше, но ничего катастрофического. Только детали. В каждой гонке есть и хорошее, и плохое. В итоге сводишь это воедино и к следующей гонке подходишь ещё лучше подготовленным. Поэтому считаю, что в 2023 году могу быть очень и очень уверен в своих силах и мотивирован ещё больше.

 

  Это межсезонье отличалось от других – сказал бы, что полностью отдохнул и душой, и телом. Получился замечательный перерыв от велосипеда. А сейчас я более чем готов начать тренировки к следующему сезону».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 20:48 | Регистрация: 26.04.2017

    Золотые слова! Всё больше радуюсь тому, что озвученное соответствует впечатлению от человека по телекартинке. Больших успехов ему!

    1. Имя: Михаил

      motte

      Вчера, 21:42 | Регистрация: 4.07.2011

      Плюс 1

  2. Геродот

    Вчера, 21:36 | Регистрация: 12.04.2010

    Мутное какое-то интервью. Спорт это не игра, не рулетка как-то. Побеждает не только сильнейший, но и умнейший. Надо думать что делаешь и делать по-задуманному. А если полагаться на игру фортуны, можно и второй раз жестоко пролететь.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Velolife
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (1)
    Velolife-Фото

    8-й этап КМ велокросса в Антверпене собрал троицу главных протагонистов мирового СХ: MVDP, WVA и ЧМ Tom Pidcock. Два первых заняли две верхних ступеньки пьедестала. Tom Pidcock замкнул великолепную 7. Но все трое, вряд ли, борются за КМ. У них другие цели. Возможно, ЧМ. Правда, нынешний ЧМ уже намекнул, что, его, скорее всего, не увидят в Hoogerheide. Мол, там не та трасса, поскольку она для таких парней, как MVDP и WVA. И 8-й этап дал основание поверить британцу – по технической сложности трасса в Hoogerheide похожа на Антверпен. Ошибка WVA на 6-м барьере показала, что он ещё не в  форме. И более 20 секунд, которые привёз ему MVDP это подтверждает. Посмотрим, как развернётся соперничество в Дублине. Если, конечно, они туда поедут. Ведь никто шоссейные сборы не отменял. Хотя, почему бы и не покататься off-road перед Рождеством! Но, тем не менее, интересно понаблюдать за борьбой Laurens Sweeck и Eli Iserbyt, которых пока разделяют всего 6 очков. У элитных женщин разрыв намного больше: 290 Fem Van Empel против 195 Puck Pieterse. Девчонки  дают газу! Как всегда, приятно смотреть. Что и говорить, прекрасны женщины, даже тогда, когда они измазаны грязью!

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2023 – главная ... (1)
    Sezar-Фото

    Вполне может затащить.

  • motte
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (3)
    motte-Фото
    Плюс 1
  • Геродот
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (3)
    Геродот-Фото

    Мутное какое-то интервью. Спорт это не игра, не рулетка как-то. Побеждает не только сильнейший, но и умнейший. Надо думать что делаешь и делать по-задуманному. А если полагаться на игру фортуны, можно и второй раз жестоко пролететь.

  • SVS
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (3)
    SVS-Фото

    Золотые слова! Всё больше радуюсь тому, что озвученное соответствует впечатлению от человека по телекартинке. Больших успехов ему!

  • enigma
    Давиде Ребеллин погиб под колё ... (35)
    enigma-Фото

     

    ПАМЯТИ: ДАВИДЕ РЕБЕЛЛИН (1971-2022)

    https://www.wielerflits.nl/nieuws/in-memoriam-davide-rebellin-1971-2022/

  • motte
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    motte-Фото

    Это просто класс! Каждый миллиметр этой трассы знаком любому в пелотоне, ибо , основная масса гонцов живет в Монако. Главное, будет зрелищно, столько туристов, немерено, сам не раз катался, но на авто.

  • valverdezzz
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (15)
    valverdezzz-Фото
    https://www.cyclist.co.uk/in-depth/1730/make-me-a-better-sprinter  не вижу ошибок. когда писал "в моменте" - это 5-10 секунд усилий, "относительно продолжительно" - последние 500м. Я не имел ввиду, что они едут 1,5к ватт всю гонку. Я говорил о том, что теперь фактор сопротивления усталости более важен, чем возможность выдать пиковые высокие ватты, как например после 100км болтушки на туре ОАЭ. Лично я, достаточно слабый аматор спокойно держу 800-1000 ватт/5сек.
  • Meridale
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    Meridale-Фото

    Посмотрим будут ли французы опять испытывать судьбу финальной разделкой своих "вечных молодых надежд").

  • RVL
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (19)
    RVL-Фото

    стоит ежик перед медведем и твердит" я сильный , я сильный , я сильный"
    медведь его лапой бах-ежик улетел в кусты...
    ежик отряхнулся, восстановился и твердит "я сильный, я сильный, я сильный. но легкий"

    вот так и пидкоком. он уже отдал, говоря что ваны сильнее его в кроссе..
    а он тоже сильный, просто легкий.))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 декабря

Daryl Impey (Israel - Premier Tech)

Lilian Calmejane (Ag2r - Citroen)

7 декабря

Lukasz Wisniowski (EF Education-EasyPost)

Matthias Brandle (Israel - Premier Tech)

Rick Zabel (Israel - Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2022 (14)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)