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Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2022

Тадей Погачар, Йонас Вингегор, Ремко Эвенепул о 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2022

 

 

 

  Тадей Погачар, 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates, вновь не оставил соперникам шанса на 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2022.  Этап решился на финальном 4-километровом подъёме с 7% градиентом, который гонщики преодолевали трижды. Многочисленные атаки соперников Погачара успехом не увенчались, а контратака словенского гонщика принесла ему не только победу на этапе, но и майку лидера «Гонки двух морей». Вторым на этапе финишировал Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), тройку лучших замкнул Виктор Лафай (Cofidis).

 

В генеральной классификации ближайшим соперником Тадея Погачара является Ремко Эвенепул (Quick Step Alpha Vinyl), проигрывающий ему 9 секунд. Филиппо Ганна сместился на третью строчку и уступает Погачару 21 секунду.

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Тадей Погачар: «Последние несколько километров были очень трудными, атаки шли одна за другой. Мы с Марком Солером очень хорошо их отражали, то он, то я поочерёдно. Мы всё держали под контролем. На финальных 600 метрах я атаковал. На таком типе финиша всегда нужно быть готовым. Я подумал, что настал момент. Сегодня никто из команд не брал на себя ответственность за ситуацию на этапе, поэтому наши гонщики провели впереди 200 км. Я должен был как-то отплатить ребятам за работу. Соперничества с командой Jumbo-Visma у нас нет, в конце они тоже вышли вперёд, потому что у нас общие цели».

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

  Йонас Вингегор: «В спринте Погачар невероятен. Снимаю шляпу. После такого тяжёлого этапа как сегодня то ,что я финишировал вторым, даёт мне уверенность».

 

  Ремко Эвенепул: «Мы старались осложнить гонку, но на спуске был встречный ветер, поэтому ничего значительного предпринять было нереально. Но я доволен. Мы старались. Я заметил, что мне не хватает взрывной мощи против этих ребят на таких подъёмах, где надо давать полный газ. Погачар всё держал под контролем. Он заслуженный победитель. За 100 м до финиша я находился на шестой или седьмой позиции, надо было добирать, но я ни о чём не жалею. Делаю, что в моих силах, постараюсь подняться на  подиум, пока что ситуация выглядит хорошо. Жду следующих этапов».

 

Результаты 4 этапа Тиррено-Адриатико-2022

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • diveman
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (20)
    diveman-Фото
    Вот какие странности бывают Adriano. Вы по Вашим словам - видимо за границей, а комментарии пишите с Российского IP адреса.
  • allb46
    Петер Саган сошёл с Тиррено – ... (2)
    allb46-Фото
    Саган, сбитый летчик...
  • uran
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (20)
    uran-Фото
    По вашему получается это в стране отношение к русскому как к скотине, если они бегут из страны?
  • Gorn9k
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 4 (8)
    Gorn9k-Фото
    Спокойно смотрю на евроспортплеер.ком и приложение на мобилке работает.
  • Gorn9k
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (20)
    Gorn9k-Фото
    "Зная вашу натуру" - а ты меня лично знаешь? Или твой комментарий основан на догадках?
  • Gorn9k
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (20)
    Gorn9k-Фото
    Барак Обама: "Я верю, что Америка исключительна"
    Расскажи мне про шовинизм)))
    Никогда к русскому народу не относились нормально, любой человек, знающий историю, подтвердит.
  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 5 (18)
    RVL-Фото
    я думаю что вва классик с хорошей разделкой и он сейчас почти на топе. свалить на этапе, перед этим вззяв разделку , а дотого увезя в отрыв своих-для него самое то. 2 этапа он выдавал все что мог и лучше всех. он не генерал-и признает это. топ он только на классике выдаст. вот повесне. причем не стоит его в спринтеры записывать...сложный спринт не из кучи-да.
    роглич ну..в горе его надо смотреть, причем не на недельке...эту он заберет (если все по плану пойдет и кинтана не вмешается ;) )
    ейтс неплох в разделке был..но как мне кажется вот он сейчас топ. всегда гдето рядом, но ожидать серьезного реззультата не стоит.
    что касается отсчета по деннису-парень лучший в своем виде, а рядом люди с иным амплуа. думаю им прибавить много не удастся, хотя может для результата и этой формы хватит. и так мощно выглядят
  • motte
    Париж - Ницца-2022. Этап 5 (18)
    motte-Фото

    Словенцы забирают обе эти красивые недельки?

    А что с ваутом? 

  • motte
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 4 (8)
    motte-Фото

    Цитата: BlAr
    Очередной монструозный финал от Тадея! Гонки с его участием совершенно не имеют интриги. Разве что сколько он привезёт, и кто будет вторым...

    Недаром Меркс назвал его своим преемником.

    Ремко только на авто гонять

    был лишен прав на три недели и оштрафован за превышение скорости.

    Правонарушение датируется ноябрем 2020 года, но санкции были вынесены судом в Бельгии только в среду. 

    По сообщениям различных бельгийских СМИ, Эвенепул ехал со скоростью 125 км/ч недалеко от своего дома в Шепдале, по дороге, где ограничение скорости составляет 70 км/ч. 

    Запрет на 21 день с последующей перездачей и штраф 400 евро. 

    По божески, у нас 1500 евро мин. 

     

     

     

     

  • Earl57
    Париж - Ницца-2022. Этап 5 (18)
    Earl57-Фото
    Это дедушка Кондрашов "новый"?

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
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