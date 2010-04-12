Тадей Погачар: “Я буду бороться на Тур де Франс не ради реванша”

Тадей Погачар выиграл первый критериум в Мадриде

Тадей Погачар отдохнул в межсезонье и с новыми силами начинает подготовку к сезону 2023 года. Перед тем, как отправиться в тренировочный лагерь команды UAE Team Emirates, который пройдёт в Коста-Бланке, 24-летний словенский велогонщик выиграл первый критериум в Мадриде.

В гонке из 35 кругов двукратный победитель Тур де Франс атаковал за два круга до финиша, опередив чемпиона Испании, гонщика команды INEOS Grenadiers Карлоса Родригеса и гонщика команды Kern Pharma Рауля Гарсиа Пьерна.

После критериума в интервью испанскому изданию El Mundo Тадей Погачар в очередной раз обозначил свою главную цель 2023 года – Тур де Франс, а также подчеркнул, что не воспринимает предстоящую борьбу на французском Гранд-туре как реванш.

Тадей Погачар: «Не думаю о выступлении в гонке как о реванше. Это всего лишь спорт, игра. Нет необходимости бороться только для того, чтобы взять верх над кем-то. Это игра. Если проиграл, значит, проиграл. Если выиграл – выиграл. Я всегда стараюсь быть лучшим, стать лучше других. Я стараюсь стать сильнее, но это не реванш.

Тур де Франс-2022 был великолепным. Второе место – новый для меня опыт. Я не считаю это поражением. К тому же у меня появились новые болельщики, считаю, что могу быть доволен тем, как всё получилось. Вынес из гонки массу положительного – проиграл Тур лучшим из возможных способов.

На Туре многому научился. Были ошибки, что-то сделал бы по-другому, где-то мог проехать лучше, но ничего катастрофического. Только детали. В каждой гонке есть и хорошее, и плохое. В итоге сводишь это воедино и к следующей гонке подходишь ещё лучше подготовленным. Поэтому считаю, что в 2023 году могу быть очень и очень уверен в своих силах и мотивирован ещё больше.

Это межсезонье отличалось от других – сказал бы, что полностью отдохнул и душой, и телом. Получился замечательный перерыв от велосипеда. А сейчас я более чем готов начать тренировки к следующему сезону».