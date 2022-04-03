Велокоманда Israel-Premier Tech снялась с Тура Фландрии-2022 из-за болезни гонщиков

Велокоманда Israel-Premier Tech не сможет стартовать на Туре Фландрии-2022

Болезни и травмы велогонщиков не позволяют велокоманде Мирового тура Israel-Premier Tech стартовать на Туре Фландрии-2022. Из-за этого команда также не сможет принять участие в следующей классике Scheldeprijs, которая пройдёт 6 апреля.

Генеральный менеджер Israel-Premier Tech Кьелль Карлстрём сказал, что после двух случаев Covid-19 команде пришлось так поступить «из уважения к гонке и пелотону». За последние недели многие гонщики израильской велокоманды заболели, поэтому на прошедшую классику Дварс доор Фландерен Israel-Premier Tech вышел в составе пяти, а не семи гонщиков.

Учитывая, что впереди старты на испанских классиках Гран-при Мигеля Индурайна и Туре Страны Басков, у команде не хватает гонщиков на все старты ближайших дней.

Кьелль Карлстрём: «Ситуация плачевная, мы очень расстроены, что пришлось сняться с Тура Фландрии-2022. Это решение далось нелегко, но мы считаем, что сейчас оно единственно верное. Не секрет, что у нас в команде были случаи ковида и других болезней, а также травмы после падений, которые выбили большую часть наших гонщиков.

На данный момент у нас очень мало здоровых гонщиков, которые могли бы выйти на старт. И они контактировали с заболевшими. Поэтому из уважения к гонке и пелотону мы решили не участвовать. Наш долг – заботиться о других командах и не отправлять гонщиков, которые контактировали с заболевшими ковидом.

Снимаясь с гонки, мы позволим нашим специалистам брусчатых классик восстановиться и перезагрузиться. Никто не разочарован больше, чем мы сами, но, надеюсь, это решение позволит нам спасти оставшийся весенний сезон и вернуться в соревнования».