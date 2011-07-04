Примож Роглич останется в велокоманде Jumbo-Visma до конца 2025 года

Примож Роглич продлил контракт с велокомандой Jumbo-Visma до конца 2025 года

32-летний Примож Роглич продлил контракт с велокомандой Jumbo-Visma до конца 2025 года. В команде Jumbo-Visma в 2016 году словенский гонщик начал карьеру профессионала, за 6 лет он принёс нидерландской команде Мирового тура 54 победы, в том числе выиграл 15 этапов на всех трёх Гранд-турах, стал трёкратным победителем Вуэльты Испании, выиграл классику-Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, стал олимпийским чемпионом в разделке, поднимался на третью ступень подиума Джиро д’Италия и на вторую ступень подиума Тур де Франс.

Контракт Приможа Роглича с командой действовал до конца 2023 года, но генеральный менеджер команды Ричард Плюгге пересмотрел это соглашение и заключил со словенским гонщиком новый контракт, в результате которого общий стаж работы Роглича в команде Jumbo-Visma составит 10 лет.

Примож Роглич: «Я вырос с этой командой с тех пор, как начал здесь выступать в 2016 году. Вместе мы уже написали внушительную историю, чем очень горжусь. В пелотоне Мирового тура я дебютировал довольно поздно. Возможно, со стороны всё выглядело легко и быстро, но для меня путь не всегда был простым. Тем не менее, моё развитие и прогресс шли быстро, но все эти прекрасные моменты стали возможны не только благодаря моим усилиям. Я работал вместе с товарищами по команде, с персоналом. Великолепно, что останусь частью команды и в ближайшие годы.

Мои цели не зависят от результатов. Хочу продолжать развиваться в отдельных областях как физически, так и ментально, как лидер команды и как личность. И сейчас я нахожусь именно там, где надо, чтобы развиваться. Посмотрим, на чём будем концентрироваться в ближайшие годы».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Очередное продление контракта с Приможем для нас – особенное событие, которое означает, что велогонщик проведёт всю свою карьеру в нашей команде. Мы рады и очень этим гордимся. Примож олицетворяет трансформацию нашей команды за последние годы.

Продление контракта позволит нам на ближайшие годы строить планы и ставить цели, в которых Примож будет играть центральную роль. Он – один из столпов нашей команды. Созданная нами вместе культура команды очень подходит к такому спортсмену и человеку как Примож Роглич»