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Примож Роглич вернулся на велосипед после схода с Тур де Франс-2022

Примож Роглич возобновил тренировки, но команда Jumbo-Visma пока не уверена, что он стартует на Вуэльте Испании-2022

 

 

  Примож Роглич (Primož Roglič) вернулся к тренировкам на велосипеде после схода с Тур де Франс-2022. До старта Вуэльты Испании остаётся две недели, но команда Jumbo-Visma пока не торопится объявлять, будет ли трёхкратный победитель испанского Гранд-тура защищать титул четвёртый год подряд.

 

   В интервью VeloNews представитель команды Jumbo-Visma сказал, что «решение пока не принято»: «Ждём, как и насколько быстро Примож восстановится».

 

  О возвращении к тренировкам 32-летний словенский гонщик написал в соцсетях: «Классическое хорошее утреннее фото, когда наконец-то вернулся на дорогу».

 

Примож Роглич вернулся на велосипед после схода с Тур де Франс-2022

Photo (c) primozroglic

 

 

 Тренер команды Матье Хейбур (Mathieu Heijboer) сказал VeloNews: «Он восстанавливается, надеемся, что к Вуэльте будет в порядке, но пока говорить рано. В том, как команда будет планировать стратегию, всё зависит от статуса Приможа. Если он не поедет, то мы полностью изменим подход».

 

В предварительном стартовом составе команды на Вуэльту Испании-2022 пока только несколько имён – Сеп Кусс, Роан Деннис и Роберт Гесинк.

 

  Матье Хейбур: «Уже запланировано, что Вуэльту поедет Сепп. Он около недели заслуженно отдыхал после Тур де Франс, и теперь снова вернулся к тренировкам, готовится к Вуэльте».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур

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  1. s75

    Сегодня, 20:05 | Регистрация: 9.06.2015

    всё-таки - четвёртый будет защищать в следующем году blush

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World Championships

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Комментарии

  • s75
    Примож Роглич вернулся на вело ... (1)
    s75-Фото

    всё-таки - четвёртый будет защищать в следующем году blush

  • Kay82
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (10)
    Kay82-Фото
    хорош француз
  • Gorn9k
    Тур Польши-2022. Этап 6 (4)
    Gorn9k-Фото
    Только прочитал этот комментарий, закрыл вкладку и у меня в рекомендациях на ютубе падение Томаса)
    2 секунды до Райта (странная форма) и 28 до Денниса с падением так то солидно, учитывая, что он еще и еле-еле вставал
  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    Velolife-Фото

    Почему игнорируете женский пелотон? 

  • Адриен
    Тур Польши-2022. Этап 6 (4)
    Адриен-Фото

    Цитата: Earl57
    Интересно что Англия, Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс и остров Мэн выступают на этих Играх отдельными командами.
    Вас наверное удивит, но , к примеру, уже более ста лет сборные Англии,  Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса по футболу выступают на международных соревнованиях отдельными командами. Вообще, такого понятия как "Сборная Великобритании по футболу" просто нет. Как, впрочем, и по некоторым другим видам спорта.

  • Earl57
    Тур Польши-2022. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото

    К слову, в английском Бирмингеме проходят Игры Содружества. 4 августа была разделка на 37 км. Победил Деннис, Фред Райт второй, Томас третий. Писали что у Томаса было падение.

    Интересно что Англия, Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс и остров Мэн выступают на этих Играх отдельными командами. Фред Райт представляет Англию, Томас выступает за Уэльс.

    7 августа будет групповая гонка на 160 км. Кэв есть в заявке.

     

    П.С. Райт набрал очень хорошую форму. Интересно, сохранит ли он ее до ЧМ? Он вообще последние пару лет прогрессирует, как любит говорить Сезар, стабильно и последовательно.

  • sixpack
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (10)
    sixpack-Фото
    reforge живет во всех эпохах сразу. Могу только позавидовать человеку без времени. "Вальв претендент на золотую майку" -- был, есть, будет. Он и великоужасного Ленса претендентом сделает, и дона Мигеля. Вот Меньшов еще вернется, да как покажет!
  • velodoctor
    Тимен Аренсмсан – победитель 6 ... (1)
    velodoctor-Фото

    Забавно,что Аренсман уже одной ногой в Инеос по слухам. 

  • sixpack
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (10)
    sixpack-Фото

    Павел уделал группу в одни ноги. Лопес на подъеме вперед не выходил (впрочем, градиент приличный был), потом Лопес слегка приотстал на спуске, и уже не вернулся. По равнине Павел ехал один, как только он предложил попутчикам выйти вперед, те стали оглядываться и ждать Лопеса. ЕФ и Бора догоняли человек в 6, но не догнали. Не знаю, какая форма у него будет на Вуэльте, но это впечатляющий отъезд, конечно, и просто интересный этап.

  • patar
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (10)
    patar-Фото

    Исходя из интервью обоих Сиваков привез пацана на финишь...

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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