Приможу Рогличу проведут операцию на плече

Восстановление после операции на плече займёт у Приможа Роглича до двух с половиной месяцев

Примож Роглич сообщил, что 10 октября ему проведут операцию на плече, которое он несколько раз травмировал вывихами. В последний раз 32-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma повредил плечо, упав на брусчатке на 5-м этапе Тур де Франс-2022, в 2021 году он тоже травмировал это плечо во время падения на финальном этапе Париж-Ницца-2021. О предстоящей операции Примож Роглич рассказал в интервью словенскому радио Val 202.

Примож Роглич: «Не секрет, что у меня было несколько вывихов плеча. Настал момент, когда необходимо закрепить место травмы, чтобы стать сильнее и начать подготовку к новому сезону.

Не хочу думать, что это означает, но операция совсем не незначительная. Они отделят часть кости и переставят в место вывихов. После операции рука будет зафиксирована на шесть – восемь недель. Я должен соблюдать то, что мне говорят врачи. Они обязательно сделают всё, чтобы я вернулся на велосипед как можно быстрее».

В этом году Примож Роглич одержал пять побед – выиграл этап и общий зачёт гонки Париж-Ницца, этап Тура Страны Басков, общий зачёт Критериума Дофине и этап Вуэльты Испании. Из-за травмы словенский гонщик сошёл с Тур де Франс перед 15-м этапом и с Вуэльты Испании перед 17-м.