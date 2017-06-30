Спортивный директор команды Israel – Premier Tech о неопределённости с программой гонок Криса Фрума

Рик Вербрюгге: “Нет смысла планировать сейчас программу гонок, пока Крис Фрум не готов на 100%”

Подготовку к новому сезону 36-летнего британского гонщика команды Israel - Premier Tech Криса Фрума, продолжающего восстановления после тяжёлой травмы 2019 года, замедлила травма колена.

Спортивный директор команды Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe) надеется, что четырёхкратный победитель Тур де Франс сможет начать сезон в середине марта, но не решается дать ответ на вопрос, сможет ли Крис Фрум повторить достижения прошлого. О состоянии Криса Фрума и ожиданиях команды Рик Вербрюгге рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

Photo © Twitter Chris Froome @chrisfroome

Рик Вербрюгге: «Нет смысла сейчас планировать его программу гонок. Сначала он должен быть готов на сто процентов. Надеюсь, он сможет начать выступать с середины марта.

В любом случае, Крис настроен в высшей степени решительно и в данный момент он просто один из гонщиков в тренировочном лагере. В феврале он приехал на сбор с ребятами из любительской команды, чтобы поработать над своей формой. Мы знаем, что ему необходимо для возвращения к его стандартам формы, делаем всё, что от нас зависит.

Я больше не отваживаюсь отвечать на вопрос, способен ли Крис повторить достижения прошлого. В контракте с Крисом подразумевает не только спортивный аспект. Крис – это имя. Его присутствие открывает двери, которые без него остались бы закрытыми. Велоспорт – это также репутация и престиж. Крис играет в этом главную роль, он пример для молодых гонщиков нашей команды».

Крис Фрум во время презентации команды Israel – Premier Tech отметил, что хотя сейчас команда не может включиться на равных в борьбу за генеральную классификацию на Гранд-турах, но в ближайшие годы этот уровень может быть достигнут:

«Команда Sky ставила высокую планку, но за прошлые годы несколько команд догнали её. На данный момент две или три крупнейших команды идут почти на одном уровне, особенно в том, что касается выступления и контроля за ситуацией на Гранд-турах в вопросах генеральной классификации. Сейчас в этом смысле игроки гораздо ровнее.

Я бы не сказал, что Israel – Premier Tech входит в число команд, задающих тон в борьбе за генеральную классификацию на Гранд-турах, но надеюсь, что мы сможем в ближайшие несколько нацелиться и достичь этого уровня. Считаю, что сейчас у нас великолепная платформа для усиления команды в ближайшие несколько лет, что мне очень бы хотелось увидеть.

В прошлом году команда сделала заметный шаг вперёд, думаю, особенно с приходом Premier Tech этот импульс развития будет действовать и дальше. Я ощущаю этот положительный настрой в команде, все приехали в тренировочный лагерь с огромным желанием много работать, с амбициозными целями на этот год. С нетерпением жду возможности присоединиться к этому путешествию и следить за ростом команды.

В прошлом году я не мог работать в первом тренировочном лагере, поэтому очень счастлив быть здесь, начать тренироваться с ребятами, хотя моя подготовка замедлилась. Я просто начну выступать немного позже. Рад быть здесь и продолжать работать. Боли уже не чувствую, но мне нужно медленно и стабильно прогрессировать в первой части сезона».