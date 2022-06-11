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Крис Фрум: "Впервые за три года не чувствую дискомфорт при работе"

Крис Фрум о возвращении формы и тесте на Критериуме Дофине-2022

 

 

  Крис Фрум (Chris Froome), которому не гарантировано место в составе команды Israel – Premier Tech на Тур де Франс-2022, ждёт 3-го этапа Критериума Дофине-2022, где, по его мнению, будет первый серьёзный тест формы.

 

  37-летний британский велогонщик, четырёхкратный победитель Тур де Франс,  шаг за шагом возвращается к высокому уровню после тяжёлых травм 2019 года. В интервью перед стартом 2 этапа Критериума Дофине-2022 Крис Фрум рассказал, что впервые не чувствует проблем во время выступления в гонке.

Крис Фрум: «Впервые за три года не чувствую дискомфорт при работе»

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

 

 

  Крис Фрум: «Вчера этап был относительно простым. Было ясно, что он завершится общим спринтом, но с не совсем типичными спринтерами, как Ваут Ван Арт, который и подъёмы хорошо проходит. Вчера он приложил силы, чтобы избавиться от Груневегена в спринте. Было понятно, что так будет.

 

  Что касается лично меня, я в порядке. В пелотоне чувствую себя комфортно. Но, считаю, настоящий тест в этой гонке начнётся завтра с небольшой стенки на финише и на настоящих горных этапах в выходные.

 

  Впервые за эти три года у меня нет никаких проблем, не чувствую никакого неудобства. Нет боли, нет дискомфорта, и баланс правой-левой ноги в порядке. С января мне ничто не мешало, работал стабильно, двигался в верном направлении. Сейчас вижу результаты, но, думаю, могу понять ожидания людей, учитывая всё, что достиг за карьеру.

 

  В то же время людям нужно помнить, что за последние три года я возвращался из совсем другого состояния. Три года назад на этой гонке почти я почти расстался с жизнью. Четыре или пять месяцев вообще не мог вытянуть ногу или опираться на неё. Я сломал ногу в двух местах, после такого возвращение не гарантировалось.

 

  Процесс шёл шаг за шагом, сначала я учился заново ходить, потом – садиться на велосипед, потом учился снова крутить педали, а затем забрезжил шанс вернуться в пелотон. Сейчас стараюсь сделать следующий шаг – стать более конкурентоспособным. Вот где сейчас нахожусь.

 

  Не собираюсь ставить себе планку, объявляя, что именно это мой уровень, к которому стремился. Просто буду работать, прилагая все силы, и продолжать двигаться вперёд.

 

  Мне очень повезло получить поддержку команды Israel-Premier Tech, они были очень терпеливы и помогали во всём. Мне очень повезло».

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel - Premier Tech Критериум Дофине Criterium du Dauphine велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Критериум Дофине-2022. Этап 2 (3)
    nightbuster33-Фото

    Пока нет больших гор интереснее смотреть Адриатико Ионика.Все молодые,мало известные, едут гонку в своей первозданной красоте, все хотят быть первыми.Так поддают,что даже Пронскому,после Джиро,становится тяжко.Видать в Астане нет ходовых или по другой причине,что его включили в команду.В трансляции, от Астаны, виден только он.Иногда появляется Нибали-мл. Или, при трансляции показывают только лидеров остатка пелетона,когда все уже отвалили.

  • Lex1
    Критериум Дофине-2022. Этап 2 (3)
    Lex1-Фото

    Джамбо-Висма технично отдала жёлтую майку. 

  • Николай Н.
    Ronde van Limburg-2022 (2)
    Николай Н.-Фото

    В волчьей стаи в этом году что-то не то творится. Как будто всё делают правильно, но не как не могут взять финиш. Вот и сегодня, как не стерегли Кева, всё равно его уложили.

  • velodoctor
    Ronde van Limburg-2022 (2)
    velodoctor-Фото

    Мое мнение, что чистые спринтеры которые тур едут, хороший блок силовой выполнили и прямо сейчас им надо раскатать всю эту мускулатуру, от того они не блещут. Но именно сегодня завалы отрезали сначала за 11км потом за 2 км часть пелотона, Кэв во втором оказался, но не пострадал. Ну и Де Ли новая звездочка Лотто, парень просто косит всё последнюю неделю,  Фил Жил и вся команда  работают на него. 

  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2022. Этап 2 (3)
    Николай Н.-Фото

    Финал 2 этапа похож на вчерашнею бельгийскую классику. Отрыв разыграл финиш, а группа так и не смогла их достать. Мне такие развязки нравятся, когда отрыв наказывает пилотон.

  • svan
    Ваут ван Арт – победитель 1 эт ... (3)
    svan-Фото
    Большое спасибо!!!!!!!!!!!
  • GeTStyle
    Ваут ван Арт – победитель 1 эт ... (3)
    GeTStyle-Фото
    https://youtu.be/kRmJDuPmDJQ
  • MVDP
    Только три гонщика гарантирова ... (18)
    MVDP-Фото

    Цитата: Velolife
    Натан ван Хуйдонк

    Ван Хойдонку щас обидно было)

  • Freejazz
    Только три гонщика гарантирова ... (18)
    Freejazz-Фото

    Йонас Вингегаард - неправильно. Правильно как написано Вингегор. Это, простите, датские фокусы. (См. Кьеркегор (философ).). Ну,а потом, у нас тут не сайт филологов и к написанию имен относятся с пониманием, еслит только их совсем не искажают.

  • svan
    Ваут ван Арт – победитель 1 эт ... (3)
    svan-Фото

    А где-бы мне найти Критериум Дофине 2014г. 8 этап, где Контадор упустил победу, не подскажете?

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