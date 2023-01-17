Кристиан Прюдомм: “Маршрут Тур де Франс всегда создавался под горняков ”

Кристиан Прюдомм о разделке и маршруте Тур де Франс-2023

В маршруте Тур де Франс-2023, представленном 27 октября, лишь одна 22-километровая индивидуальная гонка на время, которая откроет третью решающую неделю гонки. Директор французского Гранд-тура Кристиан Прюдомм (Christian Prudhomme) считает, что уменьшение количества разделок благотворно повлияет на динамику и зрелищность гонки, заставит претендентов бороться с первых этапов.

Photo © A.S.O./Etienne Coudret

Кристиан Прюдомм: «Разделки имеют тенденцию парализовать гонку. Я предпочитаю смотреть, как чемпионы сражаются бок-о-бок на первой неделе. Все отлично всё понимают. Борьба плечом к плечу гораздо интереснее, чем разделка, где участники стартуют один за другим.

Когда я был маленьким, была привычка разделять стили горняков и раздельщиков. Был Жак Анкетиль, сильный и выносливый, который мучился в горах. А потом был «Орёл из Толедо» Федерико Баамонтес, который переворачивал гонку в горах, но терял время в разделке. В этом случае разделка необходима, чтобы сбалансировать стили. Теперь же мы вернулись к атакующему типу велоспорта, когда гонщики способны побеждать почти везде.

Тур всегда создавался под горняков, кто бы что ни говорил. Если не умеешь хорошо проходить подъёмы, Тур де Франс не выиграешь.

Я мечтаю, чтобы как 60 лет назад, состоялась борьба чистых “рулёров”, способных держаться в горах, и великолепных горняков, которые не так сильны в гонке на время. Сейчас этого нет, но может снова случиться».