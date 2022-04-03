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Велокоманда Israel-Premier Tech снялась с Тура Фландрии-2022 из-за болезни гонщиков

Велокоманда Israel-Premier Tech не сможет стартовать на Туре Фландрии-2022

 

Велокоманда Israel-Premier Tech снялась с Тура Фландрии-2022 из-за болезни гонщиков

 

 

  Болезни и травмы велогонщиков не позволяют велокоманде Мирового тура Israel-Premier Tech стартовать на Туре Фландрии-2022. Из-за этого команда также не сможет принять участие в следующей классике Scheldeprijs, которая пройдёт 6 апреля.

 

 

  Генеральный менеджер Israel-Premier Tech Кьелль Карлстрём сказал, что после двух случаев Covid-19 команде  пришлось так поступить «из уважения к гонке и пелотону». За последние недели многие гонщики израильской велокоманды заболели, поэтому на прошедшую классику Дварс доор Фландерен Israel-Premier Tech вышел в составе пяти, а не семи гонщиков.

 

  Учитывая, что впереди старты на испанских классиках Гран-при Мигеля Индурайна и Туре Страны Басков, у команде не хватает гонщиков на все старты ближайших дней.

 

  Кьелль Карлстрём: «Ситуация плачевная, мы очень расстроены, что пришлось сняться с Тура Фландрии-2022. Это решение далось нелегко, но мы считаем, что сейчас оно единственно верное. Не секрет, что у нас в команде были случаи ковида и других болезней, а также травмы после падений, которые выбили большую часть наших гонщиков.

 

  На данный момент у нас очень мало здоровых гонщиков, которые могли бы выйти на старт. И они контактировали с заболевшими. Поэтому из  уважения к гонке и пелотону мы решили не участвовать. Наш долг – заботиться о других командах и не отправлять гонщиков, которые контактировали с заболевшими ковидом.

 

  Снимаясь с гонки, мы позволим нашим специалистам брусчатых классик восстановиться и перезагрузиться. Никто не разочарован больше, чем мы сами, но, надеюсь, это решение позволит нам спасти оставшийся весенний сезон и вернуться в соревнования».

 

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Теги к статье: Israel-Premier Tech Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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Ближайшие старты

3 апреля 2022

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

4 - 9 апреля 2022

Itzulia Basque Country

6 апреля 2022

Scheldeprijs

10 апреля 2022

Amstel Gold Race

12 - 15 апреля 2022

Giro di Sicilia

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

18 - 22 апреля 2022

Tour of the Alps

20 апреля 2022

La Fleche Wallonne

24 апреля 2022

Liege-Bastogne-Liege

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто выиграет Тур Фландрии-2022?

Комментарии

  • RVL
    Ваут ван Арт не стартует на Ту ... (3)
    RVL-Фото

    Уедет "неопытный" в одиночку, как пить дать...beach



    Вва скорейшего выздоровления!!

  • GAN
    Ваут ван Арт не стартует на Ту ... (3)
    GAN-Фото

    Ещё Israel-Premier Tech вроде как снялся с гонки.

  • velodoctor
    Ваут ван Арт не стартует на Ту ... (3)
    velodoctor-Фото

    Надеюсь поправится к Рубэ. Если уж так безсимтоино, то может будет дома покручивать, какую-то форму да сохранит. 

  • velodoctor
    Том Пидкок подписал 5-летний к ... (5)
    velodoctor-Фото
    Я писал больше не про Пидкока, а про закостенелую модель в Скае (Инеосе).
  • EL-Fenomeno
    Представлен маршрут чемпионата ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чемпионат мира это хорошо, но до него ещё далеко (как и сама Австралия от нас), а вот в Бельгии на 3 апреля ночью ожидается -2, днём не больше +9. А снег уже выпал и стоит...видели болотную Рубэ в 2021-м, увидим ли снежную Фландрию в 2022-м !?

     Le Vieux Quaremont (à gauche) et le Koppenberg (à droite)

     

    P.S.

    На Твиттер-странице ВВА появился видос где ВВА говорит и объясняет почему должен отказаться от выступления на Туре Фландрии в этом году...жаль( 

    P.P.S.

    Опрос на главной сайта ВелоЛайв становится уже не актуальным.

  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок подписал 5-летний к ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото
    а чем Пидкок как классик-однодневщик не устраивает?
  • Виктор Сироткин
    Фабиан Канчеллара о Тадее Пога ... (9)
    Виктор Сироткин-Фото

    в Евроспорт-плеер есть трансляции на русском, там он комментирует. Что будет после 15 апреля - неизвестно.

  • reforg34
    Фабиан Канчеллара о Тадее Пога ... (9)
    reforg34-Фото

    Полностью согласен с Фабианом Канчеларрой (хотя он и подпортил себе репутацию с этими моторчиками), что у словенцев на арденских классиках почти не будет шанса. Скорее всего Дегенкольб, Ван Авермает или Хауслер без проблем заберут обе гонки, а арденские классики вероятно с уверенностью заберет Алехандро Вальверде.

  • RVL
    Фабиан Канчеллара о Тадее Пога ... (9)
    RVL-Фото
    есть. в РБ по крайней мере
  • Earl57
    Представлен маршрут чемпионата ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Непонятно, зачем такая гора в начале. Чтобы слабые не мучались и сошли? Была бы чуть ближе к финишу, хотя бы на середине, можно было-бы что-то строить, а так..., для красоты "субтропического леса"?

    Кто-то из организаторов говорил что они стремились сделать маршрут как можно сложнее. У них что-то негласного соревнования - чтобы маршрут их ЧМ был круче и тяжелее чем у предшественников.

    На следующий год в Глазго вообще будет объединенный чемпионат всех велодисциплин кроме велокросса. Шоссе, трек, МТБ, BMX - все в одно время и в одном месте. Ну почти в одном. Официально в Глазго, в реальности раскидают по всей Шотландии. Сказали что будут так делать раз в четыре года, в год, предшествующий олимпиаде.

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