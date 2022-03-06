Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2022

Тадей Погачар, Йонас Вингегор, Ремко Эвенепул о 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2022

Тадей Погачар, 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates, вновь не оставил соперникам шанса на 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2022. Этап решился на финальном 4-километровом подъёме с 7% градиентом, который гонщики преодолевали трижды. Многочисленные атаки соперников Погачара успехом не увенчались, а контратака словенского гонщика принесла ему не только победу на этапе, но и майку лидера «Гонки двух морей». Вторым на этапе финишировал Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), тройку лучших замкнул Виктор Лафай (Cofidis).

В генеральной классификации ближайшим соперником Тадея Погачара является Ремко Эвенепул (Quick Step Alpha Vinyl), проигрывающий ему 9 секунд. Филиппо Ганна сместился на третью строчку и уступает Погачару 21 секунду.

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Тадей Погачар: «Последние несколько километров были очень трудными, атаки шли одна за другой. Мы с Марком Солером очень хорошо их отражали, то он, то я поочерёдно. Мы всё держали под контролем. На финальных 600 метрах я атаковал. На таком типе финиша всегда нужно быть готовым. Я подумал, что настал момент. Сегодня никто из команд не брал на себя ответственность за ситуацию на этапе, поэтому наши гонщики провели впереди 200 км. Я должен был как-то отплатить ребятам за работу. Соперничества с командой Jumbo-Visma у нас нет, в конце они тоже вышли вперёд, потому что у нас общие цели».

Йонас Вингегор: «В спринте Погачар невероятен. Снимаю шляпу. После такого тяжёлого этапа как сегодня то ,что я финишировал вторым, даёт мне уверенность».

Ремко Эвенепул: «Мы старались осложнить гонку, но на спуске был встречный ветер, поэтому ничего значительного предпринять было нереально. Но я доволен. Мы старались. Я заметил, что мне не хватает взрывной мощи против этих ребят на таких подъёмах, где надо давать полный газ. Погачар всё держал под контролем. Он заслуженный победитель. За 100 м до финиша я находился на шестой или седьмой позиции, надо было добирать, но я ни о чём не жалею. Делаю, что в моих силах, постараюсь подняться на подиум, пока что ситуация выглядит хорошо. Жду следующих этапов».