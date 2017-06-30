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Спортивный директор команды Israel – Premier Tech о неопределённости с программой гонок Криса Фрума

Рик Вербрюгге: “Нет смысла планировать сейчас программу гонок, пока Крис Фрум не готов на 100%”

 

 

 

 

  Подготовку к новому сезону 36-летнего британского гонщика команды Israel  - Premier Tech Криса Фрума, продолжающего восстановления после тяжёлой травмы 2019 года,  замедлила травма колена.

  Спортивный директор команды Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe) надеется, что четырёхкратный победитель Тур де Франс сможет начать сезон в середине марта, но не решается дать ответ на вопрос, сможет ли Крис Фрум повторить достижения прошлого. О состоянии Криса Фрума и ожиданиях команды Рик Вербрюгге рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

 

Спортивный директор команды Israel – Premier Tech о неопределённости с программой гонок Криса Фрума

 

Photo © Twitter Chris Froome @chrisfroome

 

  Рик Вербрюгге: «Нет смысла сейчас планировать его программу гонок. Сначала он должен быть готов на сто процентов. Надеюсь, он сможет начать выступать с середины марта.

  В любом случае,  Крис настроен в высшей степени решительно и в данный момент он просто один из гонщиков в тренировочном лагере. В феврале он приехал на сбор с ребятами из любительской команды, чтобы поработать над своей формой. Мы знаем, что ему необходимо для возвращения к его стандартам формы, делаем всё, что от нас зависит.

 

  Я больше не отваживаюсь отвечать на вопрос, способен ли Крис повторить достижения прошлого. В контракте с Крисом подразумевает не только спортивный аспект. Крис – это имя. Его присутствие открывает двери, которые без него остались бы закрытыми. Велоспорт – это также репутация и престиж. Крис играет в этом главную роль, он пример для молодых гонщиков нашей команды».

 

  Крис Фрум во время презентации команды Israel – Premier Tech отметил, что хотя сейчас команда не может включиться на равных в борьбу за генеральную классификацию на Гранд-турах, но в ближайшие годы этот уровень может быть достигнут:

 

  «Команда Sky ставила высокую планку, но за прошлые годы несколько команд догнали её. На данный момент две или три крупнейших команды идут почти на одном уровне, особенно в том, что касается выступления и контроля за ситуацией на Гранд-турах в вопросах генеральной классификации. Сейчас в этом смысле игроки гораздо ровнее.

  Я бы не сказал, что Israel – Premier Tech входит в число команд, задающих тон в борьбе за генеральную классификацию на Гранд-турах, но надеюсь, что мы сможем в ближайшие несколько нацелиться и достичь этого уровня. Считаю, что сейчас у нас великолепная платформа для усиления команды в ближайшие несколько лет, что мне очень бы хотелось увидеть.

 

  В прошлом году команда сделала заметный шаг вперёд, думаю, особенно с приходом Premier Tech этот импульс развития будет действовать и дальше. Я ощущаю этот положительный настрой в команде, все приехали в тренировочный лагерь с огромным желанием много работать, с амбициозными целями на этот год. С нетерпением жду возможности присоединиться к этому путешествию и следить за ростом команды.

  В прошлом году я не мог работать в первом тренировочном лагере, поэтому очень счастлив быть здесь, начать тренироваться с ребятами, хотя моя подготовка замедлилась. Я просто начну выступать немного позже. Рад быть здесь и продолжать работать. Боли уже не чувствую, но мне нужно медленно и стабильно прогрессировать в первой части сезона».

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel - Premier Tech

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:37 | Регистрация: 30.06.2017

    Ну ка это не похвалить особенно Premier Tech? Да уж. Вдруг им захочется выпнуть немощного статиста из команды и сорвать крупный контракт. Вот и приходится ласкать , да петь дифирамбы. И о каких заметных шагах вперед с приходом канадцев-ботаников он говорит? Я че то не догоняю..

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Андрей

    AlpenFlow

    Вчера, 19:50 | Регистрация: 26.07.2021

    Цитата: Astanaforever
    Ну ка это не похвалить особенно Premier Tech? Да уж. Вдруг им захочется выпнуть немощного статиста из команды и сорвать крупный контракт. Вот и приходится ласкать , да петь дифирамбы.И о каких заметных шагах вперед с приходом канадцев-ботаников он говорит? Я че то не догоняю..
    Прослеживается некий негатив в ваших комментариях по теме Криса Фрума.

    1. Имя: Сергей

      BaTman

      Вчера, 22:34 | Регистрация: 8.09.2017

      Де это неприкрытая агрессия, а не лёгкий негатив. Но это можно простить, любовь к индейцам затуманивает рассудок.

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Комментарии

  • BaTman
    Состав велокоманды Intermarche ... (8)
    BaTman-Фото
    Высоко поднятая голова, это когда выгнали? Ну не знаю как у Вас, по мне ему просто дико повезло что Винокуров его взял, иначе он бы детским тренером в Колумбии мог стать.
  • BaTman
    Спортивный директор команды I ... (3)
    BaTman-Фото
    Де это неприкрытая агрессия, а не лёгкий негатив. Но это можно простить, любовь к индейцам затуманивает рассудок.
  • flugegeheimen
    Состав велокоманды Intermarche ... (8)
    flugegeheimen-Фото
    Четвёртая с низу фотка ввиду событий последних двух лет вышла «с душком»
  • AlpenFlow
    Спортивный директор команды I ... (3)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ну ка это не похвалить особенно Premier Tech? Да уж. Вдруг им захочется выпнуть немощного статиста из команды и сорвать крупный контракт. Вот и приходится ласкать , да петь дифирамбы.И о каких заметных шагах вперед с приходом канадцев-ботаников он говорит? Я че то не догоняю..
    Прослеживается некий негатив в ваших комментариях по теме Криса Фрума.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Intermarche ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Вот учитесь у Супермена. Пропылесосил мувистар вдоль и поперек еще находясь в их стане. И свалил с высоко поднятой головой.
  • Astanaforever
    Спортивный директор команды I ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Ну ка это не похвалить особенно Premier Tech? Да уж. Вдруг им захочется выпнуть немощного статиста из команды и сорвать крупный контракт. Вот и приходится ласкать , да петь дифирамбы. И о каких заметных шагах вперед с приходом канадцев-ботаников он говорит? Я че то не догоняю..
  • Earl57
    Состав велокоманды Intermarche ... (8)
    Earl57-Фото

    Люди все разные. И в одинаковой ситуации ведут себя по-разному, в соответствии со своим характером.
    Ветераны, например. Кто-то спокойно, как должное принимает ограничения, налагаемые возрастом. И старается жить в мире с собой и с командой. И если ветеран готов делиться с молодыми своим богатым опытом, конфликтов с командой как правило не бывает. И даже если уходят в другую команду, то по-хорошему, без ругани и злости.
    Другие хорохорятся и видят в молодых гонщиках конкурентов. И атмосфера в команде начинает накаляться. Заканчивается это тем, что с ветераном просто не продляют контракт. И виноват в этом по мнению ветерана кто угодно, только не он сам.

  • Camel
    Состав велокоманды Intermarche ... (8)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    А что они должны говорить?..

    Сказал о планах, о семье, о детях и замолк! А то "я так счастлив, тут такой коллектив!" А что ж ты несчастный в унылом коллективе крутил? Молчал бы уже, а то нытьё это стандартное как-то поднадоело.

     

    Цитата: Earl57
    ...И начинает рассказывать что это он сам решил уйти, ибо новая команда намного лучше и больше соответствует его высоким критериям. Чем выгодно отличается от старой...

    И так далее... Согласен с вами!

  • Earl57
    Состав велокоманды Intermarche ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    ...не могу дождаться старта первых гонок...

    У них пароль такой? Почему все разговаривают одинаковыми фразами? Не могут никак дождаться старта, а после первого же старта говорят, что ещё не готов. ))
    И почему-то все поголовно счастливы переходом импенно в ЭТУ команду. Именно в ЭТОЙ команде начинается новая страница карьеры, которая, кстати, должна завершиться в октябре. Ну как дети!

    А что они должны говорить? Например, что в предыдущей команде не предложили продления контракта невзирая на былые заслуги и громкое имя. Ибо зарплата большая, а успехи скромные. На освободившиеся от "свадебного генерала" деньги подписали двух-трех перспективных нео-профи. Которые стоят в разы дешевле, 2 победы за 2 года уж как-нибудь сделают. Готовы много работать там где и когда надо команде, а не по настроению - то буду, это не буду, то поеду, это не поеду. Ничего личного, просто бизнес...

    Но обиженный именитый гонщик с этим не согласен. И начинает рассказывать что это он сам решил уйти, ибо новая команда намного лучше и больше соответствует его высоким критериям. Чем выгодно отличается от старой.

    Годы идут, конкуренция становится все сильнее, и через какое-то время ситуация повторится с вероятностью 99,9%. Но этого пока что никто не знает и знать не может. Поэтому верят, что в новой команде все будет по-другому.

  • SportSpirit
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    SportSpirit-Фото
    Тропа Унсуэ - дорога разочарований)

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