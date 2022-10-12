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Приможу Рогличу проведут операцию на плече

Восстановление после операции на плече займёт у Приможа Роглича до двух с половиной месяцев

 

 

  Примож Роглич сообщил, что 10 октября ему проведут операцию на плече, которое он несколько раз травмировал вывихами. В последний раз 32-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma повредил плечо, упав на брусчатке на 5-м этапе Тур де Франс-2022, в 2021 году он тоже травмировал это  плечо во время падения на финальном этапе Париж-Ницца-2021. О предстоящей операции Примож Роглич рассказал в интервью словенскому радио Val 202.

 

Приможу Рогличу проведут операцию на плече

 

  Примож Роглич: «Не секрет, что у меня было несколько вывихов плеча. Настал момент, когда необходимо закрепить место травмы, чтобы стать сильнее и начать подготовку к новому сезону.

 

  Не хочу думать, что это означает, но операция совсем не незначительная. Они отделят часть кости и переставят в место вывихов. После операции рука будет зафиксирована на шесть – восемь недель. Я должен соблюдать то, что мне говорят врачи. Они обязательно сделают всё, чтобы я вернулся на велосипед как можно быстрее».

 

  В этом году Примож Роглич одержал пять побед – выиграл этап и общий зачёт гонки Париж-Ницца, этап Тура Страны Басков, общий зачёт Критериума Дофине и этап Вуэльты Испании. Из-за травмы словенский гонщик сошёл с Тур де Франс перед 15-м этапом и с Вуэльты Испании перед 17-м.

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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Комментарии

  • velodoctor
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    velodoctor-Фото
    Стандарт UCI по геометрии рамы, а не по ростовке, естественно рамы разные для разного роста гонщиков. Колеса на треке и шоссе одинакового диаметра 28 дюймов.
  • nightbuster33
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    nightbuster33-Фото

    На размер рамы стандарта нет,есть только на мининимальный вес.Пример:Лопез-рост 164см.,Федоров-193см.Для первого-размер рамы 1-2 роста,для второго-3-4роста,но иногда высокоростные гонщики находят выход, используя раму меньшего размера за счет удлинения подседельной трубы, тем более,что подседельная труба в современных веосипедах("кл.люкс") приобрела "овальный" профиль,больший диаметр которого противодействует  наибольшей изгибающей нагрузке(безопасность)-кому охота возить лишний вес,особенно в гору.А размер колеса уже отметил-27".

  • velodoctor
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    velodoctor-Фото

    Там uci стандарт на колеса и раму, большего диаметра нельзя использовать.

  • Pugachev
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    Pugachev-Фото
    Да, про заднее колесо забываем... Но имеем ввиду, что это 700 - шоссе. Возможно, что у Ганны было другое колесо.... Но с точки зрения шестерен - не самое выдающееся соотношение... У Нибали на Тиррено(??) стояли 50 и 10 на разделке....
  • nightbuster33
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    nightbuster33-Фото
    При расчете передачи используются:количество зубьев впереди и сзади,диаметр заднего колеса и известная константа,а не механическое деление большего на меньшее.Так что,передаточное число для колеса 27"(спорт.)и 28"(дорожн.)будет разным.Длина шатуна подбирается, в основном, чисто индивидуально.Не даром объявляется данные:шестеренки(кол-во зубьев),диаметр колеса(заднего)и длина шатуна(рычаг).Переднее колесо не играет ни какой роли.
  • velodoctor
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется, раньше средний каденс был поменьше от того и ворочали передачки ломовые. Связано наверное с тем что скоростей было меньше, на счет ровняка не знаю, но в гору когда смотришь как ехали, просто всем весом ломают передачи, меньше видимо не было. Сейчас на автомате профики держат 90 каденс. У МДВП на разделке в Венгрии был каденс средний 101 аж. 

  • Pugachev
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    Pugachev-Фото
    Я очень люблю Мартина. Но не уверен, что он час ворочал 57х11...

    Кстати, в 70-е годы были (могу наврать..) братья Юханссон у шведов, которые на шоссе в гонке 100 км ТТТ крутили 56х12, что тогда считалось невероятным...
  • VeloVelo
    Филиппо Ганна: “С часовым реко ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Наконец-то побит рекорд Бордмана )

  • uran
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    uran-Фото
    Мартин, правда на шоссе, выкручивал и 57 и 58 на 11
  • Pugachev
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    Pugachev-Фото

    Скорость впечатляет...

    64:14 = 4,5714

    55:12 = 4,5833

    50:11 = 4,5455(у меня, чайника...)

     

    Не такой уж и кардан...

     

    Но какая скорость!

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