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Примож Роглич: “Не знаю, буду ли готов к Джиро д’Италия-2023”

Примож Роглич о восстановлении после операции и календаре гонок на 2023 год

 

  Примож Роглич продолжает восстановление после операции на плече, которую провели шесть недель назад. 33-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma вернулся в седло велосипеда, но пока не начал тренироваться с полноценной нагрузкой.

 

  Ближайшая цель Приможа Роглича – принять участие в тренировочном лагере команды, который начнётся 11 декабря. О примерном календаре гонок на 2023 год и неопределённости после операции на плече и желании продолжать выступать Примож Роглич рассказал в интервью итальянскому изданию Bici.pro.

 

Photo ©Unipublic / Charly Lopez

 

  Примож Роглич: «Сейчас я в порядке. Потихоньку начал тренироваться. После операции прошло уже шесть недель, и с каждой неделей мне всё лучше. Но процесс требует времени. Наконец, могу двигать рукой – почти получается сделать полный круг».

 

 Как сообщил Примож Роглич в интервью Bici.pro, врачи пока запрещают ему заниматься бегом, а словенский гонщик обычно включает бег в подготовку к сезону. Есть вероятность, что ему придётся менять посадку в седле велосипеда.

 

  «Что касается посадки на велосипеде, будем надеяться, что ничего менять не придётся, хотя пока что я не знаю. Часть кости плеча убрали, поставили винты, которые длинноваты и выходят с другой стороны. Но меня заверили, что так даже надёжнее. Пойму, как дела, когда начну крутить педали.

 

  Не имею понятия, когда начну сезон. Всё зависит от того, как пойдёт восстановление. Поэтому следующий год для меня в каком-то смысле загадка. Пока что делаю на велосипеде совсем маленькие круги. На следующей неделе у меня будет очередная проверка у врачей, посмотрим, дадут ли мне зелёный свет на полное возобновление тренировок. Пока моя цель – приехать 11 декабря в тренировочный лагерь».

 

  На вопрос, считает ли Примож Роглич себя способным выиграть Тур де Франс, он ответил:

 

  «Думаю ли я о возможности выиграть Тур? Не понимаю, почему бы нет. В конце карьеры поведу итоги, посчитаю, что выиграл, что нет. Хочу продолжать и буду выступать, пока это приносит удовольствие, пока во мне есть эта искра.

 

  Одним из лучших дней  на Тур де Франс-2022 для меня был этап с Коль-дю-Гранон. Прекрасно чувствовать себя частью команды, вносить вклад в общее дело. Тогда я понимал, что мои атаки на Галибье помогут Йонасу. В конце концов, наш план сработал лучше, чем мы, наверное, ожидали.  Потом было больно уезжать домой, когда Йонас и ребята боролись и выиграли Тур, но я просто не мог продолжать, иначе остался бы в гонке».

 

Примож Роглич: “Не знаю, буду ли готов к Джиро д’Италия-2023”

 

  Из-за неопределённости с восстановлением Примож Роглич не уверен, что будет готов ехать Джиро д’Италия-2023:

 

  «Может быть, вся эта ситуация только к лучшему, может, к лету я буду свежее. Нельзя терять уверенность. Сейчас я доволен уже тем, что нет боли.

Когда был прыгуном с трамплина, выступал в этих местах и выигрывал. Не знаю, буду ли готов к Джиро. Надо посмотреть, как пойдут дела после осмотра, который состоится на следующей неделе. Только потом составим программу».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Джиро д'Италия-2023 Тур де Франс

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Комментарии

  • Pugachev
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    Pugachev-Фото

    ВДП - просто здоровенный мужик. Ну, и на велике умеет ездить. Это дает гремучую смесь.....)))))) Болею за Свика с прошлого года. И он мне все больше нравится. Пусть даже не дотянет до ВДМ и ВВА....

  • Pugachev
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (3)
    Pugachev-Фото
    Полностью согласен!
  • Pugachev
    Первая победа Тома Пидкока в м ... (1)
    Pugachev-Фото

    Шоссейник-велокроссмен, чемпион мира по шоссейному велокроссу, победил в шоссейно-велокроссовой гонке. Логично.

     

  • Shalam s Urala
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    У Тома есть любящая семья, любимая и любящая девушка, друзья, преданные болельщики, которые верны ему в горе и в радости, в победе и неудаче. У него есть большие цели, которых он хочет достигнуть. Есть команда, которая верит в него и поддерживает несмотря ни на что. А все остальное мимолетно и проходяще.
    Конкретно на этой гонке кроме тренера с ним были брат Джо и подруга Бетани. Том пересел на шоссейный велосипед и они с братом покатались какое-то время. Так что Том в порядке.

    извините, конечно, но вроде никто и не предполагал, что он под паровоз бросился

  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    velodoctor-Фото

    Обратите внимание, Свик вчера не ехал, сегодня на свежачка на фоне своих привычных соперников проехал отлично. С учетом победы вчера Тома, возмажно он был не так свеж, и всеравно цеплялся в 10-12 секундах за МВДП. Если обод Пидкок сломал об отбойник после спуска, то не удивительно, а если при заносе перед этим, тогда это видимо брак. Изербит как-то пролез на третье место в  итоге, а ехал седьмым долго.  

  • Earl57
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    Earl57-Фото
    У Тома есть любящая семья, любимая и любящая девушка, друзья, преданные болельщики, которые верны ему в горе и в радости, в победе и неудаче. У него есть большие цели, которых он хочет достигнуть. Есть команда, которая верит в него и поддерживает несмотря ни на что. А все остальное мимолетно и проходяще.
    Конкретно на этой гонке кроме тренера с ним были брат Джо и подруга Бетани. Том пересел на шоссейный велосипед и они с братом покатались какое-то время. Так что Том в порядке.
  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    Freejazz-Фото
    Ну у Тома бывали удачные дни и с Ванами, хотя, если статистически - то он все равно третий.
  • close2you
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    close2you-Фото
    Цитата: Freejazz
    Я что-то дано не видел, чтобы в кроссе колеса ломались. Пробои, закусившиеся и порванные цепи - это да, но чтобы обод! Тому удачи в следующей гонке.
    Ему и с ней уже ничего не светит) ван арт будет ещё в след воскресенье, прикурит том?
  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (3)
    Freejazz-Фото

    Все таки прошлогодний чемпионат мира в Штатах был ненастоящий - где майка чемпиона мира? Марианна выступает только на удобных для неё трассах.

  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    Freejazz-Фото

    Я что-то дано не видел, чтобы в кроссе колеса ломались. Пробои, закусившиеся и порванные цепи - это да, но чтобы обод! Тому удачи в следующей гонке.

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