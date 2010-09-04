Второй месяц после операции на плече Примож Роглич проведёт без тренировок

После операции на плече, которую успешно провели 10 октября, Примож Роглич второй месяц не будет возвращаться к тренировкам. 33-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma вывихнул плечо, упав на брусчатке на 5-м этапе Тур де Франс-2022. Это же плечо он травмировал в 2021 году, упав на финальном этапе Париж-Ницца.

В соцсетях Примож Роглич пояснил, что костный трансплантат стабилизировал левое плечо, восстановление идёт хорошо, но пока подвижность руки ограничена.

Во время межсезонья и восстановления после операции Примож Роглич занимается своим Фондом, который помогает развитию велоспорта и молодых спортсменов.

Примож Роглич: «Восстановление идёт как планировалось. Могу немного двигать рукой. Мне всё ещё надо подождать, возможно, месяц или около того, прежде чем запрыгивать на велосипед. Но сейчас я занят другими проектами. На следующей неделе выпустим календарь нашего Фонда».

В начале ноября Примож Роглич назывался в числе участников второго выпуска критериума в Монако(Beking Monaco criterium) наряду с известными велогонщиками Тадеем Погачаром, Уршкой Жигарт, Петером Саганом, Элиа Вивиани, Маттео Трентином, Филиппом Жильбером, Люком Роу, Давиде Формоло,Тимом Велленсом, Стевеном Крёйсвейком, Александром Власовым, Сальваторе Пуччио, Лиззи Дейнан, Еленой Чеккини.