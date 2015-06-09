Примож Роглич вернулся на велосипед после схода с Тур де Франс-2022

Примож Роглич возобновил тренировки, но команда Jumbo-Visma пока не уверена, что он стартует на Вуэльте Испании-2022

Примож Роглич (Primož Roglič) вернулся к тренировкам на велосипеде после схода с Тур де Франс-2022. До старта Вуэльты Испании остаётся две недели, но команда Jumbo-Visma пока не торопится объявлять, будет ли трёхкратный победитель испанского Гранд-тура защищать титул четвёртый год подряд.

В интервью VeloNews представитель команды Jumbo-Visma сказал, что «решение пока не принято»: «Ждём, как и насколько быстро Примож восстановится».

О возвращении к тренировкам 32-летний словенский гонщик написал в соцсетях: «Классическое хорошее утреннее фото, когда наконец-то вернулся на дорогу».

Photo (c) primozroglic

Тренер команды Матье Хейбур (Mathieu Heijboer) сказал VeloNews: «Он восстанавливается, надеемся, что к Вуэльте будет в порядке, но пока говорить рано. В том, как команда будет планировать стратегию, всё зависит от статуса Приможа. Если он не поедет, то мы полностью изменим подход».

В предварительном стартовом составе команды на Вуэльту Испании-2022 пока только несколько имён – Сеп Кусс, Роан Деннис и Роберт Гесинк.

Матье Хейбур: «Уже запланировано, что Вуэльту поедет Сепп. Он около недели заслуженно отдыхал после Тур де Франс, и теперь снова вернулся к тренировкам, готовится к Вуэльте».