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Второй месяц после операции на плече Примож Роглич проведёт без тренировок

Второй месяц после операции на плече Примож Роглич проведёт без тренировок   

 

 

  После операции на плече, которую успешно провели 10 октября, Примож Роглич второй месяц не будет возвращаться к тренировкам. 33-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma вывихнул плечо, упав на брусчатке на 5-м этапе Тур де Франс-2022. Это же плечо он травмировал в 2021 году, упав на финальном этапе Париж-Ницца.

 

  В соцсетях Примож Роглич пояснил, что костный трансплантат стабилизировал левое плечо, восстановление идёт хорошо, но пока подвижность  руки ограничена.

 

Второй месяц после операции на плече Примож Роглич проведёт без тренировок

 

  Во время межсезонья и восстановления после операции Примож Роглич занимается своим Фондом, который помогает развитию велоспорта и молодых спортсменов.

 

  Примож Роглич: «Восстановление идёт как планировалось. Могу немного двигать рукой. Мне всё ещё надо подождать, возможно, месяц или около того, прежде чем запрыгивать на велосипед. Но сейчас я занят другими проектами. На следующей неделе выпустим календарь нашего Фонда».

 

  В начале ноября Примож Роглич назывался в числе участников второго выпуска критериума в Монако(Beking Monaco criterium) наряду с известными велогонщиками Тадеем Погачаром, Уршкой Жигарт, Петером Саганом, Элиа Вивиани, Маттео Трентином, Филиппом Жильбером, Люком Роу, Давиде Формоло,Тимом Велленсом, Стевеном Крёйсвейком, Александром Власовым, Сальваторе Пуччио, Лиззи Дейнан, Еленой Чеккини.

 

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 20:04 | Регистрация: 4.09.2010

    Роглич в целом по жизни катался сильно меньше коллег по про-пелотону, так что это вряд-ли имеет какое-то значение )) .. но это не точно.. locny

  2. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Сегодня, 21:43 | Регистрация: 6.10.2013

    А станки зачем придумали. Когда-то Виггинс с ключицей после Тура готовился упорно к Вуэльте.

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Комментарии

  • Velolife
    Майкл Вантауренхаут – чемпион ... (1)
    Velolife-Фото

    Ждём ЧМ в будущем феврале. Увидим ли ЧМ Tom Pidcock, Wout Van Aert и его закадычного друга Mathieu van der Poel? В Таборе Zdenek Stybar пообещал приехать в Hoogerheide. Да и на элитных женщин будет интересно посмотреть! Ждём! А пока смотрим СХ КМ и Суперпрестиж, а на треке Лигу Чемпионов и 6 Дней. Отдохнём до Даун Андер.

  • Meridale
    Второй месяц после операции на ... (2)
    Meridale-Фото

    А станки зачем придумали. Когда-то Виггинс с ключицей после Тура готовился упорно к Вуэльте.

  • Shalam s Urala
    Второй месяц после операции на ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Роглич в целом по жизни катался сильно меньше коллег по про-пелотону, так что это вряд-ли имеет какое-то значение )) .. но это не точно.. locny

  • tds
    Алехандро Вальверде: "Меня ещ ... (5)
    tds-Фото
    Цитата: uran
    Чего, а хитрости Вальве не занимать. По "молодости" его победы иногда были, так сказать, немного не честными.
    Обоснуйте!
  • RVL
    Алехандро Вальверде: "Меня ещ ... (5)
    RVL-Фото

    не работа, а клад!

  • uran
    Алехандро Вальверде: "Меня ещ ... (5)
    uran-Фото
    Чего, а хитрости Вальве не занимать. По "молодости" его победы иногда были, так сказать, немного не честными.
  • motte
    Алехандро Вальверде: "Меня ещ ... (5)
    motte-Фото

    Феномен, этот Бала, уже давно он ,в полный рост, должен быть у мадам Тюссо.

  • микеле оп-оп-оп
    Алехандро Вальверде: "Меня ещ ... (5)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Кучный сезон в смысле ухода великих. 

    Не представляю мотивацию, кроме денежной, у остающихся ветеранов. К коим, в силу омоложения пелотона, можно относить уже и тридцатилетних. 

    Борьба за околоподиумное пространство на многодневках, работа на младолидеров,  ну или настроиться, доказать боссам, что смогу - и взять таки классику/этап на турах. Какие опции не перечислил? 

  • Серафим
    Том Дюмулин о завершении карье ... (11)
    Серафим-Фото

     Не все в жизни ограничивается профессиональным спортом. И такой человек не мог не понять это достаточно рано. Просто в силу своей душевной конституции он хотел получить максимум из своей деятельности, поскольку не принимал того, что мог бы потратить невозвратное время своей жизни на что-то другое. Может быть более значимое для себя, может быть более полезное для других. 

       Может быть, никогда не будет связан с велоспортом, это и необязательно.

  • Anna P.
    Том Дюмулин о завершении карье ... (11)
    Anna P.-Фото
    Простите за коммент, тонкокожесть - не слабость в моем понимании, а свойство нервной системы, сильные реакции на то, на что другие не обращают внимания. Работаю с некоторыми такими людьми.

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