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Крис Фрум о системе начисления очков UCI и релегации команды Israel Premier Tech

Крис Фрум: «Трёхлетняя система лицензии Мирового тура – приговор для многих велокоманд»

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум в следующем году может не попасть на французский Гранд-тур, так как его команда Israel-Premier Tech не набрала достаточного количества очков UCI, чтобы войти в топ-18 команд Мирового тура. По итогам сезона команда Israel - Premier Tech заняла 19-е место с 4806 очками, в 2021 году завершила сезон на 10-м месте с 6701 очком, в 2020 заняла 22-е место с 2358 очками. В итоговом рейтинга после трёх сезонов Israel-Premier Tech оказалась на 20-м месте с 13881 очком.

 

О новой системе релегации команд 37-летний британский велогонщик высказал своё мнение в интервью Cyclingnews перед стартом критериума в Сингапуре, где занял 2-е место.

 

 

Photo © A.S.O.-Pauline-Ballet

 

  Крис Фрум: «На данный момент с этойсистемой релегации ещё ничего не решено, нам ничего не гарантировано. Пока не знаю, что с релегацией, потому что фактически она ещё не произошла. Мы все ждём, потом, когда это случится, ситуация станет более понятной.

 

  В этой системе точно есть изъяны. Прежде всего, трёхлетняя система   – смертный приговор многим командам. Очень много команд живёт буквально от года к году. И если говорят, что команда потенциально не будет принимать участие в Тур де Франс следующие три года, команды просто закроются.

 

  Лично я хотел бы видеть систему, рассчитанную на один год. Если команду релегируют, то это станет для неё своего рода сигналом тревоги, чтобы собраться и вернуться. Но если команду отчисляют на три года, то так каждый раз могут теряться по две команды.

 

  В этом году мы выиграли два этапа Тур де Франс, но если посмотреть, сколько очков за это получили, то они равны тем, что зарабатывают два гонщика в топ-10 на гонке Кубка Франции, хотя в плане уровня достижений эти гонки не сопоставимы.

 

 Способ начисления очков один для всех, но необходимо его отладить, чтобы он лучше отображал модель профессионального велоспорта.

 

  Каждая команда надеется быть на Тур де Франс, наша особенно. В этом году мы великолепно выступили на Туре, выиграли два этапа, и, что примечательно, этап с брусчаткой (прим. VeloLIVE - 5-й этап Тур де Франс-2022 выиграл Саймон Кларк), очень важный. Мы бы хотели вернуться на Тур де Франс и в следующем году».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel - Premier Tech

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 02:49 | Регистрация: 20.05.2021

    Все высказанное говорит о желании самого Фрума выступить именно на ТдФ, ради чего он вернулся после тяжелейщей травмы,т.к.другие гонки его мало волнуют.Как бы то ни было,стоит прислушится к его мнению об изменении правил начисления очков на различных по рангу гонках.А вот трехгодичный период оставить без изменений,в каждой команде может быть периоды подъема и спада.И как показали прошедшие сезоны причин для этого могут быть различные.

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Крис Фрум о системе начисления ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Все высказанное говорит о желании самого Фрума выступить именно на ТдФ, ради чего он вернулся после тяжелейщей травмы,т.к.другие гонки его мало волнуют.Как бы то ни было,стоит прислушится к его мнению об изменении правил начисления очков на различных по рангу гонках.А вот трехгодичный период оставить без изменений,в каждой команде может быть периоды подъема и спада.И как показали прошедшие сезоны причин для этого могут быть различные.

  • nightbuster33
    Йонас Вингегор опередил Криса ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Места распределили по рангам,согласно купленным билетам.Для пропоганды велоспорта, это здорово! Будущее-настоящее-прошлое.

  • Earl57
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    Earl57-Фото
    Ну, у французов в новом поколении талантливые 19-летние парни есть, Роман Грегуар и Ленни Мартинез. Они в 2023 переходят в элиту.
  • Meridale
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    Meridale-Фото
    Французы последние 30 лет - это вечные надежды). Ещё родился или подрос новый Ино или Финьён.
  • RVL
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    RVL-Фото
    Годю? Перец знойный конечно..и прям за всех французов))
  • RVL
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (10)
    RVL-Фото

    За одного битого двух небибых дают (с)
    На ломбардии показал, что пофик дым, побеждаем . По ремко на этом туре -шансов ноль. Смотри на планы и составы уае и юмбы хотя бы, и квиков. Не способен.даже не поедет

  • Даниил
    Сонни Кольбрелли планирует зав ... (1)
    Даниил-Фото
    Очень обидно за него. По мне, он замечательный гонщик и настоящий борец. Могу только пожелать ему удачи в будущем.
  • Earl57
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    Earl57-Фото

    Цитата: Meridale


    P.S. Колумбийцы и прочие индейцы потирают ноги)

    Пока что радуются французы. Годю на седьмом небе от счастья. Говорит, наконец-то Тур, который мне идеально подходит.

  • Гонщик
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (10)
    Гонщик-Фото

    В том и дело что битый, Ломбардия вообще каким боком к Туру относится? По поводу Ремко и малые шансы вообще смешно, чел только прибавляет и вполне способен заграбастать Тур. 

  • Meridale
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    Meridale-Фото

    Возможно эта гонка будет зрелещней для зрителей. Потому что последние годы для, скажем так, зрителя со стажем гонки стали менее интересны. Да, скоростя, техника, ватты на килограмм, но на это местами скучно смотреть.
    Уровень гонщиков стал такой вышкаленный на современных технологиях, топы все так плотно идут, что лишняя не продуманная атака может выкинуть его с 10ки генерала. А это голы, очки, секунды и контракт на следующий сезон.
    Королевские горные этапы по 5-6 часов с наборам 5000+, где разборки начинаются на 5км до финише мне лично не надо. Ушли те времена, когда на банзай не глядя уезжали была не была.

    P.S. Колумбийцы и прочие индейцы потирают ноги)

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7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
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