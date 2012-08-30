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Тадей Погачар о Тур де Франс и тренировках в изоляции

Тадей Погачар: «Мне слишком рано думать о результате в генеральной классификации Тур де Франс»

 

 

  Тадей Погачар в этом году собирается дебютировать на Тур де Франс. В прошлом году он впервые проехал Гранд-тур – Вуэльту Испании, и стал призёром, поднявшись на третью ступень подиума. Но на Тур де Франс 21-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates не нацеливается на достижение конкретного результата в общем зачёте. Об этом, а также о том, на каких гонках планирует выступать, когда сезон возобновится, Тадей Погачар рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Тадей Погачар о Тур де Франс и тренировках в изоляции

 

  Тадей Погачар: «Думаю, сейчас на моих плечах меньше груза ожиданий. После пандемии люди не ждут от меня многого, а некоторые вообще не верят, что Тур де Франс состоится.

 

  Всё подвешено в воздухе. Но Тур в этом году пройдёт, то мне слишком рано думать о результате в генеральной классификации. Я буду хорошо готовиться, сделаю всё, что смогу, но не стану говорить о результатах.

 

  Конечно, хочу принять участие в Туре, быть наравне с лучшими, стараться атаковать. Однако я понимаю, что это будет трудно. Может быть ещё сложнее, потому что многие гонщики, которые ехали бы Джиро д’Италия или Вуэльту Испании, наверное, отправятся теперь на Тур. А это значит, что конкуренция будет ещё жёстче.

 

  Пока нет уверенности на 100%, но, возможно, я начну со Страде Бьянке (1 августа), потом поеду или Милан-Сан-Ремо или Ломбардию. Затем Критериум Дофине, потом Тур де Франс и чемпионат мира. Но пока ничего не гарантировано.

 

  Конечно, все поедут более медленно. Но мощность останется. Думаю, что все снова тренируются. Мы все на одной странице, так что не считаю, что форма гонщиков будет сильно различаться.

 

  У некоторых изоляция длилась дольше, это правда. Я просто надеюсь, что эти ребята не сожгли себя на домашних тренажёрах. Для меня тренироваться дома оказалось тяжело. Самая долгая тренировках на роллерах у меня длилась полтора часа.

 

  Никто не знает, какой будет его физическая форма на первых гонках. Я просто постараюсь сделать всё, что могу, но, конечно, пик формы буду подводить к Тур де Франс».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 09:50 | Регистрация: 20.06.2019

    Эххх, приехали бы к нам в Беларусь - не пришлось бы тренировочный процесс прерывать))) Гор правда нет, но холмистых локаций хватает. И без карантинов, вроде все нормально, не вымираем пока)))

    1. RVL

      Сегодня, 14:26 | Регистрация: 30.08.2012

      Это лучше чем станок, 100 %

    2. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 14:29 | Регистрация: 7.12.2014

      А маутинбайк кросс кантри чего не развиваете? В Беларуси, как и в России, для этого все условия есть. Там высоких гор не нужно, главное холмы и бездорожье. И вид спорта олимпийский. А резалты в МТБ совсем удручающие.
      На днях запись Cape Epic смотрела на ютубе. Там в чате один человек настойчиво интересовался: "Русские есть?".
      Из 680 команд из 2-х человек, приехавших из 50-ти стран мира, нашлась 1 команда из России в категории Мастерс. Одному 54 года, второму 49 лет. Заняли в итоге 131-е место в своей категории, проиграв Пурито с его напарником 16 часов. В общей классификации 393-е место. К слову, Пурито проиграл Нино 3 часа и занял в общей классификации 26-е место, опередив многих действующих гонщиков.
      К слову гонка имеет категорию UCI и дает очки в рейтинг. Поэтому топы МТБ каждый год с удовольствием туда ездят. И весомые очки в рейтинг, и призовые, и классная тренировка. И не только МТБ. Анна ван дер Бреген победила у женщин, Оскар Фрейре с молодой напарницей занял 2-е место в миксте. А Робби Макюэн подвизался там комментатором. В 2017 г. Кадел Эванс в паре с Хинкепи победили в категории Мастерс.
      Кроме этих двух россиян были 3 человека из Латвии. Один в интернациональной команде и два в чисто латвийской. И всё.

      1. RVL

        Сегодня, 15:09 | Регистрация: 30.08.2012

        На трек ставку сделали... похоже.а мтб забыли

  2. RVL

    Сегодня, 14:29 | Регистрация: 30.08.2012

    Вон блогер Красава, завис с женой в деревне у ее родителей...под Слуцком. Стримит себе на природе

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • RVL
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    RVL-Фото
    На трек ставку сделали... похоже.а мтб забыли
  • Earl57
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    Earl57-Фото
    А маутинбайк кросс кантри чего не развиваете? В Беларуси, как и в России, для этого все условия есть. Там высоких гор не нужно, главное холмы и бездорожье. И вид спорта олимпийский. А резалты в МТБ совсем удручающие.
    На днях запись Cape Epic смотрела на ютубе. Там в чате один человек настойчиво интересовался: "Русские есть?".
    Из 680 команд из 2-х человек, приехавших из 50-ти стран мира, нашлась 1 команда из России в категории Мастерс. Одному 54 года, второму 49 лет. Заняли в итоге 131-е место в своей категории, проиграв Пурито с его напарником 16 часов. В общей классификации 393-е место. К слову, Пурито проиграл Нино 3 часа и занял в общей классификации 26-е место, опередив многих действующих гонщиков.
    К слову гонка имеет категорию UCI и дает очки в рейтинг. Поэтому топы МТБ каждый год с удовольствием туда ездят. И весомые очки в рейтинг, и призовые, и классная тренировка. И не только МТБ. Анна ван дер Бреген победила у женщин, Оскар Фрейре с молодой напарницей занял 2-е место в миксте. А Робби Макюэн подвизался там комментатором. В 2017 г. Кадел Эванс в паре с Хинкепи победили в категории Мастерс.
    Кроме этих двух россиян были 3 человека из Латвии. Один в интернациональной команде и два в чисто латвийской. И всё.
  • RVL
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    RVL-Фото

    Вон блогер Красава, завис с женой в деревне у ее родителей...под Слуцком. Стримит себе на природе

  • RVL
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    RVL-Фото
    Это лучше чем станок, 100 %
  • Ice
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    Ice-Фото

    Эххх, приехали бы к нам в Беларусь - не пришлось бы тренировочный процесс прерывать))) Гор правда нет, но холмистых локаций хватает. И без карантинов, вроде все нормально, не вымираем пока)))

  • Ice
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: uran
    Неужто и блок в стиралке прошьет, и бак распояет чтоб подшипник заменить?)

    Я б на это посмотрел)

  • Серафим
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (6)
    Серафим-Фото

     Короче, Ченцо мастер не только на все ноги, но и руки. Ему только в России жить, не зря есть пословица - "Хочешь сделать хорошо - сделай сам".

  • uran
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (6)
    uran-Фото
    Неужто и блок в стиралке прошьет, и бак распояет чтоб подшипник заменить?)
  • paziz
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (12)
    paziz-Фото

    Но вот только в гонке, цифры не всегда решают, слава богу, есть ряд факторов, которые добавляют интереса. Можно быть лучшим генеральщиком, но сломаться на тренировке по глупости, так ведь?))))
     
    [/quote]

    Фрум самое яркое тому подтверждение 

  • RVL
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (6)
    RVL-Фото

    согласен, без гонок очень уныло и надо чем то себя занимать. даже не верится что гонки скоро начнутся. Да и в какой концентрации!

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