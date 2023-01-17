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Кристиан Прюдомм: “Маршрут Тур де Франс всегда создавался под горняков ”

Кристиан Прюдомм о разделке и маршруте Тур де Франс-2023

 

 

  В маршруте Тур де Франс-2023, представленном 27 октября, лишь одна 22-километровая индивидуальная гонка на время, которая откроет третью решающую неделю гонки. Директор французского Гранд-тура Кристиан Прюдомм (Christian Prudhomme) считает, что уменьшение количества разделок благотворно повлияет на динамику и зрелищность гонки, заставит претендентов бороться с первых этапов.

 

Кристиан Прюдомм: “Маршрут Тур де Франс всегда создавался под горняков ”

 Photo © A.S.O./Etienne Coudret

 

   Кристиан Прюдомм: «Разделки имеют тенденцию парализовать гонку. Я предпочитаю смотреть, как чемпионы сражаются бок-о-бок на первой неделе. Все отлично всё понимают. Борьба плечом к плечу гораздо интереснее, чем разделка, где участники стартуют один за другим.

 

  Когда я был маленьким, была привычка разделять стили горняков и раздельщиков. Был Жак Анкетиль, сильный и выносливый, который мучился в горах. А потом был «Орёл из Толедо» Федерико Баамонтес, который переворачивал гонку в горах, но терял время в разделке. В этом случае разделка необходима, чтобы сбалансировать стили. Теперь же мы вернулись к атакующему типу велоспорта, когда гонщики способны побеждать почти везде.

 

  Тур  всегда создавался под горняков, кто бы что ни говорил. Если не умеешь хорошо проходить подъёмы, Тур де Франс не выиграешь.

 

  Я мечтаю, чтобы как 60 лет назад, состоялась борьба чистых “рулёров”, способных держаться в горах, и великолепных горняков, которые не так сильны в гонке на время. Сейчас этого нет, но может снова случиться».

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Теги к статье: Кристиан Прюдомм Тур де Франс-2023 Tour de France-2023

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17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Серафим
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (10)
    Серафим-Фото

      А в чем особенность? 8 горных этапов, ну так - ни много, ни мало. 4 финиша в гору - это космос? Из эпических подъемов Турмале транзитом и всё. Ну на куршавельском этапе есть высокая гора, но не самая трудная, просто высокая. 

       8 спринтерских этапов - вернулись к обычному формату.  Разве что разделка одна и  с горкой. Тур как Тур. 

  • velodoctor
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (10)
    velodoctor-Фото

    В топ 10 не престижнее, на подиуме престижнее быть может. Тут другое, тур смотрят в разы больше народу и для спонсоров важно видеть сильнейших гонщиков именно там, чтоб они показали результат. Поэтому маршрут большого значения не имеет, большинство сильных поедет тур.

  • Astanaforever
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (10)
    Astanaforever-Фото
    А че, мне этот тур сильно нравится. Зря вы бочку на него катите. Настоящий горный тур. 16 этап ваще пушка для горняков-раздельщиков. И будет тур конкурентноспособный для многих претендентов среднего класса команд. Тотальное превосходство лидеров пелотона как Погачар и Роглич с Эвенпулом и Вингегором за счет разделки над другими гонцами исключено. Здесь решат только горы. Карапасы, Лопесы, Барде срочно им ехать. Есть шанс.
  • patar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (10)
    patar-Фото
    Цитата: Krakk
    Смех, просто смех!
    Хотели выдать горный Тур, а выдавили кучу понятно какой субстанции. 0 (НОЛЬ) горных финишей на 3 неделе! Ах да, есть же "горная" разделка. Как же я ржу с этих клоунов!
    Кому такое может приглянуться? Все лидеры пелотона выберут Джиро, где настоящие горы, а не это посмешище, и никакие разделки их не испугают. Разве что, Роглича в принудительном порядке сюда отправят, но сдается мне, он скорее сменит команду, чем согласится ехать это.
    Лол. Финишировать в топ 10 этого тура в мире велоспорта престижнее, чем выиграть джиро. Смешнее читать только коментарии рефорга и астанафоревер
  • vadi
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (6)
    vadi-Фото
    Гонщики - не медики, они не будут проверять что им дает врач команды, потому что это представитель руководства, который отвечает за то, чтобы не поймали. И точно так же глупо считать, что гонщик-профессионал такого уровня пойдет пить что попало, не посоветовавшись с врачом.
  • Гонщик
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (10)
    Гонщик-Фото

    Даже нормальной разделки нет , видимо кое у кого надежда на Бернальку... 

  • Krakk
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (10)
    Krakk-Фото

    Смех, просто смех!

    Хотели выдать горный Тур, а выдавили кучу понятно какой субстанции. 0 (НОЛЬ) горных финишей на 3 неделе! Ах да, есть же "горная" разделка. Как же я ржу с этих клоунов!

    Кому такое может приглянуться? Все лидеры пелотона выберут Джиро, где настоящие горы, а не это посмешище, и никакие разделки их не испугают. Разве что, Роглича в принудительном порядке сюда отправят, но сдается мне, он скорее сменит команду, чем согласится ехать это.

  • si40w
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (10)
    si40w-Фото
    Кажется, Джиро и Тур маршруты перепутали...
  • velodoctor
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (10)
    velodoctor-Фото

    Спритерам  дали аж 8 этапов, турмале транзитная, считай что не включали совсем. 

  • porcus91
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (10)
    porcus91-Фото
    Наконец-то, без разделов. 22 км по сравнению с Джиро, где 3 этапа упороты на разделки. Супер, Jumba точно фаворит. Погачар вспомнит Col de Lose))) ? Отличный маршрут, похож вроде на 2015

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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