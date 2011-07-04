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Примож Роглич останется в велокоманде Jumbo-Visma до конца 2025 года

Примож Роглич продлил контракт с велокомандой Jumbo-Visma до конца 2025 года

 

 

  32-летний Примож Роглич продлил контракт с велокомандой Jumbo-Visma до конца 2025 года. В команде Jumbo-Visma в 2016 году словенский гонщик начал карьеру профессионала, за 6 лет он принёс нидерландской команде Мирового тура 54 победы, в том числе выиграл 15 этапов на всех трёх Гранд-турах, стал трёкратным победителем Вуэльты Испании, выиграл классику-Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, стал олимпийским чемпионом в разделке, поднимался на третью ступень подиума Джиро д’Италия и на вторую ступень подиума Тур де Франс.

 

  Контракт Приможа Роглича с командой действовал до конца 2023 года, но генеральный менеджер команды Ричард Плюгге пересмотрел это соглашение и заключил со словенским гонщиком новый контракт, в результате которого общий стаж работы Роглича в команде Jumbo-Visma составит 10 лет.

 

Примож Роглич останется в велокоманде Jumbo-Visma до конца 2025 года

 

 

  Примож Роглич: «Я вырос с этой командой с тех пор, как начал здесь выступать в 2016 году. Вместе мы уже написали внушительную историю, чем очень горжусь. В пелотоне Мирового тура я дебютировал довольно поздно. Возможно, со стороны всё выглядело легко и быстро, но для меня путь не всегда был простым. Тем не менее, моё развитие и прогресс шли быстро, но все эти прекрасные моменты стали возможны не только благодаря моим усилиям. Я работал вместе с товарищами по команде, с персоналом. Великолепно, что останусь частью команды и в ближайшие годы.

 

  Мои цели не зависят от результатов. Хочу продолжать развиваться в отдельных областях как физически, так и ментально, как лидер команды и как личность. И сейчас я нахожусь именно там, где надо, чтобы развиваться. Посмотрим, на чём будем концентрироваться в ближайшие годы».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Очередное продление контракта с Приможем для нас – особенное событие, которое означает, что велогонщик проведёт всю свою карьеру в нашей команде. Мы рады и очень этим гордимся. Примож олицетворяет трансформацию нашей команды за последние годы.

  Продление контракта позволит нам на ближайшие годы строить планы и ставить цели, в которых Примож будет играть центральную роль. Он – один из столпов нашей команды. Созданная нами вместе культура команды очень подходит к такому спортсмену и человеку как Примож Роглич»

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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  1. Pi-man

    Вчера, 19:31 | Регистрация: 25.05.2017

     Good luck!

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 21:04 | Регистрация: 17.05.2015

    Создатель очень веселится, когда узнает про наши планы на будущее, особенно долгосрочные. Помнится Фрум во времена своего чемпионства говорил, что не видит себя в другой команде и намерен уйти из спорта именно из неё. И где он сейчас ?

  3. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 21:11 | Регистрация: 4.07.2011

    Правильное решение.

    Ни гвоздя, ни падения! 

    Удачи, Примож! 

  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:23 | Регистрация: 4.01.2015

    Успехов..и как там всё у них красиво: Signed, sealed & delivered: contract extension for Primoz!

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  5. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 00:38 | Регистрация: 20.05.2021

    Погачар до 2027г.вкл..Роглик до 2025г.вкл.,а всем остальным только мечтать и не надеясь на подобный праздник в их карьере усердно готовиться штурмовать высоты трасс велогонок.За эти годы выявятся и появятся много других гонщиков и тренеров,которые найдут пути более успешного выступления в соревнованиях. Успехов всем в Новом Году!

  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Адриен
    Создатель очень веселится, когда узнает про наши планы на будущее, особенно долгосрочные. Помнится Фрум во времена своего чемпионства говорил, что не видит себя в другой команде и намерен уйти из спорта именно из неё. И где он сейчас ?
    Согласен. Знаете, это просто такой своего рода командный, тактический хайп, для имиджа команды, приподнятия своей значимости в мировом пелотоне. И при форс мажоре, что случилось с Фрумом, Джамбо точно так же с легкостью сольют и Роглу. Даже не сомневайтесь. Это жестокий, беспощадный мир современного спорта. Мы предполагаем, а Всевышний располагает. И еще. Вот такие долгосрочные контракты полностью развращают и дезорганизовывают спортсменов.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Примож Роглич останется в вело ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    Создатель очень веселится, когда узнает про наши планы на будущее, особенно долгосрочные. Помнится Фрум во времена своего чемпионства говорил, что не видит себя в другой команде и намерен уйти из спорта именно из неё. И где он сейчас ?
    Согласен. Знаете, это просто такой своего рода командный, тактический хайп, для имиджа команды, приподнятия своей значимости в мировом пелотоне. И при форс мажоре, что случилось с Фрумом, Джамбо точно так же с легкостью сольют и Роглу. Даже не сомневайтесь. Это жестокий, беспощадный мир современного спорта. Мы предполагаем, а Всевышний располагает. И еще. Вот такие долгосрочные контракты полностью развращают и дезорганизовывают спортсменов.
  • nightbuster33
    Примож Роглич останется в вело ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Погачар до 2027г.вкл..Роглик до 2025г.вкл.,а всем остальным только мечтать и не надеясь на подобный праздник в их карьере усердно готовиться штурмовать высоты трасс велогонок.За эти годы выявятся и появятся много других гонщиков и тренеров,которые найдут пути более успешного выступления в соревнованиях. Успехов всем в Новом Году!

  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич останется в вело ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Успехов..и как там всё у них красиво: Signed, sealed & delivered: contract extension for Primoz!

  • jimm
    Матье ван дер Пул начнёт сезон ... (1)
    jimm-Фото

    наконец то! первый настоящий СХ в сезоне!

  • motte
    Примож Роглич останется в вело ... (6)
    motte-Фото

    Правильное решение.

    Ни гвоздя, ни падения! 

    Удачи, Примож! 

  • Адриен
    Примож Роглич останется в вело ... (6)
    Адриен-Фото

    Создатель очень веселится, когда узнает про наши планы на будущее, особенно долгосрочные. Помнится Фрум во времена своего чемпионства говорил, что не видит себя в другой команде и намерен уйти из спорта именно из неё. И где он сейчас ?

  • Pi-man
    Примож Роглич останется в вело ... (6)
    Pi-man-Фото

     Good luck!

  • reforg34
    Велокоманда Ineos Grenadiers с ... (3)
    reforg34-Фото

    Теперь главное не идти на поводу у зрителей, и правильно распределить капитанства на гонках. А принцип один - в тех гонках, в которых участвуют Фрум или Томас, они должны быть безоговорочными капитанами, особенно гранд-туры. И тогда, как минимум Джиро и Тур,   будут что называется в кармане. Также, велогонщики из других команд перестали считаться со Скаем, поэтому надо не жалеть их и не стесняться привозить вагон времени.

  • Ice
    Майкл Вантурехаут – победитель ... (2)
    Ice-Фото

    Вот и ответ по поводу Пидкока. Кем бы он себя не мнил, но когда в форме Ваны, у них нет соперников хоть в одной, хоть в 5 гонках кроме друг друга. А Пидкок один из многих, раз проиграл, раз выиграл. В кросее доминируют иначе

  • VeloVelo
    Велокоманда Ineos Grenadiers с ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Хорошая команда. Желаю удачи.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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