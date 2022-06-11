Крис Фрум: «Впервые за три года не чувствую дискомфорт при работе»

Крис Фрум о возвращении формы и тесте на Критериуме Дофине-2022

Крис Фрум (Chris Froome), которому не гарантировано место в составе команды Israel – Premier Tech на Тур де Франс-2022, ждёт 3-го этапа Критериума Дофине-2022, где, по его мнению, будет первый серьёзный тест формы.

37-летний британский велогонщик, четырёхкратный победитель Тур де Франс, шаг за шагом возвращается к высокому уровню после тяжёлых травм 2019 года. В интервью перед стартом 2 этапа Критериума Дофине-2022 Крис Фрум рассказал, что впервые не чувствует проблем во время выступления в гонке.

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Крис Фрум: «Вчера этап был относительно простым. Было ясно, что он завершится общим спринтом, но с не совсем типичными спринтерами, как Ваут Ван Арт, который и подъёмы хорошо проходит. Вчера он приложил силы, чтобы избавиться от Груневегена в спринте. Было понятно, что так будет.

Что касается лично меня, я в порядке. В пелотоне чувствую себя комфортно. Но, считаю, настоящий тест в этой гонке начнётся завтра с небольшой стенки на финише и на настоящих горных этапах в выходные.

Впервые за эти три года у меня нет никаких проблем, не чувствую никакого неудобства. Нет боли, нет дискомфорта, и баланс правой-левой ноги в порядке. С января мне ничто не мешало, работал стабильно, двигался в верном направлении. Сейчас вижу результаты, но, думаю, могу понять ожидания людей, учитывая всё, что достиг за карьеру.

В то же время людям нужно помнить, что за последние три года я возвращался из совсем другого состояния. Три года назад на этой гонке почти я почти расстался с жизнью. Четыре или пять месяцев вообще не мог вытянуть ногу или опираться на неё. Я сломал ногу в двух местах, после такого возвращение не гарантировалось.

Процесс шёл шаг за шагом, сначала я учился заново ходить, потом – садиться на велосипед, потом учился снова крутить педали, а затем забрезжил шанс вернуться в пелотон. Сейчас стараюсь сделать следующий шаг – стать более конкурентоспособным. Вот где сейчас нахожусь.

Не собираюсь ставить себе планку, объявляя, что именно это мой уровень, к которому стремился. Просто буду работать, прилагая все силы, и продолжать двигаться вперёд.

Мне очень повезло получить поддержку команды Israel-Premier Tech, они были очень терпеливы и помогали во всём. Мне очень повезло».