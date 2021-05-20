Крис Фрум о системе начисления очков UCI и релегации команды Israel Premier Tech

Крис Фрум: «Трёхлетняя система лицензии Мирового тура – приговор для многих велокоманд»

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум в следующем году может не попасть на французский Гранд-тур, так как его команда Israel-Premier Tech не набрала достаточного количества очков UCI, чтобы войти в топ-18 команд Мирового тура. По итогам сезона команда Israel - Premier Tech заняла 19-е место с 4806 очками, в 2021 году завершила сезон на 10-м месте с 6701 очком, в 2020 заняла 22-е место с 2358 очками. В итоговом рейтинга после трёх сезонов Israel-Premier Tech оказалась на 20-м месте с 13881 очком.

О новой системе релегации команд 37-летний британский велогонщик высказал своё мнение в интервью Cyclingnews перед стартом критериума в Сингапуре, где занял 2-е место.

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Крис Фрум: «На данный момент с этойсистемой релегации ещё ничего не решено, нам ничего не гарантировано. Пока не знаю, что с релегацией, потому что фактически она ещё не произошла. Мы все ждём, потом, когда это случится, ситуация станет более понятной.

В этой системе точно есть изъяны. Прежде всего, трёхлетняя система – смертный приговор многим командам. Очень много команд живёт буквально от года к году. И если говорят, что команда потенциально не будет принимать участие в Тур де Франс следующие три года, команды просто закроются.

Лично я хотел бы видеть систему, рассчитанную на один год. Если команду релегируют, то это станет для неё своего рода сигналом тревоги, чтобы собраться и вернуться. Но если команду отчисляют на три года, то так каждый раз могут теряться по две команды.

В этом году мы выиграли два этапа Тур де Франс, но если посмотреть, сколько очков за это получили, то они равны тем, что зарабатывают два гонщика в топ-10 на гонке Кубка Франции, хотя в плане уровня достижений эти гонки не сопоставимы.

Способ начисления очков один для всех, но необходимо его отладить, чтобы он лучше отображал модель профессионального велоспорта.

Каждая команда надеется быть на Тур де Франс, наша особенно. В этом году мы великолепно выступили на Туре, выиграли два этапа, и, что примечательно, этап с брусчаткой (прим. VeloLIVE - 5-й этап Тур де Франс-2022 выиграл Саймон Кларк), очень важный. Мы бы хотели вернуться на Тур де Франс и в следующем году».